TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

16h02 – A cidade de São Paulo soma cerca de 6 km de lentidão. A Radial Leste é a mais congestionada com quase 5 km de filas, indo do Metrô Tatuapé ao Metrô Vila Matilde, no sentido bairro.

16h – Há congestionamento entre os km 130 e 131 da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo.

15h54 – As condições de tráfego são normais nas rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Dr. Celso Charuri e Senador José Ermírio de Moraes.

15h51 – A Rodovia Anhanguera tem congestionamento provocado por um acidente na pista expressa, na região de Campinas, do km 117 ao km 114. Sentido capital.

15h45 – As condições de tráfego do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem tranquilas. Também não há lentidão nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt.

15h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem lentidão da Ponte Jânio Quadros até pouco mais de mil metros depois do Hospital Vila Maria e da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Piqueri. O trânsito está congestionado, também, na pista central da Ponte do Piqueri à Ponte Rodovia dos Bandeirantes. Todas as ocorrências estão no sentido Castello Branco.

15h17 – A Rodovia Fernão Dias segue sem pontos de lentidão em ambos os sentidos.

14h50 – Há lentidão no sentido bairro da Radial Leste entre a Rua Antônio de Barros e o Metrô Vila Matilde.

14h47 – A Marginal do Tietê tem lentidão entre a Ponte da Bandeira e a Ponte do Piqueri, no sentido Castello Branco.

14h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem tráfego lento no sentido Marginal, entre a Rua Tupiniquins e o Viaduto Santo Amaro, e no sentido Imigrantes, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Santo Amaro.

14h – A Radial Leste tem pouco mais de 1 km de lentidão no sentido bairro. Há filas entre as ruas Dr. Fomm e Almirante Brasil.

13h47 – O trânsito foi normalizado na Rodovia dos Bandeirantes. Não há retenções em nenhum dos sentidos da rodovia. A Anhanguera também segue com tráfego normal.

13h29 – O tráfego está tranquilo e com boas condições de visibilidade nas rodovias dos Tamoios, Padre Manoel da Nóbrega, Monoel Hyppolito Rego, Rio Santos, Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Raposo Tavares.

13h20 – A Avenida 9 de Julho tem lentidão, no sentido bairro, entre a Praça Coração de Maria e a Avenida Cidade Jardim.

12h54 – O Túnel Tribunal de Justiça tem lentidão entre a Rua João Cachoeira e a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, no sentido Marginal.

12h45 – O tráfego segue tranquilo em ambos os sentidos das rodovias Raposo Tavares e Castello Branco.

12h20 – O trânsito está congestionado do km 18 ao km 20 da Rodovia dos Bandeirantes no sentido São Paulo devido à operação da polícia militar rodoviária no local.

11h55 – O Corredor Norte-Sul também apresenta lentidão no sentido aeroporto. Há filas entre a Rua Pedroso e o Viaduto Beneficência Portuguesa.

11h45- Há lentidão na Avenida Santo Amaro entre as ruas da Paz e Marechal Deodoro no sentido bairro.

11h15 – O Corredor Norte-Sul apresenta pouco mais de 1 km de filas. Há lentidão entre os viadutos República Árabe-Síria e Pedro de Toledo no sentido Santana.

10h50 – O tráfego flui normal em ambos os sentidos das rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt.

10h44 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera com esquema normal 5×5 com boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

10h20 – A Rua Consolação tem lentidão entre a Avenida Paulista e a Rua Antônia de Queiroz no sentido centro.

10h – São Paulo tem 6 km de lentidão na capital. O trânsito na Avenida Rebouças está congestionado, no sentido centro, entre o desemboque do Túnel Maria Carolina e a Alameda Santos.