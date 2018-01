TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira, 1º de maio

Operação Comboio foi implantada na Anchieta, sentido litoral, devido à neblina, por volta das 11h30 desta quarta-feira, 1º. FOTO: Reprodução/Ecovias.

11h27 – Implantada operação comboio pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido a neblina. O tráfego de veículos está sendo represado na praça de pedágio do km 31.

09h56 – Capital paulista não tem nenhum ponto de lentidão no momento.

09h38 – O feriado tem ainda interdições em três linhas da CPTM para obras de modernização:

– Na Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato-Jundiaí), os trens não vão operar entre as estações Perus e Franco da Rocha, das 4h às 18h, com ônibus gratuitos percorrendo o trecho interrompido. A partir das 18h até a meia-noite, haverá intervenções entre as estações Perus e Caieiras, com aumento do intervalo.

– Na Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), os trens vão operar por via única entre as estações Berrini e Vila Olímpia, das 8h às 20h, devido a obras no sistema de alimentação elétrica dos trens.

– Na Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana), o trecho entre as estações Brás e Tatuapé estará interditado das 4h até a meia-noite. A Linha 11-Coral (Luz – Guaianazes) e o Metrô são alternativas para os usuários complementarem o trajeto.

09h16 – Alterações também em 16 linhas de ônibus da região de Santana, devido às comemorações do Dia do Trabalhador. Confira as linhas que terão seu itinerário modificado nesta quarta-feira, 1º, por conta das interdições na Avenida Santos Dumont:

– 106A/10 “Metrô Santana – Itaim Bibi”

– 175T/10 “Metrô Santana – Metrô Jabaquara”

– 178A/10 “Metrô Santana – Lapa”

– 701U/10 “Metrô Santana – Butantã/USP”

– 9701/10 “Hospital Cachoeirinha- Metrô Santana”

– 1744/31 “Lauzane Paulista – Metrô Santana”

– 1757/10 “Conjunto dos Bancarios – Metrô Santana”

– 1775/10 “Vila Albertina – Center Norte”

– 271F/10 “Metrô Belém – Shopping Center Norte”

– 971M/10 “Vila Penteado – Metrô Santana”

– 9717/10 “Jd. Almanara – Santana”

– 1730/10 “Santana – Center Norte”

– 1177/10 “Term. A.E. Carvalho – Estação Luz”

– 971X/10 “Terminal Cachoeirinha – Metrô Santana” (Circular)

08h53 – Sobre o acidente na Rodovia Raposo Tavares, o Corpo de Bombeiros informa através do Twitter que uma mulher ficou ferida no capotamento de um veículo e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein.

08h50 – Os motoristas que seguem para o litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes também encontram trânsito livre.

08h44 – Tráfego sem retenções nas rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra, Anhaguera, Bandeirantes e Castello Branco.

08h39 – Lentidão na Régis Bittencourt, entre o km 349 e o km 351, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso no sentido Curitiba. Já quem chega à capital pela rodovia, não encontra retenções.

08h34 – Um acidente bloqueia duas faixas da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 21, no sentido São Paulo.

08h31 – Nas estradas, os motoristas encontram trânsito livre nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, em ambos os sentidos.

Fluxo de veículos sem retenções na altura do km 15 da Rodovia Ayrton Senna, às 8h25 desta quarta-feira, 1º de maio. FOTO: Reprodução/Ecopistas.

07h50 – Na zona sul, também haverá interdição total da Avenida Ângelo Cristianini, entre a Avenida Garcia de Ávila e Avenida Cupecê, das 8h às 14h.

Confira as interdições no trânsito da capital paulista neste feriado do Dia do Trabalhador:



Ver Trânsito no feriado de 1º de Maio num mapa maior

07h35 – Trânsito interditado na Avenida Santos Dumont, em ambos os sentidos, entre as avenidas Brás Leme e General Pedro Leon Schneider, para realização do evento “1º de Maio da Força Sindical”. De acordo com a CET, o bloqueio pode ser ampliado entre a Avenida Brás Leme e Rua Santa Eulália, conforme demanda do público. A interdição também pode ser estendida da Avenida Santos Dumont até a Praça Campo de Bagatelle.

07h26 – Por conta do feriado, o rodízio municipal de veículos está suspenso nesta quarta-feira. A ciclofaixa de lazer, por sua vez, está aberta das 7h até 16h.

07h20 – Bom dia! Apenas 1 km de lentidão nas ruas de São Paulo na manhã deste feriado de 1º de maio, de acordo com monitoramento da CET. O ponto de retenção é um trecho do corredor Norte-Sul, entre a Avenida Senador Queiroz e o túnel do Anhagabaú.