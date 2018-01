TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h34 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h22 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

20h15 – A cidade tem 56 km de vias congestionadas.

20h – A Radial Leste tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Francisco Marengo até o Viaduto Alberto Badra.

19h44 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h26 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h20 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

19h10 – A Avenida Washington Luís tem 5,1 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h55 – A Rua da Consolação tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso da Ligação Leste-Oeste.

18h40 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

18h36 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,7 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h33 – A Avenida do Estado registra 2,3 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Ponte Cruzeiro do Sul.

18h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Juscelino Kubitschek.

18h15 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

17h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,1 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Castelo Branco até a Ponte do Rio Tamanduateí.

17h55 – A Cônego D. Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão do km 254 ao km 255, reflexo de obras que interditam faixa da direita. O fluxo é intenso no trecho de serra da Imigrantes sentido Capital, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. A pista norte da Anchieta, que estava operando sentido litoral, está bloqueada para inversão de sentido e normalização do SAI. O Sistema Anchieta Imigrantes opera em esquema (5×3), com a descida da serra sendo feita pela pista sul da Imigrantes e da Anchieta. Para subida o motorista utiliza apenas a pista da Imigrantes.

16h12 – São Paulo com 63 km de filas nas principais vias da capital.

16h04 – Acidente bloqueia duas faixas da Avenida Cruzeiro do Sul na altura da Rua Porto Seguro. Houve uma colisão entre um caminhão e um carro e a CET recomenda aos motoristas que evitem a região. Como reflexo, a lentidão já chega na Avenida do Estado e no Viaduto Trinta e Um de Março.

15h26 – A Avenida das Juntas Provisórias, no sentido Vila Prudente, está a mais de cinco horas interditada depois de um acidente entre um caminhão e uma moto. O bloqueio impede o tráfego de veículos nas duas faixas centrais da pista porque a perícia técnica ainda não foi realizada. A colisão aconteceu na altura da Rua do Grito, por volta das 10h20 desta quarta, de acordo com a CET. A companhia recomenda aos motoristas que evitem a região. O fluxo de veículos acontece por duas faixas laterais da avenida.

O acidente reflete no tráfego da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. A Ecovias informa que há congestionamento entre o km 13 e o km 10. Já o sentido litoral da rodovia tem lentidão entre o km 38 e o km 40 na interligação planalto.

15h12 – Marginal Tietê tem a maior lentidão deste momento em São Paulo. O sentido Ayrton Senna está com 7,8 km de congestionamento entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a região do CE do Corinthians.

15h02 – Avenida Brigadeiro Faria Lima com lentidão no sentido Itaim, desde a Rua Gabriel Monteiro da Silva e a Rua Teodoro Sampaio.

14h34 – Há 1,6 km de morosidade no Túnel Ayrton Senna I. O motorista enfrenta lentidão desde a Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade.

14h33 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de congestionamento no sentido Anchieta. As filas estão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Estrada da Saúde.

14h22 – São Paulo com 23 km de lentidão nas principais vias da capital.

14h16 – Avenida do Estado tem 2,3 km de lentidão no sentido Santana, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Trinta e Um de Março.

13h21 – Lentidão também na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

13h19 – Avenida Tancredo Neves, sentido Anchieta, com excesso de veículos entre a Estrada da Saúde e a Praça Monte Azul Paulista.

13h12 – Lentidão na Avenida Cruzeiro do Sul no sentido Ipiranga. O motorista reduz a velocidade na saída da Avenida do Estado até o término do viaduto.

12h55 – Via Dutra tem lentidão do km 208 ao 212 no sentido São Paulo pela pista expressa, na altura de Guarulhos, por conta de um veículo quebrado sobre a pista.

12h31 – Cidade tem 40 km de lentidão.

12h24 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão no sentido Anchieta, da Saúde até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

12h12 – Avenida Tancredo Neves, sentido Rodovia Anchieta, com excesso de veículos desde a Rua Monte Azul até a Avenida Saúde.

11h44 – Há 5,1 km de filas na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

11h29 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão em Embu das Artes, sentido São Paulo, do km 291 ao 279, por conta de lentidão no acesso ao Rodoanel.

11h08 – Rodoanel Oeste continua com lentidão no sentido bandeirantes, do km 27 ao 29, reflexo de acidentes.

10h49 – Marginal do Tietê tem 10 km de trânsito lento no sentido Castelo Branco pela pista local, a partir da Ponte do Limão.

10h28 – São Paulo com 77 km de lentidão nas principais vias da capital.

10h23 – Avenida M’boi Mirim com tráfego de veículos totalmente bloqueado no sentido centro. A interdição acontece por conta de um protesto concentrado na altura da Avenida dos Funcionários Públicos. A CET informou que o ato começou por volta das 8h desta quarta, mas que neste momento os manifestantes, apesar de continuarem na ocupando a pista, deram uma pausa no protesto. Há policiais militares acompanhando a ocorrência. O motorista que trafega pela avenida, no sentido centro, pode seguir por um desvio na Estrada da Baronesa.

10h16 – Avenida São Vicente com lentidão no sentido Barra Funda entre a Rua Abraão Ribeiro e a Rua Pedro Corazza.

10h01– Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Roquete Pinto.

9h34 – Rodovia Castelo Branco tem três pontos de lentidão no São Paulo, entre Osasco e Itapevi, por conta do excesso de veículos. Congestionamento vai do km 27 ao 25, do 36 ao 30 e do 14 ao 13.

9h12 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 27, sentido Rodovia dos Bandeirantes, por conta de um acidente. No sentido litoral, excesso de veículos causa fila do km 5 ao 7.

9h02 – Avenida Brás Leme tem 3,8 km de lentidão no sentido centro, da Ponte da Casa Verde até a Rua Voluntários da Pátria.

8h39 – Avenida Marquês de São Vicente tem 3,2 km de lentidão no sentido Barra Funda, da Avenida Abraão Ribeiro até a Praça Pedro Corazza.

8h24 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães lento no sentido aeroporto, da Onze de Junho até o Viaduto Pedroso.

8h15 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo na altura de Guarulhos, ambos por excesso de veículos. Pela pista marginal, tráfego está congestionado do km 207 ao 212; pela pista local, fila vai do km 223 ao 225.

7h57– Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara.

7h45 – Avenida Washington Luis tem 3,3 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washington Luis.

7h42 – Cidade tem 52 km de lentidão.

7h30 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam quase 11 quilômetros de lentidão entre a Ponte Cruzeiro do Sul e o Cebolão.

7h25 – A CET liberou apenas para veículos leves, parte do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, que liga a zona norte da capital, à Avenida Rio Branco, região central da cidade. Ônibus e caminhões não poderão utilizar o viaduto. Das três faixas existentes no sentido bairro, duas serão utilizadas para o motorista que quer chegar ao centro e uma para quem pretende acessar a Avenida Rudge, a Ponte da Casa Verde e a Avenida Braz Leme, na zona norte. No horário de pico noturno a disposição das faixas seria invertida, com prioridade no sentido bairro e apenas uma delas no sentido centro.

6h53 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 3 quilômetros de lentidão entre a Ponte Attílio Fontana e o Cebolão.

6h52 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Wandenkolk.

6h50 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Piratininga.

6h46 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.

6h45 – Tráfego lento na pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt, a partir do quilômetro 272, Taboão da Serra, devido ao tombamento de uma carreta. Há dois quilômetros de congestionamento.

6h40 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com dois grandes trechos de lentidão em razão do excesso de veículos: entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 15 e 10.

1h45 – Sinal verde nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo, segundo as concessionárias.