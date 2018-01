TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

18h45: Um carro em chamas bloqueia a faixa da direita da rodovia Imigrantes, no sentido capital, na altura do quilômetro 52. Há 1 quilômetro de lentidão.



18h24: Rodovia Castelo Branco tem tráfego carregado na altura de São Roque em direção à capital dos quilômetros 46 ao 31 por causa do excesso de veículos.

18h01: Motorista que volta do Rio para São Paulo encontra o trânsito parado na rodovia Presidente Dutra no trecho entre São José dos Campos e Taubaté – quilômetros 124 a 127 – devido a um acidente.

17h26: Rodovia dos Tamoios tem trânsito intenso e com pontos de paradas no trecho entre Caraguatatuba e São José dos Campos. Há neblina.

16h22: Na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo, o tráfego apresenta morosidade no trecho entre os quilômetros 174 e 176. O motivo, segundo a concessionária, seria por excesso de veículos.

14h57:O motorista encontra problemas na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, que liga Mogi a Bertioga, com tráfego intenso e lentidão do km 98 ao km 94, sentido Mogi das Cruzes.

14h54: O DER registra pontos de lentidão no trecho que liga São Sebastião ao Guarujá da Rodovia Manoel Hyppolito Rego. A situação é desfavorável do km 200 ao 214 sentido Guarujá.

14h52: Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso com lentidão o km 83 ao km 68, sentido São José dos Campos.

14h43: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no trecho entre Itanhaém e Mongaguá do km 320 ao km 304, sentido Mongaguá. O DER também registra lentidão do km 304 ao km 292 no trecho Mongaguá a Praia Grande, sentido Praia Grande.

14h36: O motorista encontra tráfego lento na Via Dutra, no trecho entre Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. A lentidão é registrada em Belford Roxo, na pista marginal sentido São Paulo, entre o km 173 e o km 176.

14h17: Rodovia Imigrantes continua com tráfego congestionado na saída de Praia Grande, na região de semáforos, entre o Km 70 e Km 58.

14h06: Capital tem trânsito tranquilo nesta quarta-feira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registra pontos de lentidão neste momento.

14h02: Para quem segue para o litoral, a Ecovias informa que há lentidão do km 37 ao 40 na Anchieta e do km 38 ao 40 na Imigrantes, e na Interligação Planalto do 6 ao 1.

13h48: A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega também segue com congestionamento do km 292 ao 280, na saída de Praia Grande.

13h47: Rodovia Cônego Domênico Rangoni permanece congestionada do km 250 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.

13h12: Rodovia Imigrantes, no planalto, tem tráfego intenso sentido São Paulo. Já no sentido litoral, a maior movimentação é registrada do km 39 ao 40.

13h03: O trânsito voltou a ficar intenso na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Há pontos de lentidão nos trechos entre Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente.

13h01: O tráfego também é intenso com pontos de lentidão na Rodovia Monoel Hyppolito Rego, no trecho entre Ubatuba e São Sebastião.

12h59: Rodovia Oswaldo Cruz tem tráfego intenso com pontos de lentidão no trecho entre Ubatuba e Taubaté.

12h55: Um veículo quebrado prejudica o tráfego na Via Dutra, em Nova Iguaçu, entre os km 176 e km 178, sentido São Paulo.

12h39: Na Via Dutra, no trecho entre Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, o tráfego está lento em Belford Roxo, pista sentido São Paulo, entre o km 174 e km 176. O motivo é o excesso de veículos.

12h35: Tráfego na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega foi normalizado nos trechos entre Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente, de acordo com último boletim divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

12h07: Trânsito segue ruim na Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Congestionamento a partir do km 261, sentido Cubatão. Também há congestionamento no sentido Guarujá do km 265 ao 260, e do 270 ao 266 devido a um acidente.



11h46: O trânsito permanece congestionamento na Padre Manoel da Nóbrega do km 292 ao km 280 e na Imigrantes do km 70 ao km 65, na saída de Praia Grande.

11h44: Um veículo quebrado na pista expressa da Via Dutra, no trecho Pindamonhangaba-Queluz, deixa o tráfego lento em Lavrinhas, do km 23 ao km 24, no sentido São Paulo.

11h42: De acordo com a Ecovias, hoje a pista sul da Imigrantes continuará em direção à capital, devido ao grande movimento em direção a São Paulo.

11h35: A saída de Praia Grande continua congestionada na região dos semáforos, entre os km 70 e km 65 da Rodovia Imigrantes.

11h30: A Ecovias informa que a saída de Santos tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada. A subida é feita pela pelas duas pistas da Imigrantes.

11h28: A pisa marginal da Via Dutra, que liga Belford Roxo ao Rio de Janeiro, segue com tráfego lento em São João do Meriti, sentido São Paulo, do mk 172 ao km 174.

11h15: Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba e São José dos Campos, tem tráfego intenso com pontos de lentidão do km 83 ao km 68, sentido São José ds Campos.

11h12: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no trecho Itanhaém-Mongaguá do km 315 ao km 304, sentido Mongaguá. Já no trecho Mongaguá-Praia Grande, o tráfego está lento do km 304 ao 292, sentido Praia Grande.

11h01: Rodovia Imigrantes tem tráfego lento sentido litoral do km 38 ao 40, devido ao excesso de veículos. Interligação bloqueada devido neblina.

10h36: De acordo com a Ecovias, a faixa da esquerda está bloqueada no km 262, sentido Guarujá, na Cônego Domênico Rangoni, devido colisão entre dois carros.

10h35: Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento sentido Cubatão, a partir do km 262.

10h18: Na cidade de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra 10 km de congestionamento, com lentidão de 9 km na zona sul.

10h15: A Rodovia Rodovia Oswaldo Cruz tem tráfego lento do km 94 ao 78 no trecho Ubatuba-Taubaté, sentido Taubaté.

10h14: O motorista também encontra problemas na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, que liga Mogi a Bertioga, com tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes.

10h12: Na Rodovia Monoel Hyppolito Rego, que liga o Rio de Janeiro à baixada santista, o trânsito é intenso com pontos de lentidão do km 215 ao 218 sentido Guarujá.

10h10: Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso com pontos de lentidão do km 80 ao km 68, sentido São José dos Campos.

10h08: O excesso de veículos carrega o trânsito na pista expressa da Via Dutra que liga Nova Iguaçu ao Rio de Janeiro, sentido RJ-SP, entre os quilômetros 175 e 176.

10h04: Anchieta tem descida pelas duas pistas com tráfego intenso na região da serra, mas com boa fluidez.

10h03: De acordo com a Ecovias, a Rodovia Imigrantes tem tráfego congestionado na saída de Praia Grande na região de semáforos, entre o Km 70 e Km 65.

10h01: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego congestionado no sentido São Paulo até o km 280.