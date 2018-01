TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo Twitter, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido, dizendo qual é o problema exatamente. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TEMPO REAL

20h46 – Cônego Domênico Rangoni continua congestionada no sentido Guarujá, do km 263 ao km 248.

20h33 – Anchieta com pista norte bloqueada. Segundo a Ecovias, o motivo é a inversão de mão de direção.

20h29 – Avenida dos Bandeirantes continua com trânsito lento no sentido Imigrantes: 2,5 a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

20h16 – Segundo a CET, São Paulo tem, desde o início do dia, dois semáforos apagados e outros dois piscando em amarelo.

20h08 – Avenida dos Bandeirantes com 1,8 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Augusto Rolim Loureiro até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

20h07 – 1,9 km de lentidão na Avenida Professor Vicente Rao, sentido Diadema, da Rua Prata até a Avenida Washington Luis.

20h05 – Marginal Pinheiros com 2,2 km de lentidão no sentido Interlagos, pista local, da Ponte Engenheiro Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h48 – Em São Paulo, 62 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, com tendência de queda.

19h45 – 2,1 km de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

19h30 – Via Twitter, Ecovias relata que o trânsito continua congestionado na Cônego Domênico Rangoni do km 263 ao 248 e na SP 248 do km 1 ao 5, sentido Guarujá.

19h25 – 83 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de baixa, segundo a CET.

19h12 – Motoristas enfrentam lentidão na Imigrantes, perto de São Vicente, do km 62 ao km 65.

19h11 – Rodovia Helio Smidt (SP-19) com tráfego lento na região do aeroporto, sentido São Paulo (Norte).

19h07 – Corredor Norte/Sul com 6,4 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis.

19h06 – Marginal Tietê com 6,1 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

19h02 – Já no sentido Castelo Branco, Marginal Pinheiros com 5,7 km de lentidão na pista local, entre a Ponte Nova do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso.

19h01 – Na Marginal Pinheiros, lentidão permanece na pista expressa, sentido Interlagos: 10,6 km entre a Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica.

19h – 113 km de lentidão no trânsito de São Paulo. Há tendência de alta, aponta CET.

18h57 – Cônego Domênico Rangoni com trânsito congestionado no sentido ao Guarujá em dois trechos: entre os kms 263 e 248, e entre o km 1 e o km 5,

18h49 – Marginal Pinheiros com mais de 10 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

18h44 – Boa noite. Em São Paulo, 96 km de lentidão, segundo a CET. Na Zona Sul, o tráfego lento chega a 42 km.

13h26 – Retenção também na Avenida Paulista, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Otávio Mendes. Já no Corredor Rebouças/Eusébio, sentido Centro, os motoristas encontram lentidão da Avenida Faria Lima até a Avenida Brasil.

13h24 – Poucos pontos de lentidão em São Paulo neste momento, com apenas 15 km de trânsito ruim entre as vias monitoradas pela CET. A Via Raposo Tavares, sentido capital, tem fluxo lento no trecho entre Avenida Benjamim Mansur e Rua Alvarenga.

12h31 – Tráfego flui normalmente na rodovia Rio-Santos (SP-55), com apenas sinalização em uma das faixas no km 158, em Maresias, onde houve uma queda de barreira no último domingo, 17. A informação é do Twitter do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

10h25 – Tempo de espera na balsa chega a 50 minutos para carros e motos que seguem no sentido Santos e Guarujá, informa o DERSA através do Twitter. Ainda assim, a concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes recomenda a balsa como solução para os motoristas que querem evitar o congestionamento de 22 km na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá.

10h15 – Lentidão também na pista expressa do Sistema Anhaguera-Bandeirantes, como reflexo do excesso de veículos e do trânsito nas Marginais. Os pontos de retenção vão do km 16 ao km 13 na Rodovia Bandeirantes e do km 22 ao km 20 na Rodovia Anhaguera.

10h12 – Os motoristas que trafegam pela Rodovia Castello Branco encontram trânsito lento no sentido capital, nas pistas expressa e marginal, entre o km 16 e km 13, devido à liberação de rodízio.

10h09 – Congestionamento atinge 61 km nas ruas e avenidas da capital paulista neste momento, mas com tendência de baixa. A zona sul concentra 21 km de lentidão, enquanto a zona oeste são 18 km de tráfego lento. Trânsito ruim ainda em 12 km do centro, 5 km da zona leste e 4 km da zona norte.

10h – A Rodovia Presidente Dutra tem diversos pontos de lentidão no sentido Rio-São Paulo nesta manhã. Por conta do excesso de veículos, o fluxo é lento na pista marginal, entre o km 227 e km 231. Na pista expressa, o congestionamento vai do km 229 ao km 231. Retenção também na pista marginal nos trechos do km 221 ao km 225 e do km 217 ao km 219, na região de Guarulhos.

09h38 – Um acidente ocupa totalmente a Avenida Comendador Martinelli, sentido bairro, no acesso à Marginal Tietê. As informações são do Twitter da CET.

09h32 – Outro ponto crítico é o Corredor Norte/Sul. No sentido Santana, o congestionamento vai do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Hospital Beneficência Portuguesa, atingindo 6,1 km. Já no sentido Aeroporto, os motoristas encontram lentidão nos 4,4 km entre a Praça da Bandeira até o Emboque do Túnel Ayrton Senna e nos 3,9 km entre a Praça Campos de Bagatelle até a Praça da Bandeira.



Ver mapa maior

09h30 – O motorista encontra 7,4 km de trânsito lento na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

08h49 – Baixada Santista: Condutores de motos e automóveis que querem ir para o Guarujá, a melhor opção é evitar a Cônego Domênico e pegar a balsa.

08h45 – Uma ocorrência policial na Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte João Dias, ocupa uma faixa da esquerda desde as 7h16.

08h40 – Trânsito congestionado no sentido Guarujá pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre os km 270 e 248 e entre os km 1 e 5 da SP 248, por causa do excesso de veículos pesados que encontram dificuldades na entrada dos terminais portuários da margem esquerda do Porto de Santos.

08h37 – Tráfego congestionado na descida da Serra pela Anchieta, entre os km 50 e 55, devido ao excesso de veículos comerciais. A informação é do Twitter da Ecovias.

08h28 – Trânsito congestionado do Cebolão até a Ponte Cidade Jardim, informa a Rádio Estadão. Já o motorista que está na Paulista com a Campinas encontra tráfego bom.

08h21 – Uma queda de um motoqueiro deixou uma pessoa ferida na Avenida do Estado, sentido Santana, próximo à Rua Matias Albuquerque. O acidente está ocupando as duas faixas da esquerda.

08h15 – Na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Castelo Branco, são 5,4 km de congestionamento. É a maior extensão com tráfego lento nesta manhã de quarta-feira.

08h08 – São Paulo marca 69 km de lentidão segundo o monitoramento da CET em 868 km de vias – dentro da média do horário.

08h00 – Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, lentidão na pista expressa e na via local da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Jaguaré.

07h54 – Lentidão na Marginal Tietê também no trecho da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto (2,6 km).

07h54 – Lentidão na Rodovia Castello Branco, no sentido capital, no trecho entre Osasco e Barueri, entre os km 30-25, 15-13 e 17-16.

07h41 – 47 km de lentidão em São Paulo agora. Confira acima o dados do trânsito. Fonte: CET.

07h32 – A via mais congestionada em São Paulo é a Marginal Tietê no momento. São 5,4 km de lentidão da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

07h26 – Há apenas oito semáforos apagados e cinco em pisca amarelo na cidade neste momento.

Ouça a Rádio Estadão ao vivo, sempre com várias informações sobre o trânsito.

07h22 – A Rodovia Raposo Tavares tem morosidade do km 30 ao 19 e do km 15 ao 10 sentido São Paulo, devido excesso de veículos. Tempo encoberto.

07h19 – Uma pessoa foi atropelada por um carro na Rua Conselheiro Saraiva, em Santana, zona norte. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada.

07h13 – A Rodovia Rio-Santos segue em estado de atenção. Uma faixa está sinalizada no km 158, mas isso não impede que tráfego flua normalmente. O tempo está encoberto. Desde o domingo algumas quedas de barreiras têm provocado interdições temporárias.

07h09 – A lentidão nas vias da cidade é de 31 km neste momento. Representa 3,6% do total monitorado. Trânsito tranquilo dentro do possível até aqui.

07h05 – O rodízio nas ruas de São Paulo hoje vale para os carros de placa 5 e 6, das 7h às 10h, e pela noite das 17h às 20h.

07h00 – Atenção no trânsito na Rodovia Anchieta, na chegada à São Paulo. Uma colisão de duas motos com um carro às 6h50 na altura do km 13, em Sacomã, deixou duas vítimas e o trânsito em alerta.

06h41 – Em São Paulo, lentidão no Corredor Viário Maria Maluf, no sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h35 – Trânsito lento na Via Dutra, em direção a São Paulo, na saída de Guarulhos, do km 221 ao 225, pista marginal.

06h25 – Como tem se tornado costume, o tráfego está bastante congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá, do km 270 ao km 248 e do km 1 ao km 5, devido ao excesso de veículos comerciais no acesso aos terminais na Rua do Adubo. A melhor opção para carros e motos chegarem ao Guarujá é ir por Santos e pegar a balsa. Na Rodovia Anchieta e na Rodovia Imigrantes, o tráfego é normal nos dois sentidos.

06h10 – Rodovia Ayrton Senna com lentidão no sentido São Paulo, do km 23 ao 20.

05h55 – No Butantã, um acidente na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, junto à Dom Rua Armando Lombardi, na zona oeste.

05h27 – A partir das 6h, entram em operação faixas reversíveis e exclusivas para ônibus no Corredor Inajar-Rio Branco-Centro. O site da CET traz mais informações.

#TransitoEstadao: O leitor João Gabriel (@bielcintra) mostrou, no Instagram, o trânsito parado na Rua Vergueiro por volta das 9h desta terça-feira, 19. Está sofrendo com a lentidão como ele? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao.

05h10 – Bom dia! A temperatura em São Paulo é de 17ºC. A previsão do tempo nesta quarta-feira é de temperatura entre 16ºC e 25ºC. Segundo a Climatempo, a previsão é de manhã nublada, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Às 6h começamos a atualizar o trânsito.