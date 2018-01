TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Trânsito intenso nesta manhã na Radial Leste às 7h da manhã, de acordo com imagens de uma das câmeras da CET.

TEMPO REAL

22h16 – CET não registra lentidão nas vias monitoradas em São Paulo.

22h10 – Duas vias com lentidão registrada pela CET em São Paulo. Na Avenida Guarapiranga, 1,7 km no sentido bairro a partir da Rua Amaro Velho. Já a Marginal Pinheiros tem menos de 1 km de lentidão no sentido Interlagos, via expressa, a partir do Morumbi.

21h22 – 34 km de lentidão em São Paulo, aponta CET. Não há registro de vias lentas nas zonas Norte, Leste e no Centro.

21h21 – 6 km de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Jabaquara.

21h20 – Cônego Domênico Rangoni continua com lentidão no sentido Guarujá entre o km 249 e o km 248.

21h17 – Marginal Pinheiros com mais de 7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Avenida João Dias. No sentido Castelo, 3,2 km de lentidão na pista expressa a partir da Rua Tucumã.

21h06 – 54 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

20h59 – Anchieta continua com pista norte bloqueada para inversão de mão de direção.

20h46 – Na Raposo Tavares, trânsito continua intenso no sentido Cotia, informa o DER.

20h37 – Eixo Norte-Sul com 7,1 km de lentidão no sentido Aeroporto a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h31 – Avenida Professor Francisco Morato com 3,1 km de lentidão no sentido bairro, a partir da Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares.

20h29 – Na Autopista Fernão Dias, retenção na pista Norte, sentido Belo Horizonte, do km 480 ao km 477, na região de Contagem, devido ao tráfego intenso. No sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão na noite de hoje.

20h27 – Dois pontos de lentidão na Rodovia Castello Branco, sentido interior:

– No trecho Barueri-Itapevi, pista expressa, lentidão entre o km 29 e o km 32;

– No trecho Osasco-Barueri, pista expressa, trânsito lento entre o km 13 e o km 15.

20h24 – CET informa, desde o início do dia, três semáforos apagados e dez em amarelo piscante.

20h18 – Marginal Pinheiros com 7,2 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

20h16 – Ecopistas informa: Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté do km 11 ao 17. No sentido São Paulo, tráfego flui normalmente.

20h14 – Trânsito tranquilo em todo o Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

20h11 – No sentido Ayrton Senna, Marginal Tietê com 6,2 km de lentidão na pista expressa, entre a Ponte Jânio Quadros e a Ponte Imigrante Nordestino. Na via local, 4,1 km de trânsito pesado entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte Freguesia do Ó.

20h09 – Corredor Norte/Sul tem 7,1 km de lentidão no sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h06 – Marginal Pinheiros com 7,2 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

20h05 – 86 km de lentidão em São Paulo, aponta CET. A tendência é de baixa.

20h – CET relata, via Twitter, interdição no Túnel Nove de Julho no sentido Bairro entre 23h30 e 4h30.

19h59 – Há apenas um ponto de lentidão no Sistema Castello-Raposo, sentido interior: no trecho Osasco-Barueri, pista expressa, entre o km 13 e o km 15.

19h58 – Na Régis Bittencourt, lentidão no sentido Curitiba do km 324 ao km 345, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP). Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, informa a concessionária.

19h55 – Cônego Domênico Rangoni com lentidão no sentido Guarujá do km 249 ao km 248. Leia a matéria do Estadão sobre o trânsito na região.

19h37 – Dutra com pontos de lentidão nos dois sentidos:

– Rio-SP: lentidão em Guarulhos, pista marginal, entre o km 223 e o km 225 e entre os kms 219 e 221.

– SP-Rio: em São Paulo, lentidão na pista marginal nos kms 227 e 223. Já em Guarulhos, trânsito lento na pista marginal entre o km 211 e o km 210.

19h28 – CET registra 124 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

19h26 – No sistema Castello-Raposo, dois pontos de lentidão no trecho Osasco-Barueri, sentido interior: entre os kms 13 e 15 e entre o km 19 e o km 24.

19h22 – Tráfego intenso no Sentido Leste da Rodovia Ayrton Senna – Km 19.

Foto: Câmera Ecopistas.

19h21 – No sentido interior, Rodovia Anhanguera tem trânsito lento na região de São Paulo entre o km 19 e o km 20. Na via para a capital, lentidão perto de Campinas entre o km 105 e o km 104.

19h13 – Capital paulista tem 133 km de lentidão, informa a CET. A zona sul tem 62 km de congestionamento. A Marginal Pinheiros tem 7,3 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Transamerica até 677 m depois da Ponte Ary Torres.

19h11 – Na Autopista Fernão Dias, trânsito flui normalmente nos trechos paulistas, informa a concessionária.

19h10 – A rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido sul, na chegada a São Vicente, do km 62 ao km 65.

19h07 – Na Régis Bittencourt, motoristas encontram lentidão no sentido Curitiba entre o km 325,6 e o km 347,6, nas regiões de Juquitiba e Miracatu, por causa de um tombamento de caminhão no km 347,6.

No sentido São Paulo, lentidão nos kms 276,8 e 274,8, entre as regiões de Embu das Artes e Taboão da Serra.

19h06 – A CET vai interditar o Túnel Ayrton Senna no sentido Centro, das 23h30 às 4h30, para limpeza. Alternativas:

Sentido Bairro:

Seguir pelo acesso para a Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), Praça Armando de Salles Oliveira, Rua Manoel da Nóbrega, Rua Bento de Andrade, Rua Candido do Nascimento e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Sentido Centro:



Seguir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida República do Líbano (sentido Ibirapuera), Rua Manoel da Nóbrega, Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana), Rua Sena Madureira ou Avenida Professor Ascendino Reis.

18h59 – Na Raposo Tavares, trânsito intenso no sentido Cotia. Já a Manoel Hyppolito Rego tem interdição parcial no trecho entre São Sebastião e Bertioga devido a risco de queda de barreira nos kms 157 e 160. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Trânsito intenso na Raposo Tavares, sentido Cotia, perto do km 20. FOTO: Reprodução/DER

18h58 – Na Autopista Fernão Dias, lentidão na via Sul, sentido São Paulo, entre o km 492,5 e o km 495,5, na região de Betim.

18h53 – São Paulo tem 141 km de lentidão, ligeiramente acima da média.

18h54 – A operadora da Autopista Régis Bittencourt informa:

– Há lentidão na pista sentido São Paulo do km 369,6 ao km 347,6, na região de Miracatu (SP), reflexo do tombamento de um caminhão no km 347.

– Também há lentidão no sentido São Paulo entre o km 276,8 e o km 274,8 nas regiões de Embu das Artes e Taboão da Serra.

18h46 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso no Trevo de Cubatão, conforme mostra a câmera da Ecovias.

18h44 – Hélio Smidt tem tráfego lento em direção à Ayrton Senna, por reflexo de excesso de veículos e caminhão quebrado no sentido Interior da via, informa o Twitter da Ecopistas.

18h43 – No sentido SP-Rio, Dutra tem três pontos de lentidão no trecho dentro de São Paulo:

– Em São Paulo, entre os km 228 e 223, pista marginal.

– Em São José dos Campos, entre o km 148 e o km 146, pista expressa.

– Perto de Guarulhos, lentidão na pista marginal entre no km 211 e o km 210.

18h42 – Na Dutra, três pontos de lentidão na parte paulista, sentido Rio-SP:

– Em Guarulhos, lentidão na pista marginal entre o km 219 e o km 221.

– No trecho entre Guarulhos e São José dos Campos, tráfego lento entre o km 210 e o km 212.

– Em São Paulo, lentidão entre o km 228 e o km 230.

18h40 – Ayrton Senna tem trânsito lento nos dois sentidos, na região de Guarulhos.

18h38 – No sistema Castello-Raposo, pontos de lentidão nos dois sentidos:

– Sentido capital: lentidão no trecho Osasco-Barueri entre os kms 22 e 24.

– Sentido interior: lentidão no trecho Osasco-Barueri entre o km 22 e o km 24.

18h37 – No sentido interior, Rodovia Anhanguera tem trânsito lento em dois trechos:

– Entre Campinas e Cordeirópolis, na pista expressa, tráfego intenso entre o km 103 e o km 105.

– Perto de Jundiaí, tráfego intenso na pista expressa entre o km 53 e o km 55.

18h36 – Motoristas na Anhanguera em direção à capital encontram trânsito lento nos seguintes trechos:

– Perto de Campinas, entre os kms 109 e 104.

– Na região de Jundiaí, entre o km 61 e o km 60.

18h34 – Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira ate o Viaduto João Jorge Saad.

18h17 – São Paulo tem 121 km de congestionamento, com tendência de alta. No centro e na zona norte, no entanto, a tendência é de baixa. A Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido sul, no acesso ao Viaduto da Alemoa,do km 61 ao km 64.

Na foto, lentidão na entrada de Santos da Rodovia Anchieta. Crédito: Câmera Ecovias.

18h09 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 249 ao km 248. Caminhões utilizam o acostamento entre o Km 01 e Km 05 do acesso 248. Também há lentidão no sentido São Paulo, do km 266 ao km 270.

17h56 – CET registra 101 km de lentidão na capital. O centro tem 24 km de congestionamento.

17h46 – Tráfego segue lento do km 11 ao km 14 da rodovia Ayrton Senna, sentido interior, por conta do excesso de veículos, informa o Twitter da Ecopistas.

17h40 – Capital tem 98 km de lentidão. Na zona sul, a CET registra 35 km de congestionamento. Índices estão dentro do esperado para o horário. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,5 km de lentidão, da Ponte Julio de Mesquita Neto até Azurita.

16h57 – CET registra 80 km de lentidão nas vias monitoradas com tendência de alta. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do km 11 ao 14, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, flui normal.

10h57 – São Paulo tem 35 km de lentidão neste momento nas vias monitoradas pela CET, dentro do padrão para o horário.

10h08 – Tráfego lento no sentido Guarujá da Cônego Domênico. Caminhões estão utilizando o acostamento entre o km 3 e 5 do acesso 248.

09h32 – As Linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato – Jundiaí), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú) e 12-Safira (Brás – Calmon Viana) da CPTM serão interditadas parcialmente durante o feriado de Páscoa para manutenção e obras de melhoria. Os usuários terão transporte por ônibus. Veja abaixo:09h52 – Manhã desta quarta-feira começou com restrição de visibilidade causada pela formação de névoa úmida e termômetros por volta dos 18ºC na Grande São Paulo. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo é que as temperaturas aumentem ao longo do dia.

Linha 7-Rubi: interdição no domingo (31), entre as estações Luz e Perus. Os ônibus farão o trajeto de Palmeiras-Barra Funda a Pirituba e Perus. A ligação entre a estação Palmeiras-Barra Funda e a região central de São Paulo, será feita pela Linha 8-Diamante ou pela Linha 3-Vermelha, do Metrô. Entre Perus e Jundiaí, a circulação ocorrerá com maior intervalo.

Linha 9-Esmeralda: sem trens entre as estações Pinheiros e Morumbi na sexta-feira, 29, e no domingo, para manutenção.

Linha 12-Safira: não opera entre Engenheiro Goulart e Brás durante toda a sexta-feira. Os ônibus vão percorrer o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé. Para seguir viagem entre Tatuapé e Brás, será necessário utilizar os trens da Linha 11-Coral.

Funcionamento das demais linhas, que irão operar com maior intervalo:

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi): na sexta-feira, das 7h até às 19h, haverá obras na estação Domingos de Morais. No domingo, até 20h, a circulação entre Barueri e Itapevi será afetada.

Linha 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú): na quinta-feira, 28, a partir das 23h e no sábado, das 20h até o encerramento da operação da operação comercial haverá interferências na linha.

Linha 11-Coral/Expresso Leste (Luz – Guaianazes): no sábado, a partir das 18h até o final da operação comercial, os serviços serão feitos nas estações Corinthians-Itaquera e Guaianazes. No domingo, das 4h até 15h, ocorrerão obras entre Luz e Brás.

Linha 11-Coral (Guaianazes – Estudantes): no domingo, durante toda a operação comercial na estação Antônio Gianetti Neto.

Linha 12-Safira (Calmon Viana – Brás): no sábado e no domingo, durante a operação comercial, haverá obras entre São Miguel Paulista e Itaim Paulista.

09h28 – Avenida 23 de Maio, liberada em relação ao acidente junto ao Viaduto Beneficência Portuguesa, informa Twitter do CET.

09h17 – Raposo Tavares tem 15 km de lentidão na região de Cotia, do km 10 ao 25, no sentido interior. Houve um atropelamento de um cavalo, que está sendo removido e ocupa uma faixa.

08h55 – A SPTrans divulgou nesta quarta-feira como será o funcionamento do transporte de ônibus durante a Páscoa:

50% da frota na sexta-feira, 29,

70% no sábado , 30,

50% no domingo, 31.

Na segunda-feira, 1, a operação da frota de ônibus retorna à 100%. Os postos de atendimento nos 28 terminais da cidade continuarão abertos. Os postos e lojas de vendas e atendimento estarão fechados na sexta-feira.

08h50 – Trânsito bem congestionado ainda na Avenida do Estado com a João Teodoro.

08h45 – Acidente com um ferido na 23 de maio com o Viaduto Beneficência Portuguesa, sentido Santana, deixa pista interditada na faixa da esquerda. Houve uma colisão entre um automóvel e moto.

08h41 – Acidente na Engenheiro Caetano Alves com a Rua Padre João Gualberto: no sentido bairro, das três faixas, só a da direita está liberada. Foram dois carros, com um ferido.

08h39 – Câmeras da CET na Avenida Paulista com a Alameda Campinas mostram congestionamento no sentido Paraíso. O cruzamento da Bernardino de Campos com a Vergueiro também está cheio.

08h30 -Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, informa o Twitter da CET.

08h19 – São Paulo tem trânsito dentro da média do horário – 68 km de lentidão nas vias monitoradas. No Viaduto Jacareí com a Rua Santo Antônio fluxo normal, segundo imagens da CET.

08h10 – Trânsito bastante intenso no cruzamento da Avenida do Estado com a João Teodoro, segundo imagens da CET. A Rádio Estadão diz que a região do Mercadão, na Avenida do Estado, está congestionada.

08h03 – Radial Leste tem o maior ponto de lentidão na cidade neste momento – 4,7 km entre a Wandenkolk até Pires do Rio. O trânsito da Rua da Mooca está bastante complicado e não serve como alternativa.

07h54 – Há previsão de chuva no decorrer do dia que pode ocorrer com intensidade entre fraca e moderada, concentrando-se no período da tarde. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.07h56 – São Paulo tem 48 km de lentidão nas vias monitoras pela CET. O número está dentro da média do horário.

07h48 – Na comparação com os outros dias , a Marginal Tietê segue bem, segundo a visão do helicóptero da Rádio Estadão. Trânsito fica mais complicado nos pontos de acessos como a Ponte do Limão e Ponte da Casa Verde. Na Marginal Pinheiros, depois da Ponte do Jaguaré e até a Ponte Cidade Jardim está tudo travado. Acompanhe:

07h45– Circulação tranquila no Elevado Arthur da Costa e Silva com a Rua Ana Cintra e na Rua da Consolação com a Caio Prado, de acordo com as câmeras da CET.

07h41 – O tráfego é lento do km 23 ao 20, no sentido São Paulo, da Ayrton Senna, segundo a Ecopistas.

07h36 – Na Anchieta, tráfego está lento, no sentido São Paulo, do km 20 ao 18 e do km 13 ao 10, por excesso de veículos.

07h31 – Continua o bloqueio do km 158, da Rodovia Rio-Santos, sentido São Sebastião, devido a risco de queda de barreira. A passagem do veículos é feita por uma faixa do sentido contrário.

07h34 – Trânsito flui na Baixada Santista, na Cônego Domênico. Caminhões estão usando o acostamento na chegada do Porto de Santos.

07h23 – Marginal Tietê tem 2,5 km de lentidão, na pista expressa, sentido Ayrton Senna/Castello Branco, entre as Pontes Atílio Fontana e do Piqueri.

07h15 – Estradas do litoral norte continuam com risco de deslisamento. São locais que o motoristas devem ficar atentos até mesmo se as chuvas não persistirem. A Rio-Santos ainda apresenta pontos com risco. O DER informa que mantém técnicos de prontidão. Também devem ficar em alerta motoristas na Mogi-Bertioga e Tamoios. A informação é da Rádio Estadão.

07h20 – Queda de um motociclista ocupa uma faixa da esquerda na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, próximo à Avenida Francisco José Resende.

07h05 – Bom dia. São Paulo tem 22 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, dentro da média do horário.