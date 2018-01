TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

Trânsito flui sem retenções na Rodovia Raposo Tavares, no km 20, sentido São Paulo, às 10h15 desta quarta-feira, 3. FOTO: Reprodução/ Câmeras DER-SP.

TEMPO REAL

21h49 – Não há lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h27 – Marginal Pinheiros com 3,4 km de lentidão no sentido Castelo, pista expressa, a partir da Ponte Eusébio Matoso.

21h25 – Lentidão em São Paulo cai para 18 km, segundo CET.

21h15 – Marginal Tietê continua com três pontos de lentidão no sentido Ayrton Senna: dois na via expressa (6,5 km a partir da Rua Azurita e 4,1 km a partir da Freguesia do Ó) e um na pista Central, com 3,8 km a partir da Ponte da Casa Verde.

20h51 – Avenida dos Bandeirantes com 2,4 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

20h45 – Marginal Pinheiros com 3,4 km no sentido Castelo, pista expressa, a partir da Avenida Eusébio Matoso.

20h37 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva tem 2,6 km de lentidão no sentido Penha, a partir da Consolação.

20h28 – Marginal Tietê tem trânsito lento em dois pontos do sentido Ayrton Senna, a partir da Rua Azurita, nas vias local (6,5 km) e expressa (6,5 km).

20h14 – Metrô continua com velocidade reduzida em duas linhas: 1-Azul (entre estações Tiradentes e Tucuruvi) e 3-Vermelha (entre estações Corinthians-Itaquera e Sé).

20h12 – Túnel Max Feffer será interditado das 23h30 às 4h30 para serviços de limpeza, segundo CET.

20h11 – Marginal Pinheiros tem 6,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte do Jaguaré.

20h10 – Na Marginal Tietê, dois pontos de lentidão no sentido Ayrton Senna: 12,5 km na pista expressa, da Ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita, e 6,5 km na pista local, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

20h09 – 98 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de baixa, segundo CET.

20h08 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,7 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Jabaquara.

19h50 – Avenida dos Bandeirantes tem 6,8 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h42 – Trânsito flui bem no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

19h40 – Na Marginal Pinheiros, 7,2 km de lentidão no sentido Interlagos, via expressa, a partir da Ponte Transamérica. No sentido Castelo Branco, 4,6 km de trânsito lento na pista expressa, a partir da Ponte do Jaguaré.

19h39 – Marginal Tietê tem cerca de 30 km de lentidão em diferentes pontos do sentido Ayrton Senna:

– Pista expressa, entre a Rua Azurita e a Ponte dos Remédios (14 km)

– Pista local, entre a Rua Azurita e a Ponte Júlio de Mesquita Neto (6,5 km)

– Pista local, a partir da Freguesia do Ó (5,5 km)

– Pista central, da Ponte da Casa Verde até a Freguesia do Ó (3,8 km)

19h31 – Corredor Norte-Sul com 4,7 km de lentidão no sentido Santana, a partir da Praça João Mendes até o Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha).

19h29 – Cônego Domênico Rangoni continua com lentidão no sentido Guarujá, do km 3 ao km 5.

19h24 – Termina o estado de atenção na Zona Leste.

19h20 – Marginal Tietê com dois pontos de lentidão no sentido Ayrton Senna nas vias expressa e local a partir da Rua Azurita.

19h17 – Anchieta continua com congestionamento nos dois sentidos: para São Paulo, entre os kms 24 e 18 e para o litoral, entre os kms 11 e 17.

19h12 – 140 km de lentidão em São Paulo.

18h39 – Radial Leste com 5,2 km de lentidão no sentido bairro, a partir da estação do metrô Vila Matilde.

18h36 – Marginal Tietê com 14 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, via expressa, da Rua Azurita até a Ponte dos Remédios.

18h35 – Trânsito normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

18h32 – 142 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

18h30 – Marginal Pinheiros tem mais de 18 km de lentidão no sentido Interlagos, pistas expressa, local e única, entre a Rodovia Presidente Castelo Branco até Ponte Transamérica.

18h25 – Corredor Norte/Sul com 7,2 km de lentidão no sentido Aeroporto a partir da Avenida Indianópolis.

18h22 – CET informa: por causa das chuvas, Zona Leste entra em estado de atenção.

18h21 – Por causa das chuvas, o Metrô opera com trens em velocidade reduzida nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

18h19 – Ayrton Senna com trânsito intenso no sentido interior entre os kms 11 e 17. Na via para São Paulo, trânsito segue normalmente.

18h17 – Anchieta congestionada nos dois sentidos na região do Planalto: na via para São Paulo, entre os kms 24 e 18; no sentido litoral, entre os kms 11 e 17.

18h02 – São Paulo tem 111 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 15,3 km de congestionamento, da Ponte Transamérica até Jaguaré.

17h32 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido São Paulo, entre o km 24 e o km 18, e no sentido litoral, do km 11 ao km 17, devido ao excesso de veículos e chuva.

17h31 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do km 11 ao 20, por excesso de veículos, informa o Twitter da Ecopistas. No sentido SP, flui normal.

17h30 – Acidente na Avenida Atlântica, na Cidade Dutra, ocupa duas faixas antes da Rua Tchecoslováquia, sentido centro.

16h48 – Capital paulista tem 77 km de lentidão, com tendência de alta. A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem congestionamento de 7,3 km, da Ponte Transamérica até 660 metros depois da Ponte Ary Torres.

10h37 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão em Guarulhos, sentido São Paulo, do km 224 ao km 225, na pista expressa, devido ao excesso de veículos. Trânsito lento também no trecho do km 230 ao km 231, nas pistas marginal e expressa.

10h26 – Retenção na Rodovia Fernão Dias, do km 29,5 ao km 32, na região de Atibaia (SP). Obras de implantação de taxas refletivas no km 32 restringem o tráfego na faixa 1 e os veículos seguem pela faixa 2.

09h57 – Apenas dois semáforos apagados na capital paulista: na Avenida Sargento Miguel de Souza Filho com a Rua Osaka (zona norte) e na Avenida Afonso Mariano Fagundes com a Avenida José Maria Whitaker (zona sul).

09h42 – Outros dois acidentes envolveram motociclistas no trânsito de São Paulo nesta manhã. Na zona sul, uma moto e um veículo colidiram na Avenida Guarapiranga, nas proximidades da Avenida Guido Caloi. Acidente também na Rua Melo Freire, na zona leste, onde uma motociclista caiu da moto nas proximidades da Rua Itapura.

09h37 – Duas ocorrências complicam o trânsito na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, sentido Castello Branco. Além de um caminhão quebrado ocupando a faixa da direita, uma colisão envolvendo três motos e dois carros ocupa duas faixas da esquerda, na pista expressa. Três pessoas ficaram feridas, segundo a CET.

09h19 – A Avenida Washington Luís também tem 3,3 km de lentidão no sentido Centro, do Viaduto Washington Luís até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.



09h16 – Além do trânsito ruim no sentido Castello Branco, a Marginal Pinheiros também tem fluxo lento no sentido Interlagos, no trecho entre a Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

09h12 – Motoristas enfrentam 82 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo, 9,4% das vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros é o ponto mais crítico, com 8,2 km de congestionamento no sentido Castello Branco, da Avenida Interlagos até a Ponte do Morumbi.

07h58 – Tráfego lento em Guarulhos na pista marginal da Presidente Dutra em 10 km, por excesso de veículos, entre os km 216 e 226.

07h39 – Ayrton Senna, em Garulhos, na chegada a São Paulo, tem retenção do km 13 ao 11 e do km 22 ao 20.

Fluxo de veículos às 7h30 da manhã desta quarta-feira, 3, na Marginal Pinheiros com a Avenida Roberto Marinho. FOTO: Reprodução/Câmeras da CET.

07h25 – Tráfego intenso mas fluindo na Marginal Pinheiros com a Jornalista Roberto Marinho.

07h18 – Dutra está com congestionamento em Guarulhos na pista marginal, sentido São Paulo, entre o km 219 ao 226. Houve um acidente com carro e moto no km 227.

07h15 – Marginal Pinheiros tem a maior extensão com dificuldades de trânsito: 3,3 km, no sentido Interlagos, da Rua Acari até 1,4 km após o SP Market.

07h09 – Baixada Santista: Tráfego lento no acesso ao porto pela Anchieta.

07h07 – Corredor Norte-Sul: o motorista que vai para o centro pela Avenida Santos Dumont já encontra o comum congestionamento da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. O trânsito também está complicado em direção à Avenida Tiradentes. É preciso ter paciência para chegar a 23 de maio.

07h03 – Tráfego lento, na chegada à São Paulo, na Rodovia Anchieta, do km 13 ao 10, devido a excesso de veículos.

07h00 – São Paulo tem 21 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, dentro da média para o horário.

06h59 – Bom dia.