TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

20h25 – A Rua Teodoro Sampaio tem lentidão da Rua Capote Valente até a Rua Lisboa.

20h20 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem morosidade, sentido Ibirapuera, da Faria Lima até a Bandeira Paulista.

20h05 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h40 – O Corredor Norte-Sul tem 1,2 km de trânsito complicado, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Borges Lagoa.

19h36 – A Avenida Ibirapuera tem 1 km de morosidade, sentido bairro, da Macuco até a Avenida dos Bandeirantes.

19h28 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, da Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

19h22 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,7 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

19h10 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

18h56 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h42 – A Avenida do Estado tem 1,5 km de tráfego lento, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

18h35 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h28 – A Avenida Celso Garcia registra 3 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Pimenta Bueno até a Cesário Galero.

18h25 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 336 e o km 340, na região da Serra do Cafezal – Miracatu (SP), reflexo de serviços de sondagem no pavimento que foram realizados na tarde de hoje e restringiram o tráfego no km 340. Não há mais restrições. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram dificuldades no tráfego na noite de hoje.

18h18 – A Avenida Anhaia Mello registra 1,6 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Américo Vespucci.

18h10 – A cidade tem 99 km de vias congestionadas.

17h56 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,7 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h50 – A Avenida dos Bandeirantes registra 2,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Antonio de Macedo Soares.

17h38 – A Avenida Nove de Julho tem 1,5 km de trânsito carregado, sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

17h27 – Uma colisão traseira, envolvendo duas carretas, seguido de tombamento de uma carreta no km 51 da pista norte da Anchieta, altura de Cubatão, bloqueia as duas pistas da rodovia. Um contêiner de uma das carretas caiu na pista sul da Anchieta. Equipes estão no local realizando atendimento. Tráfego represado do km 54 ao km 51 e lentidão do km 37 ao km 40. Acidente aconteceu por volta das 16h40. Os motoristas de veículos leves e motocicletas podem seguir para o litoral pela Imigrantes, acessando a interligação planalto no km 40. Subida da serra acontece apenas pela Imigrantes com lentidão do km 51 ao km 48, altura de Cubatão. A chegada a Santos pela Anchieta tem lentidão do km 63 ao km 65, por excesso de veículos. A Cônego D. Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do km 251 ao km 254, reflexo de obras que interditam duas faixas no km 254.

17h20 – O Elevado Costa e Silva tem 1,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Jaguaribe.

17h10 – A Radial Leste registra 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Onze de Junho.

16h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,6 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h27 – A Avenida Paulista tem 2,1 km de lentidão, sentido Consolação, da Carlos Sampaio até a Rua da Consolação.

16h02 – Capital com 20 km de filas em duas principais vias.

16h – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com excesso de veículos desde a Rua Mercúrio e a Rua Cantareira.

15h52 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, com tráfego intenso desde a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e o acesso da Avenida Rebouças e Avenida Doutor Arnaldo.

15h42 – São Paulo com 19 km de filas nas vias monitoradas pela CET.

15h38 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso na subida da serra, no sentido Capital. A lentidão está entre o km 40 e o km 55, mas sem pontos de parada.

15h00 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mellotem 1,6 km de lentidão no sentido bairro, da Américo Vespucci ao Viaduto Grande São Paulo.

14h21 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, tem excesso de veículos em 3,2 km da via. A lentidão está entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário Jorge João Saad.

14h07 – Avenida Nove de Julho com lentidão no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade na altura da Rua Gabriel até a Alameda Itu.

13h43 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade em todo o trecho do Sistema Anchieta/Imigrantes.

13h37 – Avenida Rebouças com excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Lorena e o Túnel Maria Carolina.

13h23 – Avenida Washington Luis tem lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Ática.

13h08 – São Paulo com 38 km de filas nas principais ruas da capital.

12h55 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Rua Ipê a Avenida Pedroso de Moraes.

12h53 – Avenida Washington Luis congestionada no sentido centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Ática.

12h10 – Marginal do Tietê, pista Central, tem 4,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte do Tatuapé.

11h47 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Moreira Guimarães e Rubem Berta tem lentidão de 3 km no sentido Santana, da Avenida João Jorge Saad até o Viaduto Jaó Julião da Costa Aguiar.

11h28 – Marginal do Tietê com 15,4 km de lentidão no sentido Castello Branco, pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até a Rodovia Castello Branco.

10h56 – Avenida dos Bandeirantes com lentidão no sentido Marginal. Há filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Dante Delmanto.

10h39 – Há 9,3 km de congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade entre a Rodovia Castello Branco e a Ponte Cidade Jardim.

10h37 – Pista norte da Rodovia Anchieta foi liberada para o tráfego no sentido litoral. O bloqueio aconteceu devido tombamento de caminhão carregando cerâmica no km 50 trecho de serra, por volta das 7h. Pista sul volta a ser bloqueada para realização de obras. A rodovia tem lentidão entre o km 38 e o km 40, sentido litoral, e no acesso ao Porto de Santos do km 63 ao km 65, por excesso de veículos.

10h05 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão entre Osasco e Itapevi. Pela pista expressa, congestionamento vai do km 33 ao 30, por conta de um acidente, e do km 15 ao 13 por excesso de veículos.

9h45– Avenida Faria Lima tem 2,9 km de congestionamento no sentido Itaim, da Avenida Juscelino Kubitschek até 100 metros depois da Teodoro Sampaio.

9h33 – Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Cidade Jardim até depois da Rua Verbo Divino.

9h30 – Cidade tem 94 km de lentidão.

9h15 – Marginal do Tietê tem 9,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte do Limão.

8h56 – O tombamento de um caminhão carregando cerâmica no km 50 da pista sentido São Paulo da Anchieta, trecho de serra, em Cubatão, causou bloqueio total da pista. A pista no sul, litoral, que estava bloqueada para obras, foi aberta, mas o motorista ainda enfrenta reflexos do acidente. No sentido litoral, há fila do km 37 ao 50 e do km 3 ao 1, na interligação com o planalto. Em direção a São Paulo, congestionamento vai do km 20 ao 18.

8h42 – Rodoanel tem 11 quilômetros de lentidão no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, do km 29 ao 18, por conta do excesso de veículos.

8h22 – Marginal do Pinheiros tem 2,5 km de lentidão pela pista expressa no sentido Interlagos, da Ponte da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

7h52 – Via Dutra tem quatro pontos de lentidão no sentido São Paulo. Na chegada a São Paulo, fila vai do km 227 ao 231; em Guarulhos, do km 208 ao 218 e do km 219 ao 225; em São José dos Campos, do km 144 ao 145.

7h34 – Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

7h23 – Marginal do Tietê tem 2,5 km de fila no sentido Rodovia Castelo Branco pela pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Piqueri.

7h17 – Cidade tem 31 km de lentidão.

7h01 – Acidente entre moto e carro no quilômetro 15 (SP) da pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares bloqueia uma faixa e causa lentidão até o quilômetro 28, em Cotia.

6h55 – Acúmulo de 4 quilômetros de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste a partir do Metrô Vila Matilde.

6h53 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 1,5 quilômetro de lentidão a partir da Rua Ribeiro de Lima.

6h49 – Motorista encontra trechos de lentidão que acumulados chegam a 3 quilômetro na pista sentido centro da Radial Leste a partir do Metrô Vila Matilde.

6h45 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão entre a Ponte do Limão e 700 metros antes da Ponte da Freguesia do Ó.

6h37 – Lentidão entre os quilômetros 26 e 21 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos; lentidão acima da registrada diariamente em razão de acidente com moto no quilômetro 21. Pista já foi liberada.

6h31 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão em dois trechos: entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.