TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

20h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de congestionamento, sentido Marginal, do Viaduto Bandeirantes até a Marginal do Pinheiros.

20h15 – A Avenida do Estado registra morosidade, sentido Ipiranga, da Leais Paulistanos até o Viaduto Grande São Paulo.

19h48 – A Avenida do Morumbi tem 1 km de morosidade, sentido Marginal, da Gabriel de Lara até a Ponte do Morumbi.

19h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de trânsito carregado, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

19h27 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Antonio J. de Moura Andrade.

19h16 – A Avenida Washington Luís tem 1,7 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h10 – A Avenida República do Líbano tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Oliveira Pimentel até a Avenida Ibirapuera.

18h45 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,3 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Dutra.

18h30 – O tráfego é lento do km 337 ao km 343 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido fluxo intenso. Na pista sentido São Paulo, há lentidão no km 270, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à capital.

18h22 – A Radial Leste registra 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

18h17 –A Avenida Paulista tem 1,8 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Peixoto Gomide.

18h12 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Rua São Caetano.

18h02 – A cidade tem 103 km de vias congestionadas no momento.

17h54 – A Avenida Paulista tem 1,8 km de morosidade, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Peixoto Gomide.

17h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de trânsito lento, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Amaro.

17h36 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,2 km de trânsito carregado, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Tucumã.

17h10 – As pistas expressa e local da Marginal do Tietê Castelo registram 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 7,1 km de congestionamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h14 – São Paulo com 55 km de filas nas principais vias da capital.

15h27 – Continua em vigor a operação comboio na Rodovia dos Imigrantes e na Rodovia Anchieta. O tráfego é represado nas praças de pedágio da Imigrantes no km 32 e da Anchieta no km 31.

15h10 – Há 2,3 km de filas na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente. O motorista reduz a velocidade entre a Rua do Acre e a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

14h58 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Roberto Feijó até o Viaduto Grande São Paulo.

14h44 – Marginal do Tietê tem 1,6 km de lentidão pela pista expressa no sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até o Anhembi.

14h33 – São Paulo com 30 km de filas nas principais vias da capital.

14h20 – Rodovia dos Imigrantes e Rodovia Anchieta com operação comboio em função da baixa visibilidade causada pelo aumento na neblina.

14h15 – Corredor Rebouças com 1,9 km de filas no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h35 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e um de Março.

12h54 – Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 1,9 km de lentidão no sentido centro, da Rua Oscar Freire até o Túnel Desembargadora Maria Carolina.

12h29 – Avenida Nove de Julho tem 1,6 km de lentidão no sentido centro, da Rua da Mata até a Avenida Estado Unidos.

12h10 – Avenida Paulista tem 1.6 km de lentidão no sentido Consolação, da Rua Professor Otávio Mendes até a Praça Oswaldo Cruz.

11h50 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por excesso de veículos: do km 230 ao 231,em São Paulo, e em Guarulhos, do km 209 ao 212 e do km 219 ao 225.

11h39 – Complexo Viário Maria Maluf tem lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Boqueirão.

11h18 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

11h07 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos, sentido Marginal, entre a Rua dos Tupiniquins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h54 – Cidade tem 57 km de lentidão.

10h35 – Capital com 57 km de filas e a maior lentidão deste momento está concentrada na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga. A via tem 3,6 km de congestionamento entre a Rua Saraiva e a Avenida do Estado.

10h15 – Avenida Eusébio Matoso tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jorge João Saad.

9h59 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Santana. O motorista enfrenta filas desde a Avenida Euclides Figueiredo e a via Aratas.

9h49 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

9h29– Rodovia dos Bandeirantes tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre a capital e Jundiaí, reflexo do congestionamento nas marginais e no Rodoanel. Filas vão do km 16 ao 13 e do km 25 ao 24.

9h18 – Corredor das avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4,5 km de lentidão no sentido aeroporto, do Túnel Ayrton Senna até a Praça da Bandeira.

8h54 – Avenida Cruzeiro do Sul tem tráfego lento por 3,6 km no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

8h41 – Rodovia Fernão Dias está parcialmente interditada no km 14 por causa de obras, sentido Belo Horizonte, mas tráfego flui bem, segundo a concessionária Autopista Fernão Dias.

8h29 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 28 ao 18 no sentido Bandeirantes, por conta de excesso de veículos.

8h14 – Cidade tem 40 km de lentidão. Zona sul concentra 51% dos congestionamentos, com 21 km.

8h06 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido São Paulo pela pista expressa, do km 30 ao 25, por excesso de veículos. No sentido interior, congestionamento vai do km 19 ao 21.

7h56 – Marginal do Pinheiros tem 3 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Transamérica ao Morumbi.

7h37 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo. Em Guarulhos, congestionamento do km 221 ao 225, pela pista local, e do 208 ao 212, pela expressa, ambos por excesso de veículos. Em Caçapava, um acidente causa fila do km 128 ao 131.

7h25 – Avenida Aricanduva tem 1,2 km de lentidão no sentido Marginal, da Radial Leste até a Rua Moravia.

7h13 – Cidade tem 13 km de lentidão. Avenida Abraão de Morais tem 1,6 km de lentidão no sentido São Paulo, da Rua Elisa da Silveira até a Avenida Água Funda.

6h47 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,3 quilômetro de lentidão até o acesso à Radial Leste

6h35 – Avenida Radial Leste, sentido centro, com 1,5 quilômetro de lentidão entre a Avenida Melchert e o Viaduto Alberto Badra.

6h05 – Caminhão quebrado causa lentidão de 1,6 quilômetro na pista sentido centro do corredor Eusébio Matoso-Rebouças entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rua Capitão Antonio Rosa.

6h02 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos, em razão do excesso dos veículos.

6h00 – Lentidão de 2 mil metros na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 21 (Cotia) e 19 (SP).

0h30 – Sinal verde nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de São Paulo neste início de madrugada de quinta-feira.