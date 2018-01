TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

#TransitoEstadao: O leitor Guilherme Melato (@guimelato) registrou, através do Instagram, o congestionamento na Marginal Pinheiros por volta das 10h desta quinta-feira, 21. Está sofrendo transtornos no trânsito como ele? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao.

20h11 – Cidade tem 24 km de lentidão com tendência de baixa. Congestionamento está concentrado na zona sul, que tem 17 km de lentidão. Eixo Norte-Sul, no sentido aeroporto, tem engarrafamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Indianópolis.

19h47 – CET registra melhora no trânsito de São Paulo que, no momento, tem 54 km de lentidão, com tendência de baixa. A Avenida dos Bandeirantes tem o maior congestionamento, com 5,1 km.

19h38 – Rodovia Helio Smidt, na região do Aeroporto de Cumbica, tem tráfego lento no sentido norte. Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido sul, na chegada a Santos, entre os km 60 e 65.

19h26 – A CET faz alterações no trânsito na Mooca por conta de filmagens no bairro. A Rua da Mooca será totalmente bloqueada das 21h de hoje às 5h de amanhã (22/03), no trecho entre a Rua Doutor Almeida de Lima e o muro da linha férrea. O Viaduto Professor Alberto Mesquita de Camargo estará totalmente bloqueado nos dois sentidos, entre 23h50 de hoje e 5h de amanhã.

19h13 – Congestionamento diminui na cidade, chegando a 96 km e tendência de estabilidade. A zona norte registra lentidão de 14 km, com tendência de baixa.

19h – Avenida dos Bandeirantes tem 6,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o inicio do Viaduto Aliomar Baleeiro. CET registra 102 km de engarrafamento na cidade. Zona sul tem 43 km de congestionamento com tendência de alta.

18h44 – Zona sul tem 38 km de lentidão com tendência de alta. A pista central da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, é a via mais engarrafada, com 5,5 km, de Cristina Tomas até Janio Quadros. As vias monitoradas pela CET registram 96 km de congestionamento.

18h19 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pistas local, central e expressa: Lentidão da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros, informa o Twitter da CET.

18h11 – Capital tem 90 km de engarrafamento, com a zona sul registrando 30 km de lentidão. Tráfego na Cônego Domênico Rangoni está congestionado no sentido Guarujá, do km 262 ao km 248 e do 1 ao 5, e no sentido Cubatão -São Paulo, do km 268 ao km 270.

17h55 – CET registra 83 km de lentidão na cidade com tendência de alta. O corredor Norte / Sul, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad, tem 5,4 km de congestionamento.

17h31 – Índice de lentidão volta a cair na capital, que tem 68 km de engarrafamento nas vias monitoradas pela CET. Depois do recorde de lentidão registrado durante a manhã, o índice está abaixo da média para este horário.

16h45 – Trânsito em São Paulo já tem 70km de lentidão. A Marginal Tietê registra o maior engarrafamento, com 6,5 km, no sentido Castelo-Ayrton Senna, de Julio de Mesquita Neto até Azurita.

15h51 – A CGE informa que, nas próximas horas, o céu permanece nublado, com possibilidade de chuva com intensidade entre fraca e moderada, principalmente entre o final da tarde e a noite. Não há previsão de temporais, mas o risco de alagamentos e deslizamentos de terra continua por conta do solo encharcado e a continuidade das chuvas na capital.

14h57 – Acidente na Avenida Nossa Senhora do Sabará, em Campo Grande, ocupa duas faixas no sentido centro, próximo à Rua José Pedro da Silveira, segundo o Twitter da CET .

14h12 – Cidade registra 31 km de lentidão. Região com o trânsito mais intenso é a Zona Sul, com 10 km de engarrafamento.

13h47 – Tempo segue nublado na capital paulista, com temperatura máxima de 24 ºC e possibilidade de chuva com intensidade entre fraca e moderada no final do dia. O CGE informa através do Facebook que o solo encharcado e a continuidade das chuvas elevam o risco para a formação de alagamentos e deslizamentos de terra em São Paulo.

13h22 – Depois do recorde de 138 km de lentidão nesta manhã, trânsito continua diminuindo: 73 km engarrafados nas vias monitoradas pela CET às 13h. A média do horário está entre 29 e 55 km.

13h18 – Acidente na Estrada de Itapecerica ocupa duas faixas, sentido centro, próximo à Praça dos Cartógrafos, informa o Twitter da CET.

13h05 – Colisão entre três caminhões na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista expressa, ocupa uma faixa da direita. A marginal é o ponto de maior lentidão na cidade nesta tarde – 10 km no sentido Castelo Branco, da Ponte Casa Verde até Aricanduva, pista expressa, 5,2 km tanto na pista expressa como local, no sentido Castelo Branco, da Atilio Fontana até a Ponte Júlio de Mesquita Neto; 4,1 km na pista central da Bandeirantes a Ponte Júlio de Mesquita Neto, sentido Castelo Branco e 2,8 km de Tatuapé a Aricanduva, sentido Castelo Branco.

13h00 – Um acidente na Avenida São Miguel ocupa duas faixas, sentido centro, nas proximidades da Avenida Boturussu, na zona leste.

12h52 – Mesmo com a tendência de baixa, São Paulo ainda tem 103 km de congestionamento, quase o dobro da média de 58 km registrada pela CET para o horário.

12h35 – Devido à manifestação na Rua Boa Vista, a CET implantou a Operação Comporta na Praça da Sé, junto à rua Venceslau Brás.

12h25 – Lentidão na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária, na pista expressa. Já na pista local, o trânsito segue lento da Rodovia Castello Branco até a Ponte Jaguaré.

12h01 – Uma manifestação ocupa uma faixa da direita e a calçada na Rua Boa Vista, altura do 170, no centro, nas proximidades da Ladeira Porto Geral.

11h55 – A zona oeste concentra 40% de toda a lentidão verificada pela CET na cidade neste momento. São 40 km dos 868 km acompanhados pelo órgão em São Paulo.

11h45 – Após as chuvas na cidade, São Paulo ainda tem trânsito acima da média para o horário. Às 11h30, a CET registrou 121 km de congestionamento nos locais monitorados – o normal para o horário fica entre 45 e 83 km. A lentidão está 45% maior do que o máximo para esse período.

11h42 – A CET divulgou que São Paulo teve o recorde de lentidão no ano para uma período da manhã com 135 km de congestionamento nas vias monitoradas, às 9h30 desta quinta-feira, 21. O número passou dos 128 km no mesmo horário do dia 8 de março.

11h23 – Sobe para 19,2 km o congestionamento na Marginal Tietê, sentido Castello. A lentidão vai do Hospital Vila Maria até a Rodovia Castello Branco. Na pista local, o trânsito é ruim do Hospital Vila Maria até a Rua Massinet Sorcinelli.



10h34 – Marginal Tietê já tem 10,7 km de congestionamento, no sentido Castello, da Ponte Casa Verde até a Rodovia Castello Branco.

10h20 – Na Raposo Tavares, o motorista encontra trânsito lento do km 30 ao km 26, sentido São Paulo, informa o DER através do Twitter.

10h16 – Tráfego flui sem retenções nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

10h11 – Situação complicada na Rodovia Bandeirantes, com 12 km de congestionamento na pista expressa, do km 36 ao km 24, sentido São Paulo. A retenção é reflexo de um congestionamento no Rodoanel, onde uma carreta está em pane no km 8. Ainda na Bandeirantes, o motorista enfrenta tráfego lento do km 18 ao km 13, como reflexo do congestionamento nas Marginais.

O leitor Guilherme Melato (@guimelato) registrou, através do Instagram, o trânsito parado na Rodovia Bandeirantes por volta das 9h45 desta quinta-feira, 21.

10h – O Metrô opera em velocidade reduzida nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.

09h57 – Lentidão também na Rodovia Castello Branco, no trecho entre Barueri e Osasco. O excesso de veículos deixa o trânsito ruim na pista expressa, do km 36 ao km 25, e na pista marginal do km 15 ao km 13.

09h52 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na região de São José dos Campos, sentido São Paulo, devido a um acidente na pista contrária. A retenção atinge o trecho entre o km 156 e km 157, na pista expressa da rodovia. Os motoristas que trafegam pela Dutra encontram lentidão também na região de Guarulhos, no sentido São Paulo, nos trechos entre o km 221 e km 224 e do km 218 e km 229, devido ao excesso de veículos.

09h42 – Motoristas encontram nove semáforos apagados e outros 11 em amarelo intermitente, em diversos pontos da capital paulista, como a Rua Heitor Penteado e a Rua Vergueiro.

09h27 – Na Marginal Tietê, o congestionamento já chega a 9,4 km, no trecho da Ponte do Limão até a Rodovia Castello Branco.

09h20 – A Radial Leste é outro ponto complicado, com 5,4 km de lentidão entre a Rua Divinolândia e o Viaduto do Carrão.

09h17 – Trânsito lento em 6,5 km da Marginal Pinheiros, no trecho entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim, sentido Interlagos.

09h15 – São 112 km de congestionamento na capital paulista nesta manhã, 12,8% das vias monitoradas pela CET. A zona sul é a região mais crítica, com 41 km de lentidão, seguida pela zona oeste com 26 km de retenções. Os motoristas ainda enfrentam trânsito ruim em 19 km da zona leste, 13 km do centro e 9 km da zona norte.

09h07 – Avenida Interlagos liberada em relação ao acidente após Avenida Nossa Senhora do Sabara, sentido centro, na zona sul.

08h51 – O motorista que vem da zona sul encontra lentidão na Avenida Interlagos, desde a Avenida Teotônio Vilela até a Avenida Miguel Yunes, trecho de 2,2 km.

08h47 – A Estrada de Itapecerica tem 2,1 km de lentidão, sentido centro, da Praca dos Cartógrafos ate a Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul.

08h45 – Chega a 107 km a lentidão na cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira, segundo a CET. A região que acumula mais morosidade é a zona sul, com 44 km.

08h43 – Lentidão em um trecho de 5 km na Avenida dos Bandeirantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

08h35 – Trânsito lento na Marginal Pinheiros, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim. 6,5 km de lentidão.

08h18 – Um acidente na Ligação Leste-Oeste ocupa uma faixa e atrapalha muito o trânsito na Radial Leste-Oeste. A Rua da Mooca pode ser uma alternativa, mas não se pode dizer que o tráfego está tão tranquilo nela.

08h10 – Chuvas deixam trânsito complicado na zona sul. O helicóptero da Rádio Estadão está sobre a região do Ibirapuera, de onde se vê excesso de veículos próxima ao Obelisco, na Pedro Álvares Cabral para a República do Líbano. O trânsito bem complicado no corredor Norte-Sul. De Interlagos ao Aeroporto de Congonhas está parado também. Trânsito complicado ainda na Roberto Marinho e na Bandeirantes. O aeroporto opera novamente apesar da chuva.

08h00 – São Paulo está com 86 km de congestionamento, um pouco acima da média para o horário, nas vias monitoradas pela CET. De acordo com o órgão, o normal para as 8h é entre 49 e 79 km.

07h45 – Acidente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek ocupa duas faixas, sentido Marginal, próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, alerta o Twitter da CET.

07h40 – Baixada Santista: Caminhões que querem seguir para a região portuária de Santos enfrentam 24 km de congestionamento . Nesta quinta-feira houve recorde de 34 km de fila, em meio a safra de grãos, com uma média de tempo de chegada de 12 horas, informou a Rede Globo. Segundo a Ecopistas, o tráfego está congestionado no sentido ao Guarujá, da Cônego Domênico, do km 270 ao 248, e do km 1 ao 5, devido excesso de veículos comerciais . O trânsito também está lento no sentido Anchieta do km 268 ao 270.

07h34 – Nesta manhã chuvosa, a cidade está com 88 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, 54% acima da média do horário, de 57 km.

07h30 – A Marginal Tietê tem um congestionamento na altura da Ponte Aricanduva, no sentido Castello Branco. A Via Dutra também tem lentidão no sentido São Paulo, na pista local, em Guarulhos, do km 219 ao km 231.

07h27 – Linha 3-Vermelha do Metrô tem operação lenta em toda sua extensão, como consequência das chuvas.

07h18 – Um caminhão quebrado na Avenida Kenkiti Simonoto, próximo à Avenida Jaguaré, na zona oeste, ocupa a faixa da direita, do total de três.

07h13 – Duas das três faixas da Avenida Interlagos, na altura do número 2897, sentido centro, seguem bloqueadas devido a acidente. Um automóvel chocou-se com uma árvore por volta das 2h15. Duas vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros.

07h07 – Um acidente na Avenida Doutor Antonio Maria Laet, no Tucuruvi, zona norte, ocupa duas das três faixas da via, no sentido bairro.

07h03 – Acidente em Pinheiros, na Avenida Europa, sentido centro, após a Rua Turquia, na zona oeste, ocupa uma das duas faixas da via.

06h57 – Tempo: São Paulo tem chuva fraca em vários pontos da cidade desde a madrugada. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), esta quinta-feira terá tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima é 18º, e a máxima, 27º.

06h56 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna do km 28 ao km 20, no sentido São Paulo. O sentido leste tem tráfego normal.

06h53 -Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rodovia Rio-Santos segue em estado de atenção, mas está com trânsito fluindo. Uma faixa está sinalizada na altura do km 158 desde a noite desta terça-feira, no entanto há uma faixa aberta nos dois sentidos.

06h46 – Trânsito lento no Corredor Viário Maria Maluf, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro, trecho de 1,9 km.

06h41 – Lentidão na Marginal Tietê entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Casa Verde. O trecho tem 2,5 km.

06h36 – Acidente na Rua Doutor Assis Ribeiro, no sentido centro, às 4h13, deixou uma vítima e bloqueia uma faixa da via.

Radial Leste tem lentidão no tráfego às 06h30 desta quinta-feira. FOTO: Reprodução/Câmeras Ecovias

06h30 – A Marginal Pinheiros está liberada quanto ao bloqueio na madrugada em relação a um acidente junto à Ponte Otávio Frias de Oliveira, na zona sul.

06h25 – Bom dia!