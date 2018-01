TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h00 – A Avenida Washington Luis, no sentido bairro, está congestionada desde a altura da Avenida Vitor Manzini até a Rua Leônidas, totalizando 0.4 km de lentidão

15h38 – Na Rodovia Régis Bittencourt o tráfego segue lento do km 335 ao 338 no sentido sul e, no sentido São Paulo, do km 339 ao 338, graças a uma colisão entre dois caminhões, o que causou um bloqueio na região. A empresa administradora da rodovia afirma que os caminhões ainda não foram retirados do local.

14h58 – A Avenida Vitor Manzini, no sentido bairro, está com cerca de 0.5 km de lentidão.

14h37 – A CET contabiliza 0.5 km de congestionamento na Avenida Nove de Julho, no sentido bairro. Lentidão desde a Rua Coração de Maria até a Avenida Cidade Jardim.

14h30 – A Rodovia Anchieta, no sentido sul, está com o tráfego lento, na região do Planalto, no acesso ao Riacho Grande. Demais rodovias de São Paulo estão com tráfego normal.

14h20 – Complicações também para o motorista que trafega pelo Túnel Tribunal de Justiça, no sentido da Marginal Pinheiros.

14h15 – Avenida dos Bandeirantes no sentido da Marginal Pinheiros, está com 1,8 km de congestionamento, desde a altura da Avenida Santo Amaro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h45 – Trânsito lento também na Avenida Aricanduva, no sentido da Marginel Tietê, totaliza 1.3 km de lentidão, desde a Rua Arraias do Araguaia até a Avenida Rio das Pedras.

13h35 – Lentidão na Avenida Interlagos, no sentido bairro atrapalha o tráfego para o motorista que percorre a via, na altura entre as ruas Enzo Ferrari e Angelo Bada.

12h52 – Trânsito pesado também para quem vai pegar a Rua do Gasômetro, na região do Brás. A CET contabiliza 1 km de lentidão na via. A Avenida Mercúrio, também na região, está lenta até a Avenida do Estado, que continua com dificuldades para o motorista.

12h48 – Quem trafega na Estrada de Itapecerica, no sentido centro, enfrenta um trecho de 1.7 km de lentidão, desde a Rua Itirapuã, até a saída da Avenida Giovanni Gronchi. Motorista pode cortar caminho pelo Jardim São Luís e pela Vila das Belezas para chegar até a altura do Terminal João Dias.

12h00 – Ocorrência na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, causa lentidão na região. Um acidente deixou interditadas as duas faixas da esquerda, na altura do bairro do Panamby.

11h55 – Trânsito na Rodovia Régis Bittencourt flui sem dificuldades neste sábado, em ambos os sentidos. As principais rodovias do estado não apresentam lentidão, neste momento.

11h43 – Também na Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, o tráfego é lento entre o km 23,1 e o km 22,3, na região de Bragança Paulista, devido a um acidente com uma motocicleta que bloqueia a faixa 2 e o acostamento. Os veículos seguem pela faixa 1 e as equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência.

11h41 – Para o motorista que trafega na Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na pista norte, há lentidão do km 678,8 ao km 674, devido ao tombamento de um caminhão que transportava frutas na pista sentido contrário e que bloqueia as faixas 1 e 2. Houve derramamento de carga e o trânsito flui pelo acostamento. Para quem trafega no sentido São Paulo, não há lentidão.

11h30 – Túnel Fernando Vieira de Mello, na Avenida Rebouças, no sentido centro, apresenta 0.6 km de lentidão, neste momento.

11h16 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido centro, está com lentidão entre as ruas Itamumbuca e a Avenida Salim Farah Maluf, totalizando 760 metros de congestionamento.

10h50 – Rodovia Castelo Branco, no sentido interior, está com trânsito lento a partir do km 20, graças a um acidente que causou engavetamento, na altura do km 22, envolvendo três carros.

10h42 – Rodovia Anchieta, no sentido capital, está com trânsito lento na pista lateral. Outras rodovias do estado tem o trânsito fluindo, sem lentidão.

10h31 – Avenida do Estado apresenta 850 metros de lentidão na manhã deste sábado, no sentido Santana. Atenção ao trecho próximo ao Viaduto Vinte e Cinco de Março.

10h22 – Congestionamento: Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, está com 1.3 km de lentidão na altura da Rua Arraias do Araguaia até a Avenida Rio das Pedras.

6h30 – Acidentes: Avenida Brasil, sentido Pinheiros, próximo à Rua Veneza (faixa direita bloqueada); Rua Espéria, sentido centro, junto à Avenida 9 de Julho (faixa central bloqueada); Marginal do Pinheiros, sentido Castello, próximo à Ponte Transamérica (2 faixas bloqueadas). CET não registra lentidão por enquanto em nenhum destes locais.

6h15 – Demais principais estradas estaduais e federais com tráfego bom neste momento.

6h10 – Capotamento de veículo de passeio bloqueava às 6h10 duas faixas de rolamento da pista sentido interior da Rodovia Castello Branco no quilômetro 14, na capital. Lentidão era por aproximação.