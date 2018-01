TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h57 – A energia já voltou na Estação Sé.

22h45 – No Twitter, Vítor Medina relata falta de luz na Estação Sé. Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, ocorreu um problema em uma parte da iluminação da plataforma central. A circulação de trens no local continua normal.

22h11 – Segundo CET, não há lentidão em nenhum dos trechos monitorados.

21h53 – Av. Eusébio Matoso continua com lentidão de 2,4 km no sentido Centro/Bairro, a partir da Av. Pedroso de Morais.

21h30 – 9 km de lentidão em São Paulo, segundo CET. Trânsito mais pesado continua na Av. Eusébio Matoso, sentido Centro/Bairro, a partir da Av. Pedroso de Morais.

21h12 – CET registra 26 km de lentidão. Pior trecho está na Av. Eusébio Matoso, sentido Centro/Bairro, com 2,4 km.

20h55 – No Twitter da Ecovias: Operação Comboio finalizada na Imigrantes.

20h50 – No Metrô, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás continuam operando em velocidade reduzida.

20h44 – Na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, sentido Bandeirantes/Morumbi, 1,4 km de lentidão entre Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rua Surubim.

20h39 – No Túnel Ayrton Senna II, lentidão de 1,8 km.

20h31 – CET registra 51 km de lentidão.

20h30 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto com trânsito normal.

20h29 – Ecovias relata, via Twitter, o fim da Operação Comboio pela Anchieta.

20h27 – Metrô: linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás continuam com trens em velocidade reduzida. Linha 4-Amarela opera normalmente.

20h25 – Na Avenida Paulista, sentido Consolação/Paraiso, 2,3 km de lentidão entre Rua Teixeira Da Silva e o acesso da Rebouças.

20h21 – 55 km de lentidão, segundo a CET.

20h20 – No sistema Anchieta – Imigrantes, tráfego normal.

20h17 – Lentidão continua na Castello Branco, trecho Osasco – Barueri, entre km 22 e km 26.

20h14 – CET registra 56 km de lentidão nas vias monitoradas.

20h12 – Trânsito tranquilo na Rodovia Ayrton Senna.

20h10 – Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos/Castelo, 4,7 km de lentidão entre Av. Eusebio Matoso até Av. Jornalista Roberto Marinho, na via local.

20h09 – CET registra 61 km de lentidão.

20h05 – Somente a Linha 4-Amarela opera normalmente no Metrô de São Paulo.

20h03 – CET vai interditar parte da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zucollo, sentido Centro, das 22h às 5h, para obras. Serão ocupados, no máximo, duas faixas de rolamento por vez.

20h – Ecovias relata, via Twitter, Operação Comboio em vigor na Imigrantes, com tráfego represado na praça de pedágio.

19h55 – Metrô: além das linhas Lilás e Vermelha, Linha 1-Azul tem trens circulando com velocidade reduzida entre as estações Tiradentes e Tucuruvi.

19h53 – CET informa via Twitter que Rodovia Raposo Tavares está liberada perto do Km 23.

19h50 – As chuvas também causaram redução de velocidade em toda a Linha 3-Vermelha.

19h45 – Velocidade reduzida na Linha 5-Lilás do Metrô entre as estações Capão Redondo e Largo Treze por causa das chuvas.

19h44 – Anchieta tranquila perto do Ribeirão dos Couros, segundo Ecovias.

19h40 – Relato da CET via Twitter: uma queda de árvore na Rua Borges Lagoa ocupa duas faixas próximo a Rua Dr. Bacelar.

19h38 – Av. dos Bandeirantes com 7,1 km de lentidão no sentido Marginal/Imigrantes, entre o início do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros.

19h34 – Segundo CET, 90km de lentidão nas vias monitoradas.

19h33 – Na Castello Branco, trecho Osasco – Barueri, trânsito continua lento entre km 22 e km 28.

19h31 – CET relata via Twitter: Av. Vinte e Três de Maio está liberada após o acidente ocorrido próximo ao Viaduto Tutóia.

19h27 – Trânsito continua lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Oeste, perto da região da baixada.

19h21 – Marginal Pinheiros liberada em relação ao acidente após a Ponte do Jaguaré, afirma CET em Tweet.

19h20 – Segundo CET, no Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, 2,7 km de lentidão no sentido Penha/Lapa, da Avenida Francisco Matarazzo até a Consolação.

19h14 – Metrô opera em condições normais em todas as linhas.

19h12 – Na Castello Branco, trecho Osasco – Barueri, tráfego lento do km 24 ao km 28.

19h10 – No Twitter da CET: Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, lentidão da Ponte Ary Torres até Ponte Eusébio Matoso. Veja.

19h01 – CET registra 85 km de lentidão nas rodovias monitoradas.

18h56 – No Twitter, CET relata acidente na Avenida Jaguaré, sentido Lapa, próximo a Praça Cesar Washington A. de Proença. Veja o tweet.

18h55 – Trânsito melhora nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna.

18h51 – Na Rodovia Ayrton Senna, trânsito flui bem no sentido Oeste. No sentido Leste, lentidão do km 11 ao km 17, sentido interior, segundo Ecopistas.

18h49 – Operação normal em todas as linhas do Metrô.



18h47 – Evite a região da Av. República do Líbano. Após o rompimento de uma galeria, o trânsito ficou interditado.

18h41 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal/Imigrantes, 3,6 km de lentidão entre Viaduto Joao Juliao da Costa Aguiar até Rua Funchal.

18h36 – Na Avenida Nove de Julho, sentido bairro/Centro, 1,2 km de lentidão.

18h34 – Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, trânsito lento no sentido Oeste, perto da região da baixada.

18h30 – No Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes/Anchieta, 1,9 km de lentidão entre a Saude e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro Término, segundo CET.

18h26 – Na Castello Branco, trecho Osasco – Barueri, tráfego lento do km 23 ao km 24.

18h23 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido Leste, lentidão no trecho do Parque Ecológico do Tietê do km 11 ao km 17, segundo Ecopistas.

18h20 – 72 km de lentidão nas vias monitoradas, afirma CET.

18h18 – Na Rodovia Anchieta, sentido Norte, trânsito lento na região do planalto, segundo a Ecovias.

18h11 – Na Marginal Tietê, sentido Castelo/Interlagos, 2,3 km de lentidão na via local entre a Nova do Morumbi e a Ary Torres, aponta CET.

18h04 – Em São Paulo, 56 km de lentidão, segundo a CET. Na Marginal Pinheiros, sentido Castelo/Interlagos, pista externa, mais de 4,9 km de lentidão.

14h – Um acidente na Marginal Pinheiros ocupa três faixas após a Ponte Jaguaré, no sentido Rodovia Castelo Branco, segundo o Twitter da CET. Está passando pelo local? Faça seu registro em foto ou vídeo e mande para nucleomultimidia@estadao.com.

13h16 – Ainda há problemas em 130 semáforos da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 11. São 94 semáforos apagados e 36 em amarelo intermitente. A assessoria de imprensa da CET afirma que equipes técnicas estão nas ruas fazendo a manutenção dos equipamentos. Se você estiver passando por algum transtorno em decorrência dos semáforos apagados mande fotos ou relatos em vídeo para nucleomultimidia@estadao.com.

12h32 – São Paulo registra apenas 43 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h06 – Motorista já pode ficar mais tranquilo quanto aos congestionamentos na capital paulista. Depois de acidentes registrados nesta manhã, o Twitter da CET informa que a Avenida Pompéia já foi liberada nas proximidades da Rua Desembargador do Vale, sentido Pompéia. Também está livre a Avenida Lineu de Paula Machado, onde foi registrada uma ocorrência nas proximidades da Praça Dr. João Adhemar de Queiroz, sentido Jóquei.

11h38 – Na Rodovia Fernão Dias, o fluxo de veículos segue livre, tanto no sentido Belo Horizonte, como no sentido São Paulo.

11h28 – Trânsito complicado também na Radial Leste, ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre os viadutos Pires do Rio e Bresser.

11h26 – O congestionamento na Marginal Tietê, na pista expressa, se estende da ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco. Já na Marginal Pinheiros, os motoristas enfrentam lentidão nas pistas expressa e local, da Rodovia Castelo Branco até Ponte do Jaguaré.

11h15 – A capital paulista registra 67 km de lentidão neste momento, ou 7,8% dos 868 km monitorados pela CET.

10h22 -Trânsito lento também na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes-Marginal, com 5,1 km de engarrafamento entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

10h18 – A Marginal Pinheiros registra 7,4 km de congestionamento, no sentido Interlagos, entre a Rodovia Presidente Castelo Branco e a Avenida Eusébio Matoso.

10h06 – Na Rodovia Presidente Dutra, o excesso de veículos provoca lentidão entre os km 229 e 231 na pista sentido São Paulo. Também há congestionamento na altura de Guarulhos, entre os km 219 e 225, sentido São Paulo, e entre os km 220 e 219, sentido Rio de Janeiro.

09h56 – Ainda em consequência das chuvas do final de semana, 101 semáforos estão apagados em diversos pontos da capital paulista e outros 53 funcionam em amarelo intermitente. Está enfrentando transtornos? Envie fotos ou relatos em vídeo para nucleomultimidia@estadao.com.

09h46 – Os motoristas que trafegam pelo Sistema Anchieta – Imigrantes também enfrentam congestionamento nesta manhã, no sentido São Paulo, do km 19 ao 18 e do km 16 a e 10. A concessionária Ecovias informa que a lentidão é reflexo do excesso de veículos e de problemas nos semáforos urbanos.

09h32 – Trânsito lento no Sistema Anhaguera – Bandeirantes, entre os km 13 e 11, no sentido São Paulo e Jundiaí. De acordo com a concessionária CCR Autobahn, que administra a via, a lentidão é reflexo do congestionamento nas Marginais.

09h25 – A zona sul registra maior volume de congestionamento, com 41 km de lentidão nesta manhã, segundo monitoramento da CET. Na zona oeste, os motoristas enfrentam trânsito lento em 35 km. O engarrafamento também chega a 15 km no centro, 10 km na zona norte e 8 km da zona leste.

09h15 – Em Cidade Líder, na zona leste, a Avenida Aricanduva já foi liberada em relação ao ônibus quebrado que bloqueava o trânsito sentido Marginal Tietê, nas proximidades da Avenida Rio das Pedras.

08h40 – A lentidão nas ruas de São Paulo chega a 99 km na manhã desta segunda-feira, ou 11,4% dos 868 km monitorados pela CET. O maior congestionamento se apresenta na Marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, desde a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a rodovia, em um total de 8,2 km.

08h33 – Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), não há maiores problemas de tráfego na região próxima ao local bloqueado da Avenida República do Líbano devido a uma cratera. Abaixo, as orientações para desvio, repassadas pela CET.

Sentido Centro: Os veículos que se dirigem em direção ao Centro, deverão virar à esquerda na Rua dos Arapanés, depois à direita na Avenida Ministro Gabriel de Rezende Passos e na sequência à direita na Rua Jauaperi, retornando à Avenida República do Líbano. Outra alternativa é virar à direita na Rua do Gama e depois à esquerda na Rua dos Açores, retornando à Avenida República do Líbano. Os motoristas também poderão optar pelas avenidas Ibirapuera, Rubem Berta e Jabaquara.

Sentido bairro: Os motoristas com destino ao bairro (Moema), deverão seguir à direita na Rua Gaivota, depois à esquerda na Rua Lavandisca, prosseguindo pela Rua Jamaris e à esquerda na Nhambiquaras ou Jurupis. Os motoristas também poderão optar pelas avenidas Santo Amaro e Bandeirantes. Para informar os usuários sobre a alteração serão instaladas 20 faixas no local.

08h19 – Lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a entrada do Túnel Ayrton Senna.

08h15 – Se você está passando perto da Avenida República do Líbano, onde uma cratera foi aberta por conta das chuvas e bloqueia totalmente a via no sentido Ibirapuera, envie a sua foto ou o seu relato, em texto ou vídeo, para nucleomultimidia@estadao.com

08h11 – Congestionamento de 2,88 km na Ligação Leste-oeste, sentido Lapa, da Avenida Alcantara Machado até a Rua Augusta.

08h06 – Lentidão nas vias monitoradas na cidade de São Paulo chega a 79 km neste momento.

08h03 – Como reflexo de congestionamento nas marginais, o tráfego se encontra lento na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, no trecho São Paulo e Jundiaí, do km 21 ao 13.

07h57 – Aconteceram duas colisões na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, por volta das 7h30. Um carro se chocou com uma moto na Avenida Yervant Kissajikian, por volta do número 3665, e um ônibus colidiu com uma moto na Avenida João de Luca, perto do número 920.

07h53 – Cerca de 130 semáforos estão com problemas na cidade. Um deles está na Rua Clélia, na zona oeste, e outro, no cruzamento da Rua Glete com a Barão de Campinas, no centro.

07h43 – A Avenida Francisco Matarazzo apresenta muita lentidão, no sentido centro, com paradas do início até o fim por excesso de veículos.

07h31 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 5,15 km, no sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.

07h27 – A Marginal Tietê apresenta congestionamento de 5,4 km, no sentido Rodovia Castello Branco, a partir da Ponte do Piqueri, na via expressa.

07h14 – A Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, apresenta 20 km de lentidão, do km 30 ao 10.

07h03 – Encontra-se lentidão na Ligação Leste-oeste, sentido Lapa, do viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado à Avenida 23 de maio, em trecho de 480 metros.

07h00 – A capital paulista tem no momento 33 km de lentidão, ou 3,8% dos 868 km monitorados.

06h55 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Avenida República do Libano, próximo Alameda dos Arapanés, devido ao solapamento que bloqueia totalmente o sentido Ibirapuera.

06h53 – Como reflexo de um acidente na pista expressa da Rodovia Castello Branco, entre Barueri e Itapevi, o tráfego está lento, no trecho do quilômetro 35 ao 31.

06h49 – A Avenida Aricanduva, sentido Marginal, tem um congestionamento de 1,3 km, entre a Rua Morávia e a Radial Leste-oeste.

06h45 – O Complexo Viário Maria Maluf apresenta um congestionamento de 1,9 km, no sentido Imigrantes, da altura da Rua Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h10 – Por causa das chuvas, a CET registra 128 semáforos com problemas neste momento em São Paulo.

05h20 – Bom dia. As três faixas da Avenida República do Líbano no sentido Ibirapuera, na zona sul, permanecem bloqueadas devido ao solapamento que aconteceu na madrugada do sábado para o domingo. O desvio pode ser feito por vias como Alameda dos Arapanés, Ministro Gabriel de Rezende e Alameda Juaperi.