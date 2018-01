TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira, 22 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h30 – Em Campo Grande, um acidente na Avenida Nossa Senhora do Sabará, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Iepe.

20h29 – Pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

20h06 – 59 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até o Corinthians (9,1 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Radial – Leste, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Álvaro Ramos (3,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,8 km)

20h05 – No Jardim Ângela, há um acidente na Estrada M’Boi Mirim, sentido centro, próximo à Rua Roberto Selmi-Dei.

19h52 – Trânsito já tem tendência de baixa e lentidão chega a 80 km. Na zona sul, 28 km.

19h18 – No momento, CET registra 102 km de lentidão na capital paulista. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até o Corinthians (9,1 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,3 km)

• Radial – Leste, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio (4,7 km)

18h59 – A Rodovia Fernão Dias tem lentidão no sentido São Paulo, do km 86 ao km 90, entre as regiões de São Paulo e Guarulhos (SP), devido ao tráfego intenso.

18h56 – O tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna do km 24 ao 11, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

18h54 – A Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido do Guarujá para Cubatão, entre o km 266 e o 270, devido ao excesso de veículos.

18h52 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido Santos, do km 61 ao km 64, no acesso viaduto Alemoa, devido ao excesso de veículos comerciais. Também há lentidão na marginal, na altura do bairro Casqueiro, e no sentido São Paulo, entre os km 23 e 17.

FOTO: Entrada de Santos da Rodovia Anchieta. Reprodução/Ecovias

18h47 – O usuário do Instagram Renato Saboia Felipe (@renatosaboia) postou uma foto do congestionamento tirada do Viaduto do Chá. E você, também registrou imagens do trânsito de São Paulo? Poste com a hashtag #TransitoEstadao.

18h21 – Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos.

18h18 – São Paulo tem 73 km de lentidão, com tendência de alta. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até o Corinthians (9,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva (4,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,8 km)

• Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Benedita Paula de Coelho até a Ponte Aricanduva (3,6 km)

09h54- Após o atropelamento de uma pessoa na Jacu-Pêssego duas faixas foram interditadas, no sentido Ayrton Senna, junto à Avenida Laranja da China.

09h50 – A Avenida Alcântara Machado, na altura do 1700, está interditada na faixa exclusiva de ônibus após a queda de um motociclista. Os coletivos precisam usar a via comum, o que complica o transito.

09h40 – Rodovia Anchieta: Tráfego segue congestionado do km 54 ao 64, sentido Santos, devido dificuldade no acesso a terminais portuários.

09h18 – A Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, é o corredor que concentra a maior lentidão de São Paulo no momento, são 12 km. Os trechos de lentidão vão da Castelo Branco até a Ponte da Cidade Universitária (5,6 km), na pista expressa. Na pista local, a lentidão vai da Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré e volta a aparecer depois da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Ari Torres.

08h58 – Maior trecho de lentidão está na Marginal Pinheiros: 5,6 km no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Universitária.

08h49 – Corredor Norte-Sul tem lentidão nos dois sentidos:

– No sentido aeroporto, 4,5 km a partir do Túnel Ayrton Senna I;

– Na via para Santana, 3,2 km a partir do Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h43 – Sistema Anchieta-Imigrantes: concessionária informa que há lentidão na altura do km 1 da Interligação Baixada, sentido Imigrantes, por causa de uma colisão entre ônibus e moto que interdita a faixa da esquerda. O acidente aconteceu por volta das 6h13 e deixou uma vítima fatal.

Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo do km 20 ao km 18 e do km 13 ao km 10.

08h42 – No sentido Ayrton Senna, Marginal Tietê tem 1,3 km de lentidão na via local entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão.

08h41 – Pontos de lentidão na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco:

– Na via expressa, 2,9 km até a Ponte Atílio Fontana;

– Também na via expressa, 2,6 km da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde;

– Pista central com 2,6 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde;

– Na pista local, 1,3 km de lentidão a partir da Ponte Jânio Quadros.

08h34 – Régis Bittencourt tem trânsito tranquilo nos dois sentidos, segundo a concessionária.

08h31 – Trânsito continua lento na Anchieta, sentido litoral, entre os kms 59 e 64, perto do Viaduto da Alemoa.

08h29 – Marginal Pinheiros tem 5,6 km no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Universitária.

08h15 – Na Avenida Washington Luis, sentido Centro, 5 km de lentidão a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h08 – Anhanguera tem lentidão no sentido Capital (Sul), pista expressa, entre os kms 109 e 104, perto de Sumaré. Segundo a concessionária, o trânsito intenso é reflexo de congestionamento na Rodovia Dom Pedro.

08h06 – Castelo Branco tem trânsito lento no sentido Capital (Leste) perto de Barueri, pista expressa, entre os kms 30 e 25.

08h04 – Anchieta tem trânsito congestionado entre os kms 59 e 64, na chegada a Santos, perto do acesso ao Viaduto Alemoa.

08h02 – Avenida dos Bandeirantes com 4,4 km de lentidão no sentido Marginal até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h56 – Ayrton Senna tem trânsito lento do km 23 ao km 18 no sentido São Paulo (Oeste).

07h52 – Avenida Washington Luis tem 5 km de lentidão no sentido Centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h51 – Quatro pontos de lentidão na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco:

– Na pista expressa, 5,4 km da Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

– Também na via expressa, 2,9 km até a Ponte Atílio Fontana.

– Na via local, 5,4 km da Ponte do Piqueri atá a Ponte da Casa Verde.

– Na pista local, 2,3 km a partir da Ponte Jânio Quadros.

Trânsito intenso na Marginal Tietê, perto da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, às 6h58. Foto: Estadão

07h28 – Corredor Norte-Sul continua com lentidão no sentido aeroporto até a Praça Campo de Bagatelle.

07h26 – 60 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

07h10 – Marginal Tietê continua com trânsito pesado no sentido Castelo Branco. Nas pistas expressa e central são 5,4 km de lentidão entre a Ponte do Piqueri, local do acidente ocorrido perto das 6h, e a Ponte da Casa Verde. Na via local, 2,8 km entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

07h05 – 33 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET-SP.

06h58 – Zona leste: um acidente na Avenida Vila Ema deixa pista interditada no sentido bairro, perto da Rua Joaquim Pinheiro.

06h53 – Avenida Aricanduva tem 1,3 km de lentidão no sentido Marginal, a partir da Radial Leste.

06h50 – Nas pistas local e central da Marginal Tietê, há 2,8 km de lentidão entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na via expressa, a lentidão vai até a Ponte do Limão, com 4,1 km.

06h49 – A Marginal Tietê está com trânsito lento por causa de um acidente entre dois veículos registrado perto das 6h pela CET na região da Ponte do Piqueri. A faixa da direita já foi liberada e os veículos foram removidos.

06h40 – Tráfego lento na Ayrton Senna do km 26 ao km 20 no sentido São Paulo, perto de Guarulhos.

06h36 – Na chegada a Santos, Anchieta tem lentidão do km 63 ao km 64, perto do acesso ao viaduto Alemoa. Já no sentido São Paulo há trânsito lento entre os kms 13 e 10.

06h34 – Complexo Viário Maria Maluf tem 400 m de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h33 – Avenida Professor Abraão de Morais com lentidão no sentido São Paulo a partir da Avenida Fagundes Filho.

06h32 – Corredor Norte-Sul com 950 m de lentidão no sentido Aeroporto, da Avenida do Estado até a Campo de Bagatelle.

06h31 – Motorista encontra 2,3 km de lentidão na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na pista expressa, entre a Velha Fepasa até a Freguesia do Ó.

06h29 – Bom dia! Em São Paulo, 4 km de lentidão, segundo CET-SP.