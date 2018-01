TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Está parado no trânsito? Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site.

22h01 – Cônego Domênico Rangoni continua congestionada a partir do km 266, sentido Guarujá.

21h35 – Segundo a CET, não há vias com lentidão em São Paulo neste momento.

21h23 – Trânsito congestionado na Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá a partir do km 266.

21h16 – Linhas do Metrô voltam a operar normalmente.

21h14 – Na Avenida República do Líbano, 1,3 km de lentidão no sentido bairro até a Rua Professor Filadelfo Azevedo.



21h02 – Segundo a Ecovias, a lentidão na SP 248 e na Cônego Domênico Rangoni continua perto do acesso aos terminais portuários.

20h56 – Velocidade reduzida nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô.

20h54 – Ecopistas relata: tráfego normal na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica.

20h53 – Acidente na Ponte do Limão envolvendo quatro carros e um ônibus ainda afeta o tráfego na região. No sentido bairro, o trânsito está liberado para um carro por vez, relata a Rádio Estadão.

20h50 – No Twitter, CET relata acidente sem vítimas na Avenida Cons. Moreira de Barros, sentido centro, perto da Avenida Doutor Francisco Ranieri.



20h46 – Avenida Washington Luis com 5,1 km de lentidão no sentido bairro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h41 – Trânsito de São Paulo tem 37 km de lentidão.

20h26 – Cônego Domênico Rangoni continua congestionada no sentido Guarujá entre o km 1 e o km 5 e entre os km 248 e 255, na faixa da direita e no acostamento.

20h25 – Radial Leste com lentidão no sentido Penha entre a Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

20h23 – 49 km de lentidão em São Paulo.

20h21 – No Corredor Norte-Sul, lentidão continua no sentido Aeroporto entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h17 – Um acidente na Avenida João Dias ocupa duas faixas no sentido bairro, junto ao Terminal João Dias.

20h15 – No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, trânsito flui normalmente.

20h09 – 5,1 km de lentidão na Avenida Washington Luis, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h08 – Marginal Pinheiros com 5,7 km de lentidão no sentido Castelo nas pistas local e expressa.

20h07 – Corredor Norte/Sul com 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h – Em São Paulo, 69 km de lentidão, com tendência de baixa.

19h52 – No bairro do Limão, acidente na Ponte do Limão ocupa duas faixas no sentido bairro.

19h38 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego lento no sentido Guarujá no trecho entre km 1 e o km 5 e na pista entre o km 248 e o km 255, na faixa da direita e no acostamento.

19h37 – 100 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

19h30 – Avenida dos Bandeirantes com 2,5 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto dos Bandeirantes.

19h21 – Avenida Ibirapuera com 2,9 km de lentidão no Bairro a partir da Bandeirantes.

19h18 – 119 km de lentidão em São Paulo.

19h16 – Radial Leste com 4,7 km na pista expressa, sentido Bairro, a partir da Avenida Pires do Rio.

19h11 – A Marginal Tietê tem 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rua Milton Rodrigues até a Ponte Jânio Quadros.

19h10 – Avenida Washington Luís com 5,1 km de lentidão no sentido Centro, da Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h09 – 7,1 km de lentidão no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h06 – Marginal Pinheiros com 5,9 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Transamérica. No sentido Castelo, 5,7 km na via expressa a partir da Eusébio Matoso.

18h56 – Em Ermelino Matarazzo, CET informa, via Twitter: acidente na Avenida São Miguel ocupa uma faixa no sentido bairro, perto da Avenida Manoel dos Santos Braga.



18h50 – Na região do Planalto, Anchieta com congestionamento no sentido litoral entre o km 37 e o km 40. Tráfego lento no sentido São Paulo entre o km 22 e o km 18.

18h47 – Marginal Pinheiros com trânsito pesado no sentido Interlagos pela pista expressa: 5,9 km a partir da Ponte Transamérica.

18h46 – 105 km de lentidão em São Paulo.

18h44 – Rodovia Helio Smidt com tráfego lento no sentido Norte.

18h38 – Avenida Washington Luís com 5,1 km de lentidão no sentido Centro entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Pedro Chaves.

18h35 – Anchieta com tráfego congestionado na região do Planalto, sentido litoral, do km 37 ao km 40. No sentido São Paulo, tráfego lento do km 22 ao km 18.

18h27 – 87 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET.

18h25 – Eixo Norte-Sul com lentidão no sentido Santana entre a Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado.

18h18 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão na pista local entre a Ponte Ary Torres e a Ponte Eusébio Matoso.

18h17 – Na Radial Leste, 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h10 – Marginal Tietê com 8,8 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista local, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Jânio Quadros.

18h08 – Em São Paulo, 75 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h01 – Já a Cônego Domênico Rangoni tem congestionamento entre o km 255 e o km 248, sentido Guarujá.

18h – Boa tarde! Ecovias informa: Anchieta congestionada no sentido Litoral entre o km 33 e o km 44.

13h10 – Um acidente na Barra Funda, zona oeste, na Avenida Francisco Matarazzo, sentido bairro, próximo à Avenida Pompéia, deixou a faixa da direita interditada. A CET informou que uma pessoa ficou ferida na colisão de uma moto com um automóvel.

11h47 – Motoristas precisam ficar atentos aos 16 semáforos apagados e outros 15 que funcionam em amarelo intermitente em diversos pontos da cidade.

11h18 – Na Rodovia Presidente Dutra, o tráfego de veículos é lento no sentido São Paulo. O excesso de veículos complica o trecho entre o km 229 e km 230. Em Guarulhos, lentidão também entre o km 229 e km 230, além do trecho entre o km 223 e km 225.

11h07 – Quem tenta chegar em São Paulo pela Rodovia Anchieta enfrenta congestionamento entre os km 14 e km 10, devido ao excesso de veículos. Ainda no Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego de veículos é complicado no sentido Guarujá, com engarrafamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o km 252 e km 248 e entre o km 1 e km 5 da SP 248.

11h01 – Lentidão e excesso de veículos também na pista expressa da Rodovia Castello Branco. Os trechos mais críticos vão do km 30 ao km 25 e dp km 16 ao km 13, entre Osasco e Barueri.

10h56 – O acesso à capital paulista pelo Sistema Anhaguera-Bandeirantes também é lento nesta manhã, como reflexo do congestionamento nas Marginais. Na Bandeirantes, lentidão entre os km 16 e km 13, na pista expressa. Já na Anhaguera, o tráfego é lento na pista expressa, entre o km 12 e km 11.

10h51 – O congestionamento na Rodovia Ayrton Senna já acumula 13 km no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, entre o km 24 e km 11, no final da concessão da Ecopistas. No sentido oposto, a lentidão atinge o trecho entre o km 11 e o km 19, continuando ainda no acesso ao Aeroporto de Guarulhos. O motorista encontra pista molhada em todo o corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

09h46 – Os motoristas que passam pela Marginal Tietê, no sentido Castello, enfrentam 6,9 km de lentidão, entre a Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco. Outro ponto crítico de lentidão é o Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com congestionamento de 5,4 km da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

09h23 – Na Avenida Morumbi, parte do asfalto cedeu por conta da chuva forte, formando uma enorme cratera nas proximidades Rua Sílvio Tramontano. Por conta do buraco, a faixa da esquerda, no sentido Santo Amaro, está bloqueada. Está passando pelo local? Faça seu registro em foto ou vídeo e envie para nucleomultimidia@estadao.com.

09h06 – Congestionamento atinge 117 km da capital paulista, 13,5% das vias monitoradas pela CET. Os motoristas que trafegam pela zona sul enfrentam a pior situação, com 49 km de lentidão. O fluxo de veículos também é lento em 29 km da zona oeste, em 14 km da zona leste, 14 km da zona norte e 12 km do centro.

08h30 – Há pouco aconteceu um acidente no Complexo Viário Maria Maluf, na zona sul, sentido Imigrantes, após o túnel.

08h27 – Engarrafamento na Avenida Aricanduva, na zona leste, sentido marginal, desde um pouco antes do cruzamento com a Avenida Itaquera até o fim da própria Avenida Aricanduva. Cerca de 6 km de lentidão.

08h20 – Lentidão de 4,2 km na Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, da Ponte Morumbi até a Ponte João Dias.

08h10 – Trânsito devagar também na Radial Leste, no sentido Centro, da Avenida Melchert até o Viaduto Pires do Rio, em um trecho de 4,8 km.

08h08 – Chega a 5,4 km a lentidão no Corredor Norte/Sul, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad. No momento é o trecho mais longo de congestionamento na capital paulista.

08h00 – A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE-SP) é que o dia continue chuvoso com a temperatura entre 16º (mínima) e 22º (máxima).

07h56 – Atualização: Avenida Rebouças liberada em relação ao acidente junto ao acesso para a Avenida Brasil, sentido centro.

07h47 – O helicóptero da Rádio Estadão informa que o trânsito está mais lento do que o normal na Radial Leste. Cita com destaque o trecho desde o Metrô Patriarca até a Ligação Leste-Oeste. Todas as vias que levam para a Radial — no Carrão, no Aricanduva, na Mooca – estão lentas, afirma a Rádio Estadão.

07h36 – A manhã inicia com chuva fraca e sensação de frio em pontos isolados da cidade. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE-SP) é que o dia continue chuvoso com a temperatura entre 16º (mínima) e 22º (máxima).

07h35 – Lentidão nas rodovias Anchieta, Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni, que ligam São Paulo ao litoral. Na Anchieta, tráfego lento na chegada a São Paulo. Interligação fechada no acesso da Anchieta à Imigrantes devido a obras. Na Imigrantes, tráfego lento na chegada a São Paulo. Já na Cônego Domênico Rangôni o trânsito é devagar no sentido ao Guarujá, do km 1 ao km 5.

07h29 – Uma colisão entre um carro e uma bicicleta na Ponte João Dias, na zona sul, bloqueia uma faixa no sentido centro. O ciclista ainda aguarda atendimento.

07h27 – A chuva forte na cidade atinge também os passageiros do Metrô. As linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha operam com lentidão nesta manhã, desde a abertura do serviço.

07h20 – Já chega a 53 km o congestionamento nas vias de São Paulo. As regiões oeste e sul são as com trânsito mais carregado, de acordo com o monitoramento da CET.

07h11 – Na Rodovia Ayrton Senna, tráfego lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, do km 32 ao 20. Já no sentido interior, o trânsito flui normalmente.

07h09 – No Tatuapé, acidente Avenida Radial Leste, no sentido centro, ocupa duas faixas, antes da Rua Antonio de Barros, na zona leste.

07h01 – No momento, é de 32 km a lentidão nas vias monitoradas pela CET-SP.

07h00 – Hoje é o primeiro dia útil da reabertura do Viaduto Orlando Murgel desde que foi interditado em setembro. Na reabertura, a Prefeitura implantou um corredor de ônibus no sentido centro-bairro na faixa esquerda.

06h54 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, após a Ponte do Socorro, na zona sul.

06h50 – Alguns semáforos estão apagados nas ruas de Higienópolis devido a uma queda de energia na região.

06h47 – As rodovias Rio-Santos e Mogi Bertioga seguem interditadas por causa de quedas de barreira — e risco de novas quedas. O bloqueio na Rio-Santos vai do km 156 ao 162, já na Mogi-Bertioga vai do km 77 ao 98. O motorista que sai do litoral norte deve usar as rodovias Tamoios e Oswaldo Cruz.

06h45 – Acidente na Avenida Rebouças, sentido centro, ocupa faixa esquerda, junto acesso para Avenida Brasil, em Pinheiros.

06h35 – Dificuldade nos movimentados cruzamentos da Praça Charles Miller, pois os semáforos estão apagados.

06h32 – CET informa via Twitter que todas as linhas operam regularmente até o momento.

06h25 – Já se percebe lentidão no Corredor Norte-Sul, da altura da Praça Campo de Bacatelle até a Avenida do Estado.

06h20 – O Viaduto Orlando Murgel, que foi liberado ontem após um período de interdição, está com trânsito operando normalmente. A Avenida Rudge, que dá acesso ao Viaduto, estava com uma faixa bloqueada nesta manhã, mas ela acaba de ser liberada, sentido centro.

06h15 – Bom dia!