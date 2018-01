TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Você está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h47 – 24 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h12 – 40 km de tráfego lento em São Paulo. Principais lentidões de acordo com a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até o Viaduto Eusébio Matoso (4,7 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até o Viaduto Eusébio Matoso (4,7 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até a Rua Alvaro Ramos (3,9 km)

20h05 – A CET vai interditar a Marginal Tietê, pista central, sentido Castelo Branco, entre 300 metros antes da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde, das 21h às 4h30. O motivo são obras de recapeamento a ser realizado pela SIURB/SPOBRAS. A intervenção faz parte do conjunto de obras para da prova da Fórmula Indy-300/2013. Saiba mais.

19h50 – 67 km de lentidão na capital paulista, com tendência de baixa. Na zona sul, 36 km de trânsito lento.

19h23 – No momento, 87 km de lentidão em São Paulo. Trânsito já tem tendência estável.

19h16 – Principais lentidões do momento registradas pela CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte da Cidade Universitária (7,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até o Viaduto Eusébio Matoso (5,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,9 km)

19h09 – Lentidão por zonas: Centro: 24 km. Zona Leste: 10 km. Zona Oeste: 13 km. Zona Norte: 3 km. Zona Sul: 42 km.

19h07 – O internauta Julio Ono (@julioono) postou, no Instagram, uma foto do congestionamento na Ponte Estaiada.

18h54 – O usuário do Instagram Marcel Nascimento (@marcelnascimento33) postou uma foto do congestionamento na Rua Heitor Penteado, na altura do metrô Vila Madalena. E você, também está enfrentando problemas no trânsito? Poste com a hashtag #TransitoEstadao.

18h49 – São Paulo tem, neste momento, 92 km de lentidão. A pista expressa da Marginal Pinheiros tem 5,7 km de trânsito lento, sentido Castelo Branco, da Ponte Nova do Morumbi até a Avenida Eusébio Matoso.

18h34 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte Casa Verde até a Rua Azurita.

18h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o iaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h27 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do km 17 ao 20, por causa do excesso de veículos. No sentido São Paulo, flui normalmente. A foto abaixo mostra a lentidão no km 19 da rodovia.

FOTO: Câmera/Ecopistas

18h20 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido São Paulo, do km 273,8 ao km 272,8, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão.

18h18 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral, do km 39 ao 40, devido ao excesso de veículos comerciais. O trânsito é intenso em sentido a São Paulo.

18h16 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido do Guarujá para Cubatão, altura do km 266, por conta do excesso de veículos.

18h14 – São paulo tem 79 km de lentidão, com tendência de alta. Principais lentidões do momento, de acordo com a CET:

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Rua Jamaris (4,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,9 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

17h51 – Operação da Linha 4-Amarela já foi normalizada, informa a Companhia do Metropolitano de São Paulo.

17h08 – Linha 4-Amarela do Metrô opera com velocidade reduzida, depois de uma falha ter paralisado a circulação de trens durante cinco minutos na tarde desta segunda-feira, 15. A ViaQuatro, concessionária que administra a linha, não informou detalhes sobre o problema. Também nesta tarde, uma falha mecânica prejudicou a circulação das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô.

>> Linha 4 do Metrô de SP fica paralisada

>> Falha prejudica circulação de trens no Metrô de SP

17h00 – Não há previsão de chuvas significativas na capital paulista, informa a CGE através do Facebook. A tendência para os próximos dias é de temperaturas baixas nas madrugadas e elevação ao longo do dia. Podem ocorrer chuviscos isolados e formação de neblina durante a noite, principalmente nos trechos de serra.

10h00 – Lentidão no Corredor Norte-Sul da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, já no centro.

09h45 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem trânsito bom nos dois sentidos.

09h42 – Anchieta tem trechos de lentidão nos dois sentidos. Quem vem para São Paulo encontra trânsito lento do km 13 ao km 10. Na via para Santos, tráfego complicado entre os kms 60 e 64 por causa do excesso de veículos no acesso ao Viaduto Alemoa.

09h40 – Fernão Dias tem trânsito tranquilo nos dois sentidos.

09h27 – No momento a via com maior lentidão na cidade é a pista expressa da Marginal Pinheiros, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. São 5,6 km de filas.

09h17 – A lentidão na Avenida Washington Luis tem 5,1 km de lentidão no sentido centro, desde a junção com a Avenida Interlagos até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h05 – São Paulo tem lentidão em 90 km nas ruas e avenidas monitoradas pela CET.

8h56 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 15 e 10, segundo DER-SP.

8h52 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 230 e 231 da via expressa.

8h43 – Marginal Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Universitária.

8h33 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo do km 274,9 ao km 272,9, na região de Taboão da Serra. Segundo a concessionária, isso é reflexo de um acidente envolvendo dois automóveis e uma motocicleta no km 272,9, que restringiu o tráfego na faixa da esquerda.

8h24 – Marginal Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Castelo Branco.

8h23 – Em São Paulo, 85 km de lentidão, segundo CET-SP.

7h52 – 68 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

7h47 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

7h45 – Corredor Norte/Sul tem 2,4 km de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

7h44 – Na zona sul, um acidente na Avenida Giovanni Gronchi afeta o trânsito no sentido bairro, perto da Praça Roberto Gomes Pedrosa.

7h43 – Na Marginal Tietê, 5,4 km de lentidão no sentido Castelo, pista expressa, até a Ponte do Piqueri.

7h38 – Segundo a CET, um acidente na Radial Leste, sentido centro, ocupa duas faixas perto da Rua Apucarana.

7h29 – Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão no sentido Marginal a partir da Radial Leste.

7h28 – Avenida Professor Abraão de Morais tem 3,2 km no sentido São Paulo, a partir da Rua Ribeiro Lacerda.

7h27 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km no sentido Marginal, a partir do Viaduto Santo Amaro.

7h24 – Na Raposo Tavares, dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: entre os kms 26 e 19 e do km 15 ao km 10.

7h11 – Na Marginal Tietê, lentidão no sentido Castelo Branco a partir da Ponte Atílio Fontana nas pistas expressa (2,5 km) e local (2,4 km).

7h05 – 30 km de lentidão em São Paulo, segundo CET.

7h – Motorista enfrenta 1,2 km de lentidão na Radial Leste, sentido Centro, a partir do Viaduto Alberto Badra.

6h59 – Na Dutra, lentidão no sentido São Paulo, pista marginal, entre os kms 144 e 145.

6h52 – Anhanguera tem 4 km de lentidão no sentido Capita, perto de Sumaré, entre os kms 108 e 104 da via expressa.

6h49 – Castelo Branco tem lentidão no sentido interior, perto de Barueri, entre os kms 19 e 24.

6h48 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 23 e 20.

6h47 – Na Fernão Dias, trânsito flui bem nos dois sentidos.

6h43 – Avenida João Dias com 1,1 km no sentido Centro, até a Giovanni Gronchi.

6h42 – Ligação Leste-Oeste com 1,6 km de lentidão no sentido Lapa, a partir da Vinte e Três de Maio.

6h41 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h37 – Bom dia! Em São Paulo, 8 km de lentidão, aponta CET-SP.