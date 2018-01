TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h – A Avenida Faria Lima tem 1 km de lentidão, sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Avenida Juscelino Kubitschek.

20h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,6 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até o Arco da Sabesp.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h36 – A Radial Leste tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

20h30 – A cidade tem 51 km de vias congestionadas.

20h12 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h48 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Rua Vahia de Abreu.

19h41 – A Avenida Paulista tem 2,7 km de congestionamento, sentido Paraíso, do acesso da Rebouças/dr Arnaldo até a Praça Oswaldo Cruz.

19h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de trânsito carregado, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

19h20 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h10 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,6 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h58 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: do km 218 ao 220, em Guarulhos, na pista expressa, por excesso de veículos; e do km 223 ao 224, na pista local, pelo mesmo motivo.

18h27 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições nos dois sentidos.

18h19 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Cubatão do Km 265 ao 270.

18h08 – Cidade tem 150 km de lentidão. Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista local, é a via mais congestionada da capital, com 11,3 km de fila entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte do Tatuapé.

17h54 – Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento no sentido bairro, do Viaduto Alberto Badra ao Pires do Rio.

17h41 – A cidade tem 139 km de vias congestionadas, segundo dados da CET.

17h34 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego ruim no sentido capital, do km 23 ao 20, em Guarulhos. Em direção ao interior, a via tem lentidão do km 11 ao 20, na região entre Guarulhos e São Paulo. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, no acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é normal.

17h30 – Foi implantada operação comboio às 16h30 na Anchieta sentido litoral, devido queda de visibilidade causada pela neblina. O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 31, na altura de São Bernardo do Campo. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. Interligação planalto sentido Imigrantes está bloqueada devido neblina. O SAI volta a operar em esquema normal (5×5), com a descida da serra sendo feita pela pista sul da Imigrantes e da Anchieta. Para subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h59 – Marginal do Tietê tem duas faixas da pista central bloqueadas na altura da Ponte da Vila Guilherme, sentido Ayrton Senna, por conta de um acidente entre um caminhão e uma moto ocorrido às 15h30. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Transposição da pista local para a central foi bloqueada no trecho. Motorista enfrenta 10 km congestionamento na pista expressa, do local do acidente até a Ponte da Freguesia do Ó. Na pista local, lentidão é de 8,4 km e vai da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte da Freguesia do Ó.

16h43 – Rodovia Anhanguera tem congestionamento do km 110 ao 107 no sentido São Paulo, pista expressa.

16h38 – Cidade tem 105 km de lentidão. Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 5,4 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida Jorge Saad.

16h22 – Marginal do Tietê tem 8,4 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, tanto pela pista local quanto pela expressa, da Ponte da Vila Guilherme à Ponte da Freguesia do Ó.

16h03 – Cidade tem 64 km de lentidão.

16h00 – Rodovia Castelo Branco tem congestionamento pela pista expressa do km 13 ao 14, sentido interior, por conta de veículo com pane parado na faixa.

15h51 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. Interligação planalto sentido Imigrantes está bloqueada devido neblina.

15h17 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio do km 230 ao 227 pela pista expressa, na pista marginal, por conta do excesso de veículos.

14h53 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com excesso de veículos desde a Rua Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

14h07 – Corredor Rebouças/Eusébio Matoso com filas no sentido Centro. A lentidão está entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, com 3,1 km de filas na pista expressa. O motorista enfrenta o congestionamento desde a Rua Quibintana até a Ponte da Euséo Matoso.

13h41 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 3 km de lentidão na Avenida Santa Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h39 – Capotamento envolvendo um veículo de passeio bloqueia a pista marginal da Rodovia Anchieta, na altura do km 12, em São Paulo. Equipes estão no local realizando atendimento, ainda não há informações de vítimas. Tráfego flui pela pista central com lentidão do km 10 ao km 12.

13h22 – Corredor Norte/Sul com 5,7 km de lentidão no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

13h21 – São Paulo com 31 km de filas nas principais vias da capital.

12h49 – Corredor as Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 6 km de lentidão no sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa ao João Julião da Costa Aguiar.

12h47 – Cidade tem 52 km de lentidão.

12h16 – Radial Leste, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Rua Pires e a Avenida Malchert.

12h01 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Catarina.

11h42 – Tráfego normalizado no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sentido Capital. No sentido Interior, o movimento também é bom.

11h41 – A pista norte da Rodovia Fernão Dias tem retenção entre o km 546 e o km 541, na região de Itatiaiuçu, devido ao tombamento de uma carreta, que restringe o tráfego na faixa 1. Os veículos seguem pela faixa 2. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham na remoção do veículo, limpeza e liberação da via.

11h39 – Choque de uma carreta com muro da Rodovia Anchieta causa bloqueio na altura do km 17 no sentido São Paulo. O veículo já foi retirado para o acostamento e equipes fazem limpeza da pista. Acidente aconteceu por volta das 10h40 e não deixou vítimas. Tráfego está sendo desviado para a pista marginal e há lentidão do km 21 ao km 18.

10h59 – Há 6,6 km de filas na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, desde a Rua Américo Brasiliense até a Ponte da Eusébio Matoso.

10h12 – Tráfego sem retensão nos dois sentidos da Rodovia Fernão Dias.

10h11 – Há 4,6 km de excesso de veículos na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Velha Fepasa e a Castelo Branco.

10h10 – Rodovia Ayrton Senna tem 9 km de tráfego lento no sentido São Paulo. São dois pontos de paradas, na região de Itaquaquecetuba e Guarulhos e em São Paulo. Já no sentido Interior, o movimento é bom.

10h07 – São Paulo com 98 km de lentidão nas principais vias da cidade.

10h – Operação Comboio implantada na Rodovia dos Imigrantes sentido litoral. A queda de visibilidade, por conta da neblina deixa a Rodovia Anchieta também em comboio desde as 7h20.

9h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito lento do término do Aliomar Baleeiro até o Viaduto Amaro

9h22 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da Freguesia do Ó até Castelo Branco

8h27 – Lentidão na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

8h11 – Lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

7h55 – Após a interdição do trecho oeste do Rodoanel (São Paulo – Embu), na altura de Osasco, três faixas foram liberadas para a passagem de veículos. A Polícia Rodoviária está no local e tenta controlar a situação. Segundo a concessionária CCR Rodoanel, o tráfego é lento do km 29 ao km 19, sentido Bandeirantes.

7h43 – São Paulo tem agora 37 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

7h32 – Acidente complica o trânsito na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, junto à Rua Ulisses Cruz.

7h24 – Zona norte de São Paulo apresenta trânsito carregado, com lentidão nas avenidas Santos Dumont e Tiradentes, sentido zona sul.

7h17 – A pista sentido Anhanguera-Bandeirantes do trecho oeste do Rodoanel Metropolitano está bloqueada no quilômetro 19, região de Osasco, na Grande São Paulo, em razão de uma manifestação. Dezenas de pessoas que estariam reivindicando moradias atearam fogo em objetos velhos, como pneus e madeira, e interromperam o tráfego de veículos no trecho localizado 2,5 quilômetros antes do acesso à Rodovia Castello Branco. Os motoristas que estão nas rodovias Régis Bittencourt, Anchieta, Imigrantes e Raposo Tavares devem evitar entrar no Rodoanel. Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual está no local.

6h53 – Pista sentido Anhanguera-Bandeirantes do Rodoanel Oeste está bloqueada no quilômetro 19, região de Osasco, por manifestantes que atearam fogo em objetos. O congestionamento é grande.

6h43 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão de 3 quilômetros entre as praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

6h24 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 3 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Álvaro Ramos

6h22 – Lentidão de 3 quilômetros na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, a partir do quilômetro 23, em Guarulhos.

6h21 – Motorista encontra lentidão de 3 quilômetros nas pistas central e lateral da Via Anchieta na chegada à capital.

6h20 – Neblina causa o fechamento da interligação do Sistema Anchieta-Imigrantes.

6h17 – Veículo bate em mureta e causa bloqueio de duas faixas da pista sentido Aeroporto da Avenida 23 de Maio próximo ao Viaduto Pedroso. Em razão disso, a lentidão no corredor Norte-Sul começa na Praça Campo de Bagatelle.

6h15 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com dois trechos de lentidão: o primeiro entre os quilômetros 21 (Cotia) e 17 (SP) e o segundo entre os quilômetros 14 e 10 (SP).

0h30 – Motorista encontra lentidão de dois mil metros na pista sentido PR da Rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 343 e 345, na Serra do Cafezal, em Miracatu, região do Vale do Ribeira.