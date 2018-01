TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira, 3 de maio

De hoje até a noite do domingo, a Marginal Tietê tem interdição em trecho de 2,4 km na pista local, sentido Castelo Branco, devido à realização de etapa da Fórmula Indy de automobilismo. FOTO: Hélvio Romero/Estadão

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

21h46 – Em Santo Amaro, a Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito está liberada em relação ao acidente próximo à Avenida Padre José Maria.

20h39 – 45 km de lentidão em São Paulo – 23 deles na zona sul.

20h23 – Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Aricanduva (7,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, do Anhembi até a Rua Milton Rodrigues (5,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso (4,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (4,2 km)

19h52 – Em Santo Amaro, um acidente ocupa os dois sentidos da Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, próximo à Avenida Padre José Maria.

19h48 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 348,5 ao km 351, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso.

19h46 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido São Vicente, entre os km 62 e 65, por excesso de veículos.

19h43 – Em Aricanduva, um ônibus quebrado ocupa a Avenida Rio das Pedras, sentido bairro, próximo à Avenida Arraias do Araguaias.

19h19 – 141 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Nova do Morumbi (7,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Verbo Divino até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Rua Paraíso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (5,8 km)

19h18 – Uma manifestação na Praça da Republica ocupa uma faixa junto à Rua Sete de Abril.

19h15 – A pista local da Marginal Tietê tem 5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até Tatuapé.

19h10 – O usuário do Instagram (@pvview) postou uma foto do congestionamento na Vila Olímpia, em direção à Rodovia dos Bandeirantes.

19h05 – Quem trafega pela Cônego Domênico Rangoni encontralentidão no sentido do Guarujá para Cubatão, entre os km 267 e 270, devido ao excesso de veículos.

19h03 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os Km 30 e 29, e no sentido litoral, entre os Km 27 e 29.

18h52 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao km 13, sentido São Paulo, por reflexo de um acidente envolvendo um caminhão e um trator, que deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida. Também há lentidão no sentido interior, do km 11 ao km 22.

FOTO: Ayrton Senna, sentido leste, altura do km 19. Câmera/Ecopistas

18h51 – 155 km de lentidão em São Paulo. A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,6 km de trânsito lento, da Cidade Universitária até a Ponte Nova do Morumbi.

12h28 – A Rodovia Ayrton Senna tem 13 km de lentidão na chegada a São Paulo, ainda reflexo do congestionamento na Marginal Tietê, agravado nesta sexta-feira pela interdição de trecho de 2,4 km na pista local, sentido Castelo Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde, devido à realização da etapa da Fórmula Indy, neste domingo.

12h00 – No fim da manhã, o trânsito respira. A lentidão total nas vias de São Paulo cai para 64 km, ainda perto da média máxima esperada para o horário de acordo com a CET (68 km). No momento, os Principais trechos de lentidão são:

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista expressa, da Ponte Imigrante Nordestino até Ponte do Rio Tamanduatei (11,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Avenida Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli (8,4 km)

• Radial Leste, sentido centro, da Praça Divinolandia até a Pires do Rio (8,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista central, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Casa Verde (7,5 km)

11h00 – A lentidão total nas vias de São Paulo é de 87 km, perto da média máxima esperada para o horário de acordo com a CET (94 km). No momento, os Principais trechos de lentidão são:

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista expressa, da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte Cruzeiro do Sul (9,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Avenida Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli (8,4 km)

• Radial Leste, sentido centro, da Praça Divinolandia até a Pires do Rio (8,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista central, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Casa Verde (7,5 km)

10h04 – Trânsito volta a piorar, e a lentidão chega a 107 km, no limite da média máxima apontada pela CET para o horário, 112 km. Veja o gráfico acima, que faz a média de lentidão não pelo total de quilômetros, mas pelo percentual das vias da cidade:

09h57 – Lentidão na Avenida Salim Farah Maluf até a ponte Ponte do Tatuapé, sentido Marginal Tietê, em trecho de 3,7 km, que começa na Rua Diogo Lopes, no bairro Água Rasa.

09h30 – A Central de Gerenciamento de Emergências comentou os nevoeiros que se formaram na manhã desta sexta-feira: “A madrugada na Capital paulista registrou temperatura acima da média para o mês. Nas primeiras horas da manhã os termômetros apontavam 18ºC. O resfriamento noturno proporcionou a formação de nevoeiros e neblina em vários pontos da Cidade. Nos principais aeroportos houve restrição de visibilidade, interferindo nas operações de pouso e decolagem”, diz nota da CGE.

09h30 – Lentidão em São Paulo está em 99 km, dentro da média do horário.

09h25 – Veja abaixo o mapa da lentidão nas três pistas (central, local e expressa) da Marginal Tietê, com detalhe para o trecho interditado devido à corrida da Fórmula Indy que será realizada no domingo:



Ver Lentidão na Marginal Tietê sentido Castelo Branco num mapa maior

09h00 – No momento há 96 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CETSP — dentro da média prevista para o horário, que fica entre 79 km e 111 km.

08h49 – A Marginal Tietê no sentido Castelo Branco segue com extensos trechos de lentidão. Somando todas as faixas, são 21,8 km de morosidade. É o corredor viário que apresenta mais congestionamento durante toda a manhã, agravado pela interdição de um trecho de 2,4 km na pista local da Praça Campo de Bagatelle até a Ponte da Casa Verde, devido à realização da corrida da Fórmula Indy neste fim de semana. O motorista encontra lentidão na pista expressa e na pista local desde a Ponte Aricanduva, por mais de 7 km em cada uma

08h31 – Tráfego na cidade tem 88 km de lentidão neste momento. Agora, não está mais acima da média para o horário, que é de 70 a 98 km. Contudo, ainda há tendência de aumentar a morosidade — o pico do trânsito matinal costuma ser às 9h30.

08h29 – Uma alternativa para quem vem da zona leste em direção ao centro é pegar a Radial Leste/Ligação Leste-Oeste. No entanto, o trânsito também tem lentidão no trecho da Rua Almirante Brasil até a Praça Pérola Byington.

Filas na Ayrton Senna no km 19 na pista sentido São Paulo. Foto: Reprodução/Ecopistas

08h28 – A Rodovia Ayrton Senna tem engarrafamento de 12 km no sentido capital, do km 23 ao km 11, reflexo da lentidão na Marginal Tietê. No sentido RJ, flui normal. Já na Rodovia H. Smidt, um acidente no km 1,8 ocupa a faixa da esquerda e gera filas desde 1 km antes do local.

08h24 – Há dois outros longos trechos de lentidão em São Paulo, além da Marginal Tietê. Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a lentidão na pista expressa vai da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária (5,6 km). Já na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, o engarrafamento vai do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km).

08h07 – A lentidão na pista expressa da Marginal Tietê, que começa na Ponte Aricanduva, teve leve recuo: não chega mais na altura da Ponte da Casa Verde, mas apenas até a Ponte Cruzeiro do Sul. São 7,4 km. Já a lentidão na pista local segue da Ponte Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli. A melhor opção para quem vem da zona leste é pegar a Radial Leste e a Ligação Leste-Oeste.

08h01 – O trânsito se mantém com lentidão acima da média. Os 82 km registrados estão acima do previsto para o horário, que vai de 50 km a 76 km.

08h00 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento desde Guarulhos até São Paulo, do km 217 ao km 231, na pista marginal, segundo o monitoramento online da CCR, concessionária da via.

07h49 – Incêndio em veículo Marginal Pinheiros, sentido Castelo, na pista local, próximo à Rua Alexandre Dumas.

07h50 – Vale lembrar que, nesta sexta-feira, o rodízio de veículos vale para carros com placas 9 e 0.

07h30 – A lentidão registrada às 7h30 é de 59 km, acima da média prevista para o horário, que seria entre 28 km e 50 km.

07h27 – Rodovias que desembocam na Marginal Tietê (Anhanguera e Bandeirantes) ou na porção norte da Marginal Pinheiros (Castello Branco) também apresentam lentidão.

07h22 – A CET registra um acidente na Avenida Vitor Manzini, sentido centro, próximo à Praça Dom Francisco de Sousa, em Santo Amaro, na zona sul.

Trecho interditado na pista local da Marginal Tietê (da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde, em total de 2,4 km) devido aos preparativos para a corrida da Fórmula Indy que acontecerá neste domingo em São Paulo. A interdição começou na madrugada desta sexta-feira e vai até as 20h do domingo.

Ver mapa maior

07h15 – Hoje é um dia para evitar a Marginal Tietê. Ainda é cedo, mas já se verifica um congestionamento em um trecho de 10 km na pista expressa da Marginal Tietê que vai desde a Ponte Aricanduva, na zona leste, até a Ponte da Casa Verde, no centro. A neblina e a interdição de um trecho da pista local da Marginal tornam o tráfego mais lento que a média. A interdição na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, vai da Ponte da Bandeira até a Ponte da Casa Verde (são 2,4 km).

07h00 – Bom dia! A manhã é de neblina em São Paulo e em diversos pontos do país. Neste momento, há 43 km de lentidão na capital paulista. A lentidão já está acima da média prevista para o horário, por conta da baixa visibilidade.