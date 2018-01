TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h56 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Juscelino Kubitschek até a Gabriel Monteiro da Silva.

20h50 – A capital tem 131 km de tráfego intenso.

20h45 – A Avenida Interlagos registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a José Homero Roxo.

20h43 – A cidade tem 147 km de vias congestionadas.

20h30 – A Avenida Santo Amaro tem 2,1 km de morosidade, sentido centro, da Sebastião até a Álvaro Luis R. de Assumpção.

20h16 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de trânsito lento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

20h10 – Há cinco quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 331 e o km 336, na região de Juquitiba, devido fluxo intenso. Na pista sentido São Paulo, há um quilômetro de lentidão, do km 271 ao km 270, na região de Taboão da Serra, devido à interferência do tráfego urbano e aos semáforos na chegada da rodovia à Capital.

19h56 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,9 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

19h45 – A capital paulista registrou nesta sexta-feira, 21, o segundo pior índice de congestionamento de 2012. Às 19 horas, a cidade tinha 254 km de engarrafamento. O recorde de lentidão do ano, e também histórico, foi registrado no dia 1º de junho com 295 km de morosidade.

19h23 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

19h15 – A Avenida Francisco Morato tem 3,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até Taboão.

19h10 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,9 km de lentidão da Avenida Doutor Arnaldo até o Butantã.

19h02 – A Avenida Brasil tem 2 km de trânsito carregado, sentido Ibirapuera, da Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h55 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h42 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,1 km de congestionamento, sentido centro, da Sebastião até a Vieira de Morais.

18h35 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

18h30 – A cidade tem 243 km de vias congestionadas no momento, índice acima do normal para o horário.

18h20 – O Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato registra 3,2 km de lentidão, sentido bairro, da Pote Eusébio Matos até a Jacob Salvador Zveibil.

18h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 18 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Transamérica até a Castelo Branco.

17h48 – A Avenida Paulista registra 2,2 km de trânsito complicado, sentido Consolação, da Carlos Sampaio até o acesso para A Avenida Dr. Arnaldo.

17h36 – A Avenida Nove de Julho tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, da Acarau até a Groenlândia.

17h30 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h13 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até a Alameda dos Maracatins.

17h09 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h04 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 7,4 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte João Dias até a Juscelino Kubitschek.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

16h50 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,1 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Nova Fepasa até a Rua Azurita.

15h59 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Maracatins e o Viaduto Jabaquara.

15h55 – São Paulo com 113 km de filas nas principais vias da capital.

15h21 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Avenida João Teodoro e a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h13 – Congestionamento na Rodovia Anchieta sentido litoral do km 36 ao km 40, por excesso de veículos. Na Rodovia Cônego D. Rangoni o tráfego está lento do km 260 ao km 262, sentido Cubatão e do km 264 ao km 262, sentido Guarujá, devido o excesso de veículos.

14h47 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida dos Bandeirantes e o Viaduto Sebastião.

14h30 – Marginal do Tietê tem 6,5 km de lentidão pela pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

14h – Tráfego intenso na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Rua Oswaldo Cruz e o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo.

13h35 – São Paulo com 57 km de filas nas principais vias da capital.

13h34 – Lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni, no sentido Cubatão. Há excesso de veículos também na Rodovia Anchieta sentido litoral do km 37 ao km 40.

13h08 – A CET vai interditar totalmente o Túnel Tribunal de Justiça, em ambos os sentidos, das 23h30 de segunda-feira, 24, às 4h30 de terça-feira, 25, para serviços de limpeza. O túnel fica entre as avenidas Antônio Joaquim de Moura Andrade e Presidente Juscelino Kubitschek.

13h04 – Cidade tem 52 kmde lentidão. Elevado Costa e Silva tem fila de 2,7 km, do Largo Padre Péricles, na Avenida Francisco Matarazzo, até a Rua da Consolação.

12h51 – Acidente causa lentidão na pista expressa da Anhanguera entre os quilômetros 136 e 140, na região de Cordeirópolis, sentido interior. No sentido São Paulo, congestionamento vai do km 141 ao 140.

12h36 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes, entre Embu e a capital paulista. Filas vão do km 29 ao 25,por conta de um acidente, e do km 20 ao 15, por causa de obras.

12h2o – Túnel Ayrton Senna tem 1,7 km de lentidão.

11h55 – Avenida Salim Farah Maluf tem 3,7 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, até a Rua Ulisses Cruz.

11h39 – Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jorge João Saad.

11h14 – Avenida Eusébio Matoso, sentido Centro, com lentidão desde a Avenida Eugene Boudin e o Viaduto Jorge João Saad.

10h40 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso na chegada a São Paulo desde o km 13 e o km 10. Há excesso de veículos também na região da baixada santista entre os km 59 e 65.

10h37 – Lentidão na Radial Leste, sentido Centro, desde o Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

10h32 – Motorista encontra tráfego fluindo nos dois sentidos do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, também está sem filas.

10h19 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Avenida Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h – Avenida Vereador José Diniz congestionada no centro centro. Há filas entre a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Américo Brasiliense.

9h45– Avenida Washington Luis tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Água Espraiada.

9h39 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido a São Paulo, do km 13 ao 10.

9h26 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego bom nos dois sentidos. Trânsito também flui bem nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica.

9h22 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 25 ao 18 no sentido São Paulo, por conta de excesso de veículos. No sentido litoral, tráfego é lento do km 3 ao 8.

9h13 – Cidade tem 84 km de lentidão.

8h56 – Rodovia Castelo Branco tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, entre Barueri e Itapevi, do km 34 ao 25. Motivo é excesso de veículos.

8h45– A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vai implantar sentido único de circulação na Rua Doutor Paulo Queiroz, em São Mateus, na zona leste, no trecho e sentido da Avenida Rio das Pedras para a Rua Bericoponé, a partir das 0h deste sábado.

8h24 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem congestionamento de 4 km no sentido Santana, da Euclides de Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h12 – O tombamento de um caminhão-tanque carregando combustível bloqueia desde as 3h25 desta sexta-feira o acesso da Rodovia Presidente Dutra para a Avenida Brasil, na altura do km 163, já na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a concessionária Nova Dutra, congestionamentos vão do km 170 ao 163, pela pista expressa, e 164 ao 170, pela pista marginal, ambos no sentido Rio.

8h05 – Marginal do Pinheiros tem 2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

7h54 – Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

7h41 – Avenida Vital Brasil tem 1km de lentidão no sentido centro, da Rua Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

7h30 – Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até depois da Rua Serra de Jaire.

7h18 – Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da Ponte Atílio Fontana à Ponte do Piqueri.

7h15 – Cidade tem 10 km de lentidão.

7h03 – Congestionamento de 1,7 quilômetro na pista sentido centro da Estrada de Itapecerica a partir da Rua Thereza Mouco de Oliveira.

6h55 – São 2,5 quilômetros de lentidão na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, entre as pontes Attílio Fontana e Piqueri.7h00 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 3 quilômetros de lentidão entre as ruas Serra de Jaire e Wandenkolk.

6h10 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 21 (Cotia) 19 (capital) e na chegada ao bairro do Butantã, entre os quilômetros 12 e 10.

2h20 – Capotamento de veículo bloqueia 1 faixa de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Castello Branco no quilômetro 51, em São Roque, interior.