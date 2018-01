TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

FOTO: Câmera Ecovias

16h55 – Linha 1-Azul do Metrô com trens em velocidade reduzida entre as estações Tucuruvi e Tiradentes.

16h52 – Raposo Tavares também tem tráfego normal, com tempo instável e boa visibilidade.

16h51 – Na Floriano Pinheiro, tráfego normal, tempo encoberto e boa visibilidade.

16h50 – Fernão Dias sem pontos de lentidão nos dois sentidos.

16h48 – Régis Bittencourt tem congestionamento no sentido São Paulo entre os kms 361 ao 356, perto da Serra do Cafezal. No sentido Curitiba, trânsito flui normalmente.

16h13 – Mogi-Bertioga com tráfego normal nos dois sentidos, tempo instável e neblina em trechos isolados.

16h12 – Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) com trânsito normal nos dois sentidos.

16h11 – Raposo Tavares com trânsito normal nos dois sentidos.

16h10 – Rodovia dos Tamoios com tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e neblina em trechos isolados.

16h09 – Dutra tem um ponto de lentidão no sentido Rio, perto de São João de Meriti, entre os kms 169 e 168 da pista marginal.

16h03 – Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas não tem pontos de lentidão.

16h – 1 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET.

15h49 – No sentido São Paulo, Régis Bittencourt tem um ponto de lentidão perto de Miracatu entre o km 360 e o km 357.

15h48 – Régis Bittencourt tem 14 km de lentidão no sentido Curitiba em dois pontos: entre Juquitiba e Miracatu (do km 338 ao km 346) e entre os kms 354 e 360, na região de Miracatu. A concessionária implantou uma faixa reversiva entre o km 359 e o km 349 da pista Norte para dar mais fluidez ao trânsito.

15h40 – CET relata, via Twitter, que a Rua da Figueira foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua do Gasômetro.

15h35 – Duas linhas do Metrô operam em velocidade reduzida por causa das chuvas: linha 1-Azul (entre as estações Tiradentes e Tucuruvi) e 3-Vermelha (entre Corinthians-Itaquera e Sé).

15h30 – Programação do feriado:

» Quase 2 milhões de veículos devem deixar SP durante o feriado de Páscoa

15h25 – Régis Bittencourt registra 6 km de lentidão no sentido Curitiba, entre os kms 354 e 360, na Serra do Cafezal. Motoristas no sentido São Paulo não encontram congestionamentos, de acordo com a concessionária da rodovia.

14h59 – Por causa da chuva, Linha 3-Vermelha do Metrô opera com trens em velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

14h48 – DER relata trânsito normal nas seguintes rodovias: Raposo Tavares, Mogi-Bertioga, Padre Manoel da Nóbrega, Floriano Pinheiro e Oswaldo Cruz.

14h42 – Trânsito proibido para caminhões na Bandeirantes entre os kms km 48 ao 23 no sentido Capital. Veículos desse tipo devem usar a Anhanguera, segundo a concessionária CCR AutoBAn.

14h39 – Sistema Castelo-Raposo sem ocorrências de lentidão.

14h31 – CET relata acidente na Rua da Figueira que ocupa duas faixas na altura da Rua do Gasômetro.



14h30 – Dutra não tem pontos de lentidão, segundo CCR NovaDutra.

14h27 – No sentido São Paulo, Régis Bittencourt tem lentidão entre o km 360 e o km 357, na região de Miracatu.

14h26 – No sentido Curitiba, Régis Bittencourt tem 17 km de lentidão em dois pontos: entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (do km 338 ao km 349) e em Miracatu, do km 354 ao km 360. A concessionária da Rodovia relata que implantou uma faixa reversiva entre o km 359 e o km 349 da pista Norte para dar mais fluidez ao tráfego.

14h22 – Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas com trânsito tranquilo, relata a CCR RodoAnel.

13h59 – Trânsito tranquilo nas seguintes vias: Fernão Dias, Dutra, Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Sistema Castelo-Raposo, Sistema Anhanguera-Bandeirantes e Sistema Anchieta-Imigrantes.

13h46 – Na Fernão Dias, os motoristas não encontram retenção nos dois sentidos da Rodovia na tarde de hoje.

13h41 – A primeira zona livre de carros da cidade de São Paulo começa a funcionar hoje no Largo 13 de Maio, na zona sul da capital. Por ali, veículos de passeio não podem mais rodar, de segunda-feira a sábado, nos horários de maior lentidão. Saiba mais na reportagem do Estado.

13h39 – Veja também no Estadão.com.br:

13h31 – CET relata queda de árvore na Rua Doutor Luís Carlos, na Vila Matilde, perto do número 606.



13h27 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito intenso no sentido Mongaguá, com tempo bom e boa visibilidade.

13h25 – Anhanguera com um ponto de lentidão no sentido interior, perto de Jundiaí, entre os kms 57 e 60 da via expressa.

13h22 – Sistema Castelo-Raposo com trânsito bom.

13h18 – Dutra também tem o trânsito bom nos dois sentidos.

13h12 – No momento, Fernão Dias tem fluxo intenso nos dois sentidos, mas sem congestionamento.

13h07 – Na Dr. Manoel Hyppolito Rego, tráfego intenso no sentido São Sebastião, tempo instável e boa visibilidade.

13h04 – DER informa, via Twitter, tráfego intenso na Mogi-Bertioga no sentido Bertioga, tempo instável e neblina em trechos isolados.

12h58 – Régis Bittencourt tem 11 km de lentidão entre os kms 335 e 346 na Serra do Cafezal. Quem vem para São Paulo não encontra trânsito pesado.

12h44 – Raposo Tavares com tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e boa visibilidade.

12h43 – Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) tem tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e visibilidade reduzida em trechos com neblina.

12h34 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido Praia Grande entre os kms 279 e 286.

12h33 – Anhanguera tem um ponto de lentidão no sentido interior, perto de Jundiaí, entre os kms 58 e 59 da pista expressa.

12h32 – Bandeirantes com dois pontos de lentidão no sentido interior (Norte): em Jundiaí (entre os kms 46 e 50 da via expressa) e em Perus (entre os kms 24 e 27 na pista expressa).

12h30 – No sentido interior, Castelo Branco tem um ponto de lentidão no trecho Osasco-Barueri entre os kms 23 e 26 da via expressa.

12h29 – Castelo Branco com um ponto de lentidão na pista expressa, sentido capital, entre o km 33 e o km 35 no trecho Barueri-Itapevi.

12h27 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto com trânsito bom, segundo Ecopistas.

12h25 – Dutra com um ponto de lentidão no sentido Rio, perto de Guaratinguetá, entre os kms 66 e 64 da pista expressa.

12h24 – Fernão Dias tem lentidão no sentido Belo Horizonte do km 74,5 ao km 71,5 entre as regiões de São Paulo e Mairiporã (SP). Na via para São Paulo, o trânsito flui bem.

12h19 – Desde o início do dia, CET relata seis semáforos apagados e oito em amarelo piscante em São Paulo.

12h17 – Boa tarde! CET relata 0 km de lentidão em São Paulo.

11h58 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega continua com tráfego lento no sentido Praia Grande, do km 279 ao km 286, por conta do excesso de veículos. Na foto abaixo, a estrada na altura do Pedágio São Vicente.

11h54 – Twitter da Ecovias informa que a pista norte da Rodovia Anchieta foi liberada e opera no sentido São Paulo. A Operação Descida foi cancelada por conta do baixo volume de tráfego rumo ao litoral.

11h47 – A Rodovia Anhanguera apresenta lentidão no sentido Interior, entre os km 58 e 61, na região de Jundiaí.

11h37 – No trecho Pindamonhangaba – Queluz da Rodovia Presidente Dutra, o tráfego é lento entre os km 70 e 64 (região de Aparecida) da pista sentido Rio de Janeiro, fluindo pela faixa da direita.

11h34 – A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão em três pontos: no trecho São Paulo-Jundiaí, há tráfego intenso entre os km 18 e 27 (região de Perus) e entre os km 47 e 53 (região de Jundiaí). No trecho Jundiaí-Campinas, há congestionamento entre os km 92 e 94 (região de Campinas), por conta de um acidente.

11h31 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento no sentido Praia Grande, devido ao excesso de veículos.

11h23 – Na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão do km 330 ao km 349, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Para dar maior fluidez ao tráfego no sentido Sul, a Autopista Régis Bittencourt implantou uma faixa reversiva entre o km 359 e o km 349 da pista Norte, na região de Miracatu (SP). Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem dificuldades. O tempo é chuvoso no km 59, na região de Campina Grande do Sul (PR).

11h07 – A pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra para implantação da operação de descida.

11h05 – Quem segue em direção à Baixada Santista pela Rodovia Anchieta encontra tráfego lento entre os km 39 e 40, devido ao excesso de veículos. Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego já flui normalmente.

10h58 – Imigrantes continua com congestionamento entre os km 36 e 43, no sentido litoral. Na foto abaixo, o trecho da estrada na região do planalto. No sentido contrário, o trânsito flui normalmente.

FOTO: Câmera Ecovias

10h50 – Autopista Litoral Sul:

Na pista Sul (sentido Palhoça) da BR-101/SC, há retenção entre o km 228 e o km 232, na região do Morro dos Cavalos, devido ao tráfego intenso. Na pista Norte (sentido Curitiba), os usuários não encontram retenção.

O tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste).

Na BR-376/PR, o tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos (Curitiba e Palhoça).

10h46 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral do km 39 ao km 40, na região do planalto, devido ao excesso de veículos.

10h43 – No momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

10h22 – Quem pega as rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Carvalho Pinto não encontra dificuldades.

10h20 – A Castello Branco apresenta congestionamento do km 22 (região do Tamboré) ao km 26, na chegada a Barueri.

10h18 – A Rodovia dos Bandeirantes apresenta trânsito bom nos dois sentidos. Já a Anhanguera tem lentidão do km 47 ao 53, no sentido Interior.

10h15 – Há lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes. A melhor opção é descer a serra pela Rodovia Anchieta. A Imigrantes continua com tráfego lento no sentido litoral, entre os km 32 e 43. Quem segue para o Guarujá encontra retenção do km 255 a 253. No sentido contrário, o trânsito flui bem.

10h11 – A Régis Bittencourt está congestionada na Serra do Cafezal, sentido interior, do km 327 ao 346. O acostamento está liberado para o fluxo de veículos, do km 344 ao 347.

9h58 – A Rodovia dos Bandeirantes tem retenção de veículos entre os km 47 e 53, no trecho São Paulo-Jundiaí.

9h55 – O tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias, Hélio Smidt, Ayrton Senna, Padre Manoel da Nóbrega e Rodovia dos Tamoios.

9h50 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento no trecho Porto Real-Volta Redonda, sentido São Paulo, entre os km 263 e 264, na região de Barra Mansa, devido a acidente. Já no sentido Rio de Janeiro, na região de Aparecida, há lentidão devido a obras na pista, entre os km 70 e 64.

9h38 – Linhas Azul e Vermelha do Metrô operam em velocidade reduzida.

9h30 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 255 ao km 253, devido a um acidente.

9h29 – Rodovia Régis Bittencourt tem 25 km de congestionamento na Serra do Cafezal, entre os km 321 e 346. Também há lentidão do km 348 ao 350, na região de Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 29,5 e o km 28,5, na região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de um carreta, que restringe o tráfego na faixa da direita. Houve derramamento de carga de bobinas de papel na pista. Os veículos seguem pela faixa da esquerda.

9h22 – Sexta-feira sem trânsito na capital. Acidente na Ligação Leste-Oeste ocupa duas faixas, sentido Penha, junto à Avenida Radial Leste. Alguns semáforos estão quebrados por conta da chuva.

9h16 – A Castello Branco continua com congestionamento do km 33 ao 35 (trecho Barueri-Itapevi), sentido Interior, e do km 21 ao 26 (trecho Osasco-Barueri), por reflexo de um acidente.

9h13 – A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento do km 18 ao 19, no sentido Interior, por conta de um acidente.

9h09 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso na região de Guaratinguetá, do km 67 ao 64, na pista sentido Rio de Janeiro. No mesmo sentido, na região de São José dos Campos – Taubaté, o trânsito é lento do km 118 ao 117.

O usuário do Instagram Eduardo Kazniakowski (@kazni) mostra a situação do trânsito na Rodovia dos Imigrantes.

8h53 – A Rodovia dos Imigrantes já tem congestionamento de 11 km, do fim do planalto ao início de serra.

8h50- A Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido litoral do km 39 ao km 40, devido ao excesso de veículos.

8h45 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no trecho São Paulo-Jundiaí, na região de São Paulo, entre os km 18 e 19, devido a um acidente.

8h39 – Quem pega a Rodovia Presidente Dutra encontra retenção na região de Guaratinguetá, sentido Rio de Janeiro, do km 66 ao 64. O motivo é o bloqueio de uma pista por causa de uma obra.

8h37 – A Castello Branco apresenta mais um trecho com lentidão, do km 33 ao 35, na região de Itapevi. O tráfego é intenso devido ao excesso de veículos.

8h34 – Na Autopista Litoral Sul, o tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste). Também não há lentidão na BR-376/PR e na BR-101/SC em ambos os sentidos (Curitiba e Palhoça), na manhã de hoje.

8h21 – Trânsito segue lento no sentido litoral pela Imigrantes, do km 35 ao km 43, por excesso de veículos.

8h19 – Rodovia Castello Branco tem retenção em dois pontos no sentido Interior, devido a dois acidentes: um no trecho de Barueri, do km 24 ao 26. O outro é no trecho de Itu, causando lentidão do km 76 ao 78.

8h15 – O tráfego flui sem dificuldades em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

8h05 – Na Autopista Fluminense, o tráfego segue pelo sistema Pare/Siga no km 260 da BR-101/RJ, na região de Rio Bonito, devido a um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel, que restringe o tráfego na pista Norte. Neste sentido, há retenção entre o km 267 e o km 260 e do km 300 ao km 297, entre as regiões de São Gonçalo e Itaboraí, devido ao tráfego intenso e à realização de obras.

8h02 – As rodovias Cônego Domênico Rangoni, Presidente Dutra, Ayrton Senna e o sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego bom nos dois sentidos.

7h57 – A pista expressa da Rodovia Castello Branco tem tráfego lento no trecho Itapevi-Itu, entre os km 76 e 79, devido ao excesso de veículos.

7h54 – Neste momento, não há pontos de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

7h45 – Autopista Régis Bittencourt não registra lentidão nos dois sentidos. O tempo é chuvoso e há neblina em pontos alternados ao longo do trecho concedido.

7h43 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral, do km 40 ao km 43 (região da Serra), devido ao excesso de veículos.

7h30 – Bom dia!