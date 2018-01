TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

#TransitoEstadao: A leitora Samara Morando (@morandosam) compartilhou, no Instagram, seu registro da lentidão no Corredor Norte/Sul, por volta das 9h desta sexta-feira, 22.

Está sofrendo transtornos no trânsito ou no metrô? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado, o sentido e o problema. As principais dicas vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

TEMPO REAL

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22h – Não há registro de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

21h33 – Avenida Paulista continua com lentidão no sentido Paraíso: 2,7 km a partir da Oswaldo Cruz.

20h59 – Avenida dos Bandeirantes com 2 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir da Rua Antonio de Macedo Soares.

20h52 – 22 km de lentidão em São Paulo. O maior trecho está na Avenida Paulista: 2,7 km no sentido Paraíso a partir da Oswaldo Cruz.

20h42 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto está com trânsito normal.

20h33 – Avenida Paulista, com 2,7 km de lentidão no sentido Paraiso a partir da Oswaldo Cruz.

20h22 – Ecovias informa: não há trânsito lento no Sistema Anchieta-Imigrantes.

20h16 – Radial Leste com lentidão no sentido Penha entre a Praça Perola Byington até a Rua Almirante Brasil.

20h14 – No sentido Castelo, Marginal Pinheiros tem filas de mais de 4 km nas duas pistas. Na via local, 5,7 km entre a Ponte Nova Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso. Já na exressa, 4,2 km entre a Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã.

20h13 – No sentido Interlagos, Marginal Pinheiros tem 7,1 km de lentidão na pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte João Dias.

20h10 – Corredor Norte/Sul com 5,8 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Rua Paraíso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h – 76 km de lentidão em São Paulo, aponta CET. A tendência é de baixa.

19h43 – Os Bombeiros atualizam informações, via Twitter, sobre o incêndio na General Osório. O fogo ocorreu um apartamento, por causa de uma panela do fogo. Segundo a instituição, o local foi deixado em segurança.

19h36 – CET informa, via Twitter, que um incêndio interdita a Rua General Osório, perto da Rua Santa Efigênia.



View Larger Map

19h08 – Corredor Norte/Sul com lentidão no sentido Aeroporto: 8,7 km de lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h07 – Já a Marginal Tietê tem 7,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Tatuapé.

19h06 – Na Marginal Pinheiros, 10,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica. No sentido Castelo, 7 km de trânsito lento na pista expressa, entre a Rua Américo Brasiliense e a Ponte Eusébio Matoso.

19h04 – 156 km de lentidão em São Paulo, aponta CET. A tendência é estabilizar.

19h01 – Na Anchieta, tráfego lento na chegada a Santos do km 63 ao km 65.

18h56 – CET registra acidente na Avenida Dom Pedro, sentido Centro, perto da Praça Monumento.



View Larger Map

18h52 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão do Viaduto Jaceguai até Ponte das Bandeiras.

18h51 – Trânsito agora na Rádio Estadão. Acompanhe:

18h29 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 17 no sentido interior. A Ecopistas informa que, em direção a SP, o movimento segue normal.

18h18 – Marginal Tietêcom mais de 10 km de lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, até a ponte Júlio de Mesquita Neto.

18h17 – Boa tarde. A lentidão em São Paulo chega a 143 km, aponta CET.

15h36 – Rodovia Ayrton Senna já apresenta sinais de lentidão no sentido leste, em direção ao interior, entre os km 13 e 17 (região do Parque Ecológico Tietê) e entre os km 18 e 20 (região de Guarulhos). Também há retenção do km 24 ao 20, em direção a São Paulo.

11h18 – Um grupo de sete vacas interditou a Avenida Guido Caloi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, na altura do número 838, sentido Interlagos. Um motorista flagrou a cena dos animais deitados calmamente no meio da pista, ignorando os carros que precisavam desviar “a barreira”. As vacas ficaram no local por cerca de três horas – elas foram removidas por volta das 9h30, segundo a CET, que não soube informar para onde foram levadas

10h32 – Congestionamento de 16 km na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, devido ao excesso de veículos do km 27 ao km 11. Fluxo intenso também, mas sem ocorrências, na Rodovia Castello Branco, do km 17 ao km 13, sentido São Paulo.

10h27 – A Rodovia Régis Bittencourt tem trânsito intenso do km 271 ao km 268, na região de Taboão da Serra, sentido São Paulo. Já no sentido Curitiba, o fluxo de veículos segue sem retenções.

10h24 – Lentidão em 71 km das ruas e avenidas de São Paulo, dentro da média para o horário e com tendência de estabilização, segundo a CET.

10h10 – Motoristas devem evitar o Túnel Daher Elias Cutait, mais conhecido como Túnel Nove de Julho, pois uma cratera se abriu na pista esquerda da passagem subterrânea, no sentido Centro. A CET informa que uma das duas faixas de rolamento existentes permanece interditada para reparo. Como alternativa, os motoristas podem seguir pela Avenida Brigadeiro Luis Antonio, Avenida 23 de maio e o corredor Avenida Europa-Rua Augusta.

09h58 – A Rodovia Rio-Santos (SP 55) permanece com uma faixa sinalizada do km 157 ao km 160, no sentido São Sebastião, devido ao risco de queda de barreira. A informação é do Twitter do DER-SP.

09h53 – Uma interferência na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, nas proximidades da Rua Ibitirama, bloqueia totalmente a via no sentido Sapopemba, informa a CET através do Twitter.

09h35 – Trânsito lento em um trecho de 5,6 km da Marginal Pinheiros, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária, sentido Interlagos.

09h09 – Acidente com um ferido ocupa uma faixa da esquerda da República do Líbano com a Alameda Juaperi, em Moema, na zona sul.



Ver mapa maior

08h54 – O trecho mais longo de lentidão na cidade neste momento é o Corredor Norte-Sul, no sentido Santana. São 5 km entre as avenidas Vinte Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, que passa sobre a Avenida dos Bandeirantes, até a Rua Estela, já na Vila Mariana, como mostra o mapa acima. O motivo, segundo a CET, é excesso de veículos.

08h40 – O Metrô informa que a falha de equipamento na via na Estação Bresser-Mooca foi solucionada às 8h20. Até normalizar a circulação da Linha 3-Vermelha seriam mais 30 minutos. Ou seja, a situação está perto de resolvida.

08h23 – A lentidão continua na Linha-3 Vermelha do Metrô. Uma falha em equipamento na estação Bresser-Mooca mantém o metrô em operação manual até a estação Palmeiras/Barra Funda nos dois sentidos. Uma equipe de manutenção está no local, mas não há previsão de término do reparo.



Dificuldades no Metrô: O internauta Rafael Montilha registra no Instagram imagem de estação na Linha-3 Vermelha do Metrô, captada às 8h20. “Circulação (está) interrompida na Bresser Mooca”, afirma. O Metrô diz, porém, que não houve interrupção, apenas lentidão.

08h17 – Trânsito em São Paulo ligeiramente acima da média: 82 km de lentidão nas vias monitoras pela CET às 8h17. O número normal seria de 69 km.

08h00 – Na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa: a lentidão vai da Ponte Aricanduva até a Ponte Jânio Quadros. A informação é do Twitter da CET.

Radial Leste tem tráfego pesado nesta manhã de sexta-feira, mostra a câmera da CET, às 8h01. São 3,9 km de lentidão de Piratininga até Pires do Rio.

07h50 – Elevado Costa e Silva está fluindo, mas com muitos carros, segundo as câmeras da CET.

07h46 – Tráfego está com fluxo tranquilo nesta manhã de sexta-feira na Marginal Tietê, aponta a Rádio Estadão. Da Ponte das Bandeiras até o Cebolão, trânsito intenso somente próximo a Ponte dos Remédios. Na chegada a São Paulo, há lentidão no trecho final das Bandeirantes e da Anhanguera. O trânsito também na Marginal Pinheiros, na região da Cidade Jardim, vai bem.

07h39 – Permanece o buraco no Túnel Nove de Julho, sentido centro, alerta o Twitter da CET.

07h30 – A Avenida Rebouças está liberada em relação ao acidente que aconteceu junto à Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no sentido centro., no Jardim Paulista, zona oeste.

07h25 – O prefeito Fernando Haddad se reuniu com ciclistas na manhã desta sexta-feira e, após o encontro, prometeu anunciar na próxima terça-feira a construção de novas ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo.

07h20 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, tráfego normal, tempo bom e boa visibilidade.

07h11 – Tráfego lento na chegada à São Paulo na Rodovia Anchieta.

07h07 – Congestionamento na Radial Leste, sentido Centro, da Avenida Professor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra. Trecho de 3 km.

07h00 – Uma cratera foi aberta na entrada do Túnel Nove de Julho, sentido centro, por volta das 6h43 desta sexta-feira. Como consequência do solapamento, duas das três faixas estão interditadas (esquerda e centro). A CET recomenda desvio pelas avenidas Brigadeiro Luis Antônio, 23 de Maio e Europa e pela Rua Augusta. Não há previsão de liberação da via.

06h58 – Na Rodovia Raposo Tavares, tráfego lento do km 30 ao 17 sentido SP, devido a excesso de veículos. Tempo bom.

06h54 – O dia começa com bastante sol em São Paulo. A tarde será quente, com máxima de 29 ºC. Mas pode haver chuvas no fim da tarde, até com forte intensidade. Informações da Rádio Estadão.

Ouça a Rádio Estadão, com flashes frequentes sobre o trânsito.

06h47 – O rodízio de carros em São Paulo nesta sexta-feira vale para as placas de número 9 e 0, a partir das 7h até as 10h pela manhã. À noite, o rodízio é entre as 17h e as 20h.

06h46 – Mal foi liberada, a Avenida Rebouças tem um novo acidente, agora junto à Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no sentido centro, no Jardim Paulista, zona este.

06h43 – Cônego com 13 km de congestionamento sentido Guarujá. Leva uma média de 1,5 h ou 2 h para chegar ao destino final.

06h40 – O atropelamento de ciclista na Avenida Rebouças não ocupa mais nenhuma faixa. O trânsito foi liberado às 6h.

06h36 – A Marginal Tietê já apresenta lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco após a passagem pelo Hospital Vila Maria até a ponte Jânio Quadros — trecho de 2,3 km.

06h20 – No Metrô, a linha 3-Vermelha opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada devido a uma falha na estação Bresser-Mooca.

#TransitoEstadao: A leitora Juliana Sabbatini (@julianasabba) registrou, no Instagram, a lentidão na Avenida Anhaia Melo, no sentido centro, por volta das 8h50 desta quinta-feira, 21. Está sofrendo transtornos no trânsito como ela? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito.

06h16 – O motorista do ônibus que atropelou a ciclista Renata Minerbo Strengerowski na Avenida Rebouças disse que ela atravessou o sinal vermelho. Independentemente da veracidade da afirmação, fica a dica para os ciclistas: pedalem com todo cuidado e evitem se expor ao perigo.

06h15 – Por volta das 22h desta quinta-feira, 21, houve mais um atropelamento de ciclista no centro expandido de São Paulo. A arquiteta Renata Minerbo Strengerowski, de 25 anos, circulava em uma bicicleta motorizada pela Avenida Rebouças quando foi atingida por um ônibus, no cruzamento com a Rua João Moura. Ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Nove de Julho e está internada em observação, mas não corre risco de vida. Há duas semanas, o operador de rapel David Santos Souza, de 21 anos, foi atropelado na Avenida Paulista pelo universitário Alex Kozloff Siwek, que dirigia com sinais de embriaguez, de acordo com exames clínicos. Ele teve o braço decepado.

06h13 – Bom dia!