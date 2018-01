TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h15 – A condição de tráfego foi normalizada em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes. O motorista faz boa viagem para o litoral pela Imigrantes e Anchieta.

19h26 – A Avenida Eusébio Matoso tem lentidão, sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Rua Jose Jannarelli.

19h22 – A operação comboio foi encerrada na Via Anchieta. No momento, o tráfego para o litoral é bom nas duas rodovias. Na Padre Manoel da Nóbrega o trânsito é lento do km 284 ao 292.

19h20 – Um atropelamento interdita duas faixas da Rodovia dos Imigrantes, altura do km 32, sentido litoral. O motorista encontra lentidão por aproximação.

18h02 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão, sentido litoral, entre o km 50 e o 53 e do km 61 ao 65. A Via Anchieta tem operação comboio a partir km 31. A Padre Manoel da Nóbrega tem morosidade do km 276 ao 292.

17h15 – A neblina é intensa no topo de serra do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A Ecovias recomenda que os motoristas redobrem a atenção e mantenha os farois baixos acesos.

17h – A Rodovia dos Bandeirantes tem trânsito proibido para caminhões entre os km 48 ao 23, no sentido capital. Caminhões devem utilizar a Rodovia Anhanguera.

16h40 – Desde as 0h, a Ecovias registrou a passagem de mais de 214 mil veículos sentido litoral. Na última hora, mais de 7,7 mil veículos desceram a serra. A previsão da concessionária é de que até 365 mil veículos usem o Sistema Anchieta-Imigrantes na direção da Baixada Santista até domingo.

16h30 – O tráfego começa a dar sinais de melhora no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). No momento, o motorista que segue para o Litoral enfrenta congestionamento na Imigrantes do km 29 ao 35, no planalto, do km 51 ao 53 na serra, e do km 59 ao 65 na chegada a São Vicente. Na Anchieta, a lentidão agora vai do km 31 ao km 36, na altura de São Bernardo do Campo. O trecho de serra da Via Anchieta tem ótimas condições de tráfego.

A Padre Manoel da Nóbrega apresenta tráfego lento do km 280 ao km 292, no sentido Praia Grande. Na Cônego Domênico Rangoni, as condições de tráfego. Para os motoristas que seguem no sentido da Capital, não há problemas no momento. O tempo é encoberto e já há neblina no topo de serra.

16h07 – O tráfego é lento na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da rodovia Fernão Dias, do km 68 ao km 60, na região de Mairiporã, devido ao excesso de veículos. Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego segue sem dificuldades, na tarde de hoje.

15h50 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 337 ao km 329, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem problemas, na tarde de hoje.

15h36 – A Rodovia Dutra tem trânsito intenso, sentido Rio de Janeiro, do km 122 ao km 121, em Caçapava, devido reflexo de acidente na pista expressa.

15h31 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) funciona em operação descida no esquema 7×3, com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. Subida acontece apenas pela Imigrantes.

Desde as 0h de quinta-feira, 6, até o momento foi registrada a passagem de 41.625 veículos sentido litoral e mais de 23.949, no sentido São Paulo.

15h26 – A Avenida Pedro Álvares Cabral registra morosidade, sentido Vila Mariana, da Armando de Sales Oliveira até o Obelisco.

15h20 – A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento, sentido litoral do km 32 ao km 40, altura de São Bernardo do Campo e do km 63 ao km 65, na altura de São Vicente.

O trecho de serra tem lentidão do km 46 ao km 55, das pistas sul e norte da Anchieta que operam sentido litoral e na chegada a Santos do km 64 ao km 65.

A Padre Manoel da Nóbrega tem fluxo lento do km 274 ao km 270 e a Cônego D. Rangoni do km 270 ao km 268, sentido Guarujá. Os pontos de morosidade são causados por excesso de veículos.

15h16 – A Avenida Paulista registra 1,6 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Otávio Mendes.

15h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Juliao da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

14h50: A Régis Bittencourt tem congestionamento de 6 km no sentido São Paulo. Lentidão vai do km 331 ao 337, na região de Juquiti.

14h40: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega está com lentidão na chegada ao litoral. Motorista encontra trânsito ruim já em Praia Grande, segundo a Ecovias.

14h30: A Rodovia Anchieta tem lentidão por 11 km no sentido litoral. Segundo a Ecovias, o engarrafamento vai do km 20 ao 31, na região de planalto.

14h20: A Rodovia dos Imigrantes tem 23 km de congestionamento para quem vai em direção à praia. A lentidão segue do km 12 ao 35 no planalto. Na chegada à Praia Grande há mais trânsito parado.

14h15: A Rodovia Castelo Branco tem 24 km de lentidão no sentido interior em 4 pontos: são 6 km em Osasco, do km 19 ao 26 na pista expressa; 1 km na mesma região, entre os km 23 e 24 da pista local; mais 2 km em Barueri, do km 33 ao 35; e outros 15 km de lentidão em Itapevi, do km 50 ao 65

14h05: São Paulo acumula 10 km de lentidão, segundo a CET. Pior situação está na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, onde há 2,5 km de congestionamento, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde.

13h55: Rodovia dos Bandeirantes com 13 km de congestionamento no sentido interior, desde o km 38 até o 51, na região de Jundiaí.

13h45: A Rodovia Régis Bittencourt está com 5 km de lentidão no sentido Curitiba: trânsito fica parado entre os km 332 e 337, em Juquitiba. No sentido São Paulo há 8 km de congestionamento, do km 378 ao 370.

13h40: Nova Dutra está com menos congestionamento no sentido Rio. São 10 km de lentidão na região de Caçapava em dois pontos: do km 126 ao 117 e entre os km 130 e 129.

13h35: Ayrton Senna está com trânsito melhor. Segundo a Ecopistas, não há pontos de lentidão em ambos os sentidos.

13h28: Rodovia dos Tamoios tem tráfego lento do km 86 ao km 90 do sentido interior

13h20: Rodovia Imigrantes, no sentido litoral, tem congestionamento do Km 12 e Km 35.

13h12: No sentido litoral, Anchieta tem tráfego congestionado entre o Km 13 e o Km 31

13h05: A Nova Dutra tem tráfego lento no sentido Rio de Janeiro do km 162 ao km 103.

12h50: A Rodovia Anchieta acumula 18 km de engarrafamento no sentido litoral. Lentidão vai do km 13 ao 31, na região de planalto da estrada.

12h40: A Rodovia Anhanguera está com 15 km de engarrafamento em dois pontos do sentido interior: são 11 km em Jundiaí, do km 49 ao 60, e mais 4 km em Perus, entre os km 19 e 23.

12h30: Os acessos ao sistema Anchieta-Imigrantes em São Paulo também têm trânsito. Av. dos Bandeirantes/Túnel Maria Maluf está com 6,4 km de congestionamento, entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua do Boqueirão.

12h20: A Nova Dutra tem 5 pontos diferentes de congestionamento: são 14 km em Caçapava, do km 127 ao 117 e do 133 ao 129; outros 9 km em São José dos Campos, do km 144 ao 138 e entre o km 153 e 150; e mais 6 km em Jacareí, entre os km 164 e 158.

12h10: O trânsito nas rodovias Mogi-Bertioga e Tamoios está lento, segundo a DER, no sentido litoral. Congestionamento se junta ao trânsito da Ayrton Senna.

12h05: A Ayrton Senna acumula 25 km de congestionamento para quem segue em direção ao interior. Lentidão vai do km 70 ao 95.

12h: São Paulo acumula 24 km de lentidão, segundo a CET. Piores pontos estão na Marginal do Tietê, entre as pontes da Vila Guilherme e Casa Verde, por 4,6 km; e Av. dos Bandeirantes, da Rua Princesa Isabel e o Viaduto Aliomar Baleeiro, por 4,5 km.

11h55: Rodovia Castelo Branco está com 23 km de engarrafamento no sentido capital, entre os km 42 e 65, na região entre Itu e Itapevi.

11h45: A Régis Bittencourt acumula 13 km de lentidão no sentido Curitiba em dois pontos diferentes: são 7 km em Juquitiba, entre os km 330 e 337, e mais 6 km em Miracatu, do km 383 ao 389.

11h35: A Rodovia dos Bandeirantes tem quase 30 km de congestionamento em dois pontos diferentes no sentido interior: são 17 km na região de Caieiras, entre os km 13 e 30, e mais 7 km na região de Jundiaí, entre os km 44 e 51.

11h25: Rodovia dos Imigrantes tem lentidão também na chegada à baixada, por cerca de 3 km na região dos semáforos. No planalto, estrada está com 23 km de congestionamento.

11h20: Chegada à Praia Grande tem trânsito lento pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, segundo a Ecovias.

11h10: A Rodovia Anhanguera tem mais de 20 km de engarrafamento em dois pontos diferentes no sentido interior: são 10 km em Perus, entre os km 15 e 25; e mais 12 km em Jundiaí, entre os km 49 e 61.

11h05: A Rodovia dos Tamoios continua com lentidão por ao menos 13 km no sentido litoral norte, entre os km 83 e 96.

10h55: Na Rodovia Ayrton Senna há lentidão do km 22 ao 25 e do km 29 ao 32, na região de Guarulhos, para quem segue em direção ao interior.

10h50: Rodovia Castelo Branco congestionada por 13 km no sentido interior, em Osasco, entre os km 16 e 29 da pista expressa. Há mais 3 km de lentidão na pista local, entre os km 21 e 24.

10h45: Rodovia Anchieta tem 18 km de engarrafamento em direção à praia. A lentidão vai do km 13 até o 31.

10h35: Rodovia Régis Bittencourt ainda com 23 km de congestionamento no sentido Curitiba. A lentidão vai do km 314 até o 337 por causa do excesso de veículos. No sentido São Paulo há 19 km de engarrafamento, entre os km 389 e 370, passando pela praça de pedágio em Miracatu.

10h30: A Rodovia Presidente Dutra tem ao menos 5 pontos com lentidão no sentido Rio. O pior está em Caçapava, onde há 15 km de congestionamento entre os km 132 e 117. Há lentidão ainda entre os km 164 e 150, por 14 km na região de São José dos Campos.

10h25: Na Rodovia dos Imigrantes há 23 km de engarrafamento no sentido litoral, entre o km 12 e 35.

10h20: O sistema Anchieta-Imigrantes tem tempo de viagem até o litoral de mais de 3 horas entre São Paulo e o litoral, estima a Ecovias.

10h15: A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito lento na chegada à Praia Grande, segundo a Ecovias.

10h10: A Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido capital: são 7 km de lentidão entre os km 72 e 79, e mais 8 km entre os km 57 e 65, ambos na região de Itu.

10h05: Rodovia dos Tamoios está com lentidão por ao menos 13 km no sentido litoral norte, entre os km 83 e 96.

10h: Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento no sentido interior: lentidão se estende por 22 km na região de Jacareí, entre os km 74 e 96.

9h55: A Avenida dos Bandeirantes tem 4,3 km de lentidão no sentido Imigrantes, entre os viadutos Bandeirantes e Aliomar Baleeiro.

9h50: As concessionárias alertam para que os motoristas viajem após as 15h: situação nas estradas deve continuar complicada até o início da tarde. Para saber mais, clique aqui.

9h45: A Régis Bittencourt está congestionada por 31 km no sentido Curitiba. A lentidão no acesso à Serra do Cafezal, em Juquitiba, vai do km 306 ao 337 por causa do excesso de veículos.

9h40: Rodovia dos Bandeirantes está com 17 km de trânsito lento no sentido interior. O congestionamento vai do km 13 ao 30, na região de Caieiras.

9h35: Congestionamento também na Rodovia Anchieta: são 15 km de filas em direção à praia, do km 16 ao 31, na região de planalto.

9h30: A Rodovia dos Imigrantes tem 23 km congestionamento no sentindo litoral, entre os km 12 e 35.