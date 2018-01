TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

23h13: Segue congestionada a saída da Praia Grande pela região de semáforos da rodovia dos Imigrantes, entre o km 70 e o km 65.

23h10: A rodovia Anchieta continua com movimentação intensa, mas fluída no sentido São Paulo, região da serra. A situação é a mesma nas duas pistas da rodovia dos Imigrantes também na região da serra.

23h06: A rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue carregada no sentido Cubatão/ São Paulo, do km 292 ao km 280, região da baixada. A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego intenso, mas flui bem no sentido Cubatão/ São Paulo.

22h55: Não há congestionamento em nenhum dos pontos de São Paulo sob supervisão da CET.

22h49: O congestionamento na rodovia dos Imigrantes, região do planalto, reduziu agora pela noite. O tráfego segue carregado do km 32 ao km 29, sentido capital.

22h45: As rodovias do Paraná não apresentam pontos de lentidão. No entanto, há trânsito intenso na PR508, sentido Alexandra, região de Matinhos; na PR407, também sentido Alexandra, região do Pontal do Paraná; e na BR277, sentido Curitiba, na região de São José dos Pinhais.

22h20: A movimentação é intensa, mas fluída nas duas pistas da rodovia dos Imigrantes na região da serra.

22h16: Há lentidão entre os quilômetros 37 e 29 da rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, região do Planalto.

22h11: Na rodovia Cônego Domênico Rangoni o tráfego é intenso, mas com fluidez no sentido Cubatão/ São Paulo, região da baixada.

22h07: O movimento diminuiu, mas ainda é intenso na BR-277 do Paraná e nas suas rodovias de acesso PR-407 e PR-508.

22h05: O acostamento do km 40 ao km 32,5 da rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, foi liberado para a passagem de veículos.

22h03: A concessionária Ecovias informa que cerca de 370 mil veículos já subiram a serra em direção à capital.

22h01: Não há ocorrência de congestionamento nas pistas da rodovia Raposo Tavares, no trecho Cotia-São Paulo, e na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho Campos do Jordão-São Paulo.

21h58: Também há lentidão na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho Ubatuba-Taubaté, sentido Taubaté.

21h55: O motorista também encontra problemas na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, que liga Mogi a Bertioga, com tráfego intenso e lentidão no trecho Bertioga-Mogi das Cruzes, sentido Mogi.

21h53: A rodovia Monoel Hyppolito Rego, que liga o Rio de Janeiro a Santos, tem trânsito lento no trecho São Sebastião-Guarujá, sentido Guarujá.

21h51: A rodovia dos Tamoios registra pontos de lentidão no trecho que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, sentido Caraguatatuba.

21h47: De acordo com a concessionária Ecovias, a melhor opção para subir a serra ainda é a pista norte da Anchieta, que tem movimento intenso, mas sem pontos de parada.

21h44: A rodovia dos Imigrantes também apresenta um ponto de lentidão na região de São Bernardo do Campo, entre o km 31 e km 29, sentido capital, com a interdição da faixa da esquerda da pista após a queda de uma moto.

21h41: Na rodovia dos Imigrantes, o trânsito permanece lento do km 70 ao km 65, na região de semáforos de São Vicente. Já no trecho do planalto, no sentido capital, a movimentação é intensa, mas não há pontos de lentidão – assim como no trecho da serra.

21h34: O tráfego segue carregado na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Cubatão/ São Paulo, entre o km 292 (na saída da Praia Grande) e km 280.

20h04: O tráfego é intenso, mas fluído na região da serra da rodovia Anchieta, sentido capital. Na região do Planalto, o tráfego flui normalmente, com a interligação do km 39 fechada.

19h58: Em São Paulo, não há ocorrência de congestionamentos nos 868 km monitorados pela CET.

19h55: A rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue lenta do km 292 ao km 280, sentido São Paulo. A Imigrantes tem tráfego lento na saída da Praia Grande sentido São Paulo, do km 70 ao km 65,na região de semáforos.

19h47: Continua congestionado o trânsito na pista expressa da Via Dutra que liga São José dos Campos a Taubaté, sentido São Paulo, entre os quilômetros 140 e 141,devido a um veículo quebrado na pista.

19h44: O tráfego segue lento na pista expressa da Via Dutra que liga Guarulhos a São José dos Campos, sentido Rio-SP, entre os quilômetros 205 e 208, devido ao excesso de veículos.

19h40: No Paraná, a rodovia PR-407 tem trânsito lento no sentido Alexandra devido ao fim da Operação Retorno, que permitiu que o fluxo de veículos fluísse nos dois sentidos da rodovia.

19h37: O tráfego é lento na rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo, entre os quilômetros 33 e 31.

19h33: Para quem sai do Guarujá, a Cônego D. Rangoni tem tráfego normal, mas a Anchieta está mais fluída.

19h30: O trânsito se arrasta na rodovia dos Imigrantes na região de semáforos da saída da Praia Grande, entre o km 70 e o km 65, e do km 33 ao km 31, no planalto. A anchieta é a melhor opção para quem volta para a capital paulista, segundo a concessionária Ecovias.

19h20: O motorista viajante não encontra problemas no trânsito da rodovia Raposo Tavares, no trecho que vai de Cotia a São Paulo, e na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, entre Campos do Jordão e São Paulo.

19h17: A rodovia Monoel Hyppolito Rego, que liga o Rio de Janeiro a Santos, está congestionada nos trechos São Sebastião-Guarujá (sentido Guarujá) e Ubatuba-São Sebastião (sentido São Sebastião).

19h13: A Rodovia dos Tamoios registra trânsito intenso com pontos de lentidão no trecho Caraguatatuba-São José dos Campos, sentido Caraguatatuba.

19h11: O excesso de veículos carrega o trânsito na pista marginal da Via Dutra que liga São João do Meriti ao Rio de Janeiro, sentido SP-RJ, entre os quilômetros 172 e 170.

19h06: Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é intenso com pontos de lentidão entre o km 323 (Itanhaem) e o km 282 (São Vicente), sentido São Vicente.

19h02: A concessionária Ecovia, do Paraná, informa o fim da Operação Retorno na PR-407. Agora o fluxo de veículos volta a fluir nos dois sentidos da rodovia.

18h58: O motorista que retorna para a capital pela rodovia Régis Bittencourt (BR-116) enfrenta vários pontos de lentidão, informa a Agência Estado. A chuva intensa força o motorista a reduzir a velocidade.

18h53: Chove na região da baixada e no trecho da serra. Recomenda-se cautela ao viajante.

18h51: Na Via Dutra, o trânsito está congestionado na pista expressa que liga São José dos Campos a Taubaté, sentido São Paulo, entre os quilômetros 140 e 141, por conta de um veículo quebrado na pista.

18h43: A rodovia Padre Manoel da Nóbrega segue carregada do km 292 ao km 280, no sentido São Paulo. Já a Imigrantes tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 34 ao km 31, e na saída da Praia Grande, do km 70 ao km 65, região de semáforos de São Vicente.

18h34: De acordo com a concessionária Ecovias, o motorista que viajar pela Cônego D. Rangoni, no sentido capital, não enfrenta maiores problemas. Para quem sobe a serra, recomenda-se a Anchieta, onde o trânsito é fluído.

18h27: Na Imigrantes, o tráfego é lento na saída da Praia Grande na região dos semáforos, que fica entre o km 70 e o km 65.

18h21: O tráfego segue lento na pista expressa que liga Guarulhos a São José dos Campos (RJ-SP), entre os quilômetros 204 e 208, devido ao excesso de veículos.

18h16: Na Rodovia Monoel Hyppolito Rego, que liga o Rio de Janeiro à baixada santista, o trânsito é intenso no trecho Ubatuba-São Sebastião, com pontos de lentidão em ambos os sentidos.

18h07: A concessionária Ecovias aconselha o motorista que sobe a serra a optar pela via Anchieta, onde o tráfego flui normalmente. Na Imigrantes há congestionamento do km 70 ao km 65, na região de semáforos.

18h03: Na capital, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que não há congestionamento nos 868 km monitorados no momento. Lembrando que o rodízio municipal estará suspenso até o dia 11.

17h57: Para quem segue viagem do Paraná à capital paulista, o tráfego continua intenso na BR-227. O movimento é quatro vezes acima do normal, segundo a concessionária Ecovia.

17h50: A Imigrantes continua com lentidão no trecho que vai do km 35 ao km 31, sentido capital, devido à queda de uma moto no km 31 da rodovia. Para quem segue em direção à baixada, o trânsito também é lento entre o km 70 e o km 65, segundo informações da concessionária Ecovias.

17h43: Na via Dutra, o trânsito está carregado na pista expressa que liga Guarulhos a São José dos Campos (RJ-SP) entre o km 205 e o km 208.

17h39: O tráfego é lento na rodovia dos Tamoios entre o km 80 e o km 62, no sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, devido ao excesso de veículos e um acidente.

17h28: Há congestionamento de dois quilômetros na rodovia Cônego Domenico Rangoni, que liga o Guarujá a Cubatão, na altura do pedágio.

17h24: A rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta trânsito lento do km 292 ao km 280, no sentido Praia Grande-Cubatão, segundo informações da Agência Estado e da concessionária Ecovias.

17h13: O tráfego segue intenso na saída de São Vicente, do Km 70 ao Km 65.

17h08: Lembrando que a operação subida (2×8) funciona desde a meia-noite de hoje. Na operação, a subida da serra é feita pelas duas pistas da rodovia Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. Assim, o motorista que descer a serra utiliza somente a pista sul da Anchieta.

16h54: Na rodovia Imigrantes, o tráfego é lento a partir do km 34 devido a queda de uma moto no km 31. A faixa da esquerda foi bloqueada.

16h37: Trânsito tranquilo nos trechos das rodovias Raposo Tavares (Cotia até Araçoiaba) e Castelo Branco (de São Paulo até Sorocaba). A recomendação da concessionária CCR ViaOeste, é que os motoristas evitem o horário das 16 horas às 22 horas, que terá a maior concentração de viajantes.

16h26: A Presidente Dutra, rodovia liga São Paulo ao Rio de Janeiro, também apresenta fluxo normal. Segundo a concessionária CCR Nova Dutra, a maior concentração de carros deve ser registrada das 16 horas até às 22 horas desta terça-feira, 1.

16h18: A Imigrantes também apresenta lentidão no Planalto, sentido São Paulo.

16h17: A Imigrantes tem tráfego lento na saída da Praia Grande, Baixada, entre o km 70 e o km 65.

16h11: Os horários que irão apresentar maior concentração de carros na rodovia Fernão Dias será até às 23 horas desta terça-feira, 1º, e das 6 às 14 horas de quarta-feira, 2 de janeiro. A informação é do grupo OHL.

16h07: Flui normalmente o tráfego nos dois sentidos da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte.

15h56: De acordo com a Ecovias, a saída pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni está lenta até o Km 250, depois flui bem. Anchieta é a melhor opção para subir.

15h49: Rodovia Padre Manoel da Nobrega, na região da baixada, segue congestionada no sentido São Paulo, do km 292 ao km 280, de acordo com a Ecovias.

15h46: Rodovia Imigrantes na região da serra está congestionada nas pistas norte e sul. O tráfego está complicado na pista sul, entre o km 53 e km 50, e na pista norte, entre o km 53 e km 49.

15h43: Segundo a CCR Nova Dutra, a pista sentido Rio-São Paulo tem tráfego lento entre o km 162 e km 165. A lentidão é causada pelo excesso de veículos.

15h37: Rodovia Imigrantes segue com tráfego lento na saída da Praia Grande na região dos semáforos, entre o km 70 e km 65.

15h33: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem 41 km de lentidão. Os trechos com condições desfavoráveis para o motorista são: Itanhaem (km 323) – Mongaguá (km 304); Mongagua (km 304) – Praia Grande (km 291) e Praia Grande (km 291) – São Vicente (km 282).

15h27: Tráfego congestionado pela pista Sul da Imigrantes, na região da Serra, entre o Km 53 e Km 51. A pista Norte como melhor opção.

14h54: Congestionamento na Rodovia Padre Manoel da Nobrega no sentido São Paulo do km 292 ao km 280.

14h53: Tráfego congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Cubatão, na saída do Guarujá até o km 250, devido excesso de veículos.

14h08: O tráfego segue lento na Rio-Santos do km 191 ao km 214 sentido Guarujá e ainda do km 220 ao 214 sentido São Sebastião.

13h49: Rodovia Imigrantes tem lentidão do km 37 ao km 32, sentido capital, na região do pedágio. A melhor opção é a Anchieta.

13h20: A Ecovias informa que há congestionamento na saída do Guarujá até o pedágio no km 250 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni. No trecho de serra, Anchieta e Imigrantes fluem bem.

13h17: No trecho São Sebastião-Guarujá da Rio-Santos, o tráfego é lento do km 208 ao km 214 sentido Guarujá e também no km 218 ao 214 sentido São Sebastião.

13h14: A Rodovia dos Tamoios (Caraguatatuba – São Jose dos Campos) tem tráfego lento do km 80 ao 68, no sentido São José dos Campos, de acordo com boletim do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

12h54: Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, os motoristas encontram tráfego normal nos trechos São Paulo e Rio, em ambos os sentidos.

12h46: Neste feriado, desceram mais de 554 mil veículos para o litoral e faltam retornar a São Paulo mais de 251 mil, segundo a Ecovias.

12h41: De acordo com a Ecovias, há congestionamento na saída de Praia Grande do km 292 ao km 280 pela Padre Manoel da Nobrega e do km 70 ao 65 pela Imigrantes.

12h31: A Ecovias informa que foi liberada a faixa da direita no km 49 da Rodovia Imigrantes – sentindo São Paulo. O bloqueio ocorreu devido a um acidente. Agora, o tráfego flui bem pelo local.

12h24: Tráfego lento também na Rodovia Oswaldo Cruz, no trecho Ubatuba-Taubaté, do km 94 ao 78, sentido Taubaté.

12h21: Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi – Bertioga), o tráfego segue lento do km 98 ao 95 sentido Mogi das Cruzes.

12h17: Na Rodovia Padre Manoel da Nobrega, o tráfego é lento no sentido São Paulo do km 292 ao km 280.

12h15: A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento sentido Cubatão, saída do Guarujá até o km 250 devido ao excesso de veículos.

12h06: O trânsito em São Paulo está tranquilo no início da tarde desta terça-feira. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital registrou às 12h06 apenas um quilômetro de lentidão na zona sul.

12h03: A Rodovia Imigrantes tem tráfego lento na saída de Praia Grande na região de semáforos.