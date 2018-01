TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

#TransitoEstadao: O leitor João Gabriel (@bielcintra) mostrou, no Instagram, o trânsito parado na Rua Vergueiro por volta das 9h desta terça-feira, 19. Está sofrendo com a lentidão como ele? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao

21h20 – Na região da serra, Anchieta com tráfego lento no sentido litoral por causa de um acidente no km 43.

21h15 – Não há lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo.

21h05 – Marginal Tietê continua com lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa: 2,3 km entre a Ponte Jânio Quadros e a Rua Azurita.

21h – CET aponta 9 km de lentidão nas vias monitoradas em São Paulo.

20h52 – Uma colisão entre dois automóveis na Rua Irmã Carolina, na Zona Leste, interdita pista perto da Rua Marquês de Abrantes. Uma viatura dos Bombeiros foi enviada para o local.



20h46 – Avenida Vereador José Diniz com 1,8 km de lentidão no sentido Centro a partir da Bandeirantes.

20h33 – Marginal Tietê com 2,3 km de lentidão na pista expressa, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Jânio Quadros e a Rua Azurita.

20h28 – Trens da linha 1-Azul do Metrô circulam com velocidade reduzida entre as estações Tirandentes e Tucuruvi.

20h20 – Marginal Tietê com lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, entre a Rua Azurita e a Ponte Jânio Quadros.

20h17 – Via Twitter, Ecopistas relata tráfego normalizado no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

20h12 – 35 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

19h58 – Túnel Ayrton Senna II com 1,8 km de tráfego a partir da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

19h49 – Rodovia Helio Smidt (SP-019) com tráfego lento no sentido Norte, perto do Aeroporto.

19h46 – Maior congestionamento está na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos: 7,3 km na pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

19h31 – Imigrantes com lentidão no sentido Sul (Praia Grande/São Vicente), perto da Baixada.

19h25 – Na Zona Sul, acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros ocupa uma faixa no sentido Castelo Branco, após a Ponte Estaiada.

19h16 – Desde o início do dia, CET registra sete semáforos apagados e nove sinais com amarelo intermitente.

19h12 – Radial Leste com 2,9 km no sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h11 – 6,2 km de filas na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

19h10 – Marginal Pinheiros com 7 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte João Dias.

19h07 – Lentidão passa dos 7 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h – 112 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de alta, aponta CET.

18h59 – CET informa, via Twitter, acidente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que ocupa uma faixa no sentido Pinheiros perto da Rua Henrique Monteiro.

18h58 – Avenida dos Bandeirantes com 7,1 km de lentidão no sentido Imigrantes entre a Aliomar Baleeiro e a Marginal Pinheiros.

18h56 – 112 km de lentidão em São Paulo. Na Zona Sul, 56 km.

18h43 – Radial Leste com lentidão no sentido Penha do Viaduto Pires do Rio até o Elevado Alberto Badra.

18h40 – Avenida Professor Vicente Rao com 2,2 km de lentidão no sentido Diadema entre Washington Luis e Jose Diniz.

18h34 – Avenida Paulista com 2,2 km de lentidão no sentido Paraiso entre a Oswaldo Cruz e a Augusta.

18h32 – Rodovia Ayrton Senna com trânsito lento no sentido interior do km 11 ao km 16.

18h24 – 3,6 km de lentidão na Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, pista expressa, até a Ponte Eng. Ari Torres.

18h20 – Em São Paulo, 83 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, com tendência de alta.

18h14 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego congestionado no sentido Guarujá nos seguintes trechos: entre o km 270 e o km 248 e do km 1 ao 5. No sentido São Paulo, trânsito lento do km 266 ao km 270.

18h12 – No sentido Santana, Corredor Norte/Sul com 2,9 km de lentidão da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

18h11 – Na Radial Leste, 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h10 – 5,6 km de lentidão na Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Condessa São Joaquim até do Viaduto Indianópolis.

18h09 – Marginal Tietê com 6,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

18h – Boa tarde. Agora, em São Paulo, 78 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h08 – Uma pista foi interditada pela PM na Rua Faustolo, junto à Rua Jeroaquara, na Vila Romana, na zona oeste. A CET não soube informar ainda o motivo do bloqueio.

12h42 – O tombamento de uma carreta no km 363,8 da Rodovia Régis Bittencourt restringe o tráfego na pista da direita e deixa o fluxo de veículos lento entre o km 370,8 e o km 363,8, no sentido São Paulo, na região Miracatu (SP). No sentido Curitiba, o motorista não encontra retenções.

12h13 – Chega a 22 km o congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, em mais um dia de excesso de veículos pesados tentando acessar os terminais portuários da margem esquerda do Porto de Santos. Além do trecho entre o km 270 e km 248 da Cônego Rangoni, o tráfego de caminhões também é lento entre o km 1 e km 5 pela SP 248. Retenção também no sentido capital, entre o km 268 e km 270.

12h05 – Na Rodovia Bandeirantes, um acidente bloqueia as faixas 2, 3 e o acostamento, na região de Campinas, sentido interior. O congestionamento atinge o trecho entre o km 87 e o km 91.

12h – Tráfego sem retenções nos dois sentidos das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, mas o motorista deve ficar atento aos trechos com pistas molhadas. A Ecovias, concessionária que administra o corredor, alerta ainda para um bloqueio na faixa da esquerda, na altura do km 25, para obras de implantação de canaletas de águas pluviais. A intervenção deve ser encerrada até às 17h.

11h17 – Lentidão no Eixo Norte-Sul no sentido Aeroporto, no trecho entre o Viaduto Pedroso e o Túnel Ayrton Senna. No sentido Santana, o trânsito segue carregado entre a Avenida Aratãs até o Viaduto Marcondes Salgado, informa a CET através do Twitter.

10h18 – Os motoristas que precisam trafegar pela Marginal Pinheiros devem ter paciência para enfrentar mais de 11 km de lentidão no sentido Interlagos. São 6 km de congestionamento entre a Ponte Engenheiro Ary Torres até a Ponte Transamérica e outros 5,5 km de retenção da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.



10h07 – Um solapamento na Avenida Dr. Assis Ribeiro, em Ermelino Matarazzo, ocupa duas faixas no sentido centro. O ponto em que o asfalto cedeu fica nas proximidades da Rua Gongogi, na zona leste.

10h01 – Capital paulista registra 65 km de congestionamento nesta manhã, mas com tendência de queda, segundo monitoramento da CET. Na zona norte, os motoristas encontram apenas 2 km de lentidão, enquanto na zona sul as retenções atingem 30 km. Tráfego lento também em 14 km da zona oeste, 10 km do centro e 8 km da zona leste.

09h13 – A Marginal Pinheiros é um dos pontos críticos no trânsito nesta manhã. A lentidão atinge um trecho de 5,5 km no sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Rodovia Castello Branco. Outro ponto de congestionamento, também no sentido Interlagos, vai da Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica, com 5,1km de retenção.

09h03 – Acidente na Marginal Tietê, pista central, próximo a Ponte Cruzeiro do Sul, ocupa uma faixa da direita, no sentido Castelo Branco. Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida.

08h57 – São Paulo tem 97 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, dentro do normal para a faixa de horário.

08h50 – Marginal Tietê tem engarrafamento de 5,5 km da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

08h42 – Desde segunda-feira, 18, até a próxima sexta-feira, 22, obras na autopista Fernão Dias (de São Paulo a Belo Horizonte) bloqueiam uma das faixas da via no horário entre as 7h e as 18h.

08h34 – Moema: Um veículo do Corpo de Bombeiros está na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul, para socorrer uma vítima de acidente de trânsito. Uma interdição ocupa duas faixas, sentido Imigrantes, próximo à Praça Dr. Francisco Patti.

08h32 – Tempo nublado nesta manhã de terça-feira. A continuidade das chuvas eleva os riscos para formação de alagamentos e deslizamentos de terra, de acordo com a Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo.

08h22 – Chegada para São Paulo com tráfego pesado. A Fernão Dias até o acesso à marginal tem trânsito complicado. Há engarrafamento no km 219 do acesso da Hélio Smidt . O que chama a atenção é a quantidade de caminhões no acesso à Marginal Tietê, burlando a proibição desses veículos no horário. Empresas de transporte preferem ser multadas e repassar o valor da multa no frete. A informação é da Rádio Estadão.

08h17 – Motoristas podem comemorar. Há apenas quatro semáforos apagados e quatro em pisca amarelo intermitente na cidade de São Paulo, segundo a CET. O número já foi de 50, ao todo, durante a semana. A CET diz que a maioria dos problemas no sistema de sinalização em cruzamentos foi resolvido.

08h12 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: Lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso. Segundo a CET, são 4,6 km congestionados de Santana até o Aeroporto. No sentido contrário, 1,2 km de lentidão.

08h06 – Radial Leste está com o trânsito tranquilo, entre o Metrô Carrão e o Metrô Belém, informa a Rádio Estadão.

08h04 – A Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 20, sentindo SP, por excesso de veículos. Na Hélio Smidt também há lentidão no sentido aeroporto. A informação é da Ecopistas.

07h56 – Rio-Santos: Rodovia em São Sebastião, no litoral no norte, que está bloqueada nos dois sentidos no km 158, deve ser liberada às 9h, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

07h52 – Cônego Domênico: Tráfego congestionado no sentido ao Guarujá, na Baixada Santista, do km 265 ao 248, devido excesso de veículos comerciais dos terminais de carga.

07h40 – Dois acidentes na Avenida Santo Amaro: um no sentido bairro, junto a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, ocupa uma faixa da direita. O outro, próximo à Rua Bueno Brandão, ocupa uma faixa da direita, no sentido centro. Ambos são batidas entre automóvel e ônibus. Não há feridos, segundo a CET.

07h35 – Trânsito intenso, mas fluido, na Avenida 23 de Maio, no Corredor Norte-Sul.

07h24 – A Avenida Aricanduva deve ser evitada no sentido marginal, na zona leste. Há um bloqueio de três faixas, no cruzamento com a Sebastião de Andrade, ainda decorrência de uma perseguição policial na noite desta segunda-feira, em que dois veículos bateram. São 4 km de lentidão. Uma opção pode ser o corredor da Avenida 19 de janeiro e Conselheiro Carrão pode ser alternativa.

07h17 – Um acidente entre caminhão e moto na Avenida Senador Teotônio Villela, número 7200, na Cidade Dutra, zona sul, deixa uma pessoa ferida na perna. Três viaturas estão no local e dificultam o trânsito e a passagem de ônibus, segundo a SPTrans.

07h16 – Nesta terça-feira, o rodízio de automóveis em São Paulo está valendo para os carros de placa 3 e 4 até as 10h.

07h10 – Acidente entre automóvel e moto na Avenida Vila Ema, número 2562, em São Lucas, na zona leste. O Corpo de Bombeiros enviou resgate, que ainda não chegou ao local, para duas vítimas.

07h05 – Um acidente entre um ônibus e um carro na Avenida Carrão, perto do número 100, no terminal de ônibus. Uma pessoa ficou ferida e está sendo resgatada.

07h00 – Às 7h chega a 21 km a lentidão nas vias da cidade monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

06h52 – Na zona sul, a Avenida Senador Teotônio Vilela encontra com a circulação lenta.

06h49 – Na Vila Matilde, acidente na Avenida Aricanduva afeta a circulação dos ônibus no local.

06h42 – A Rodovia Norte-Sul tem lentidão da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. É um ponto que costuma ter lentidão pela manhã.

06h30 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, tem lentidão da Rua Dalida até a Sebastião de Andrade, em trecho de 1 km.

06h20 – Bom dia! A Rodovia Rio-Santos está novamente interditada.