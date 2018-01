TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Tempo encoberto e trânsito lento no trecho de serra da Rodovia Anchieta, por volta das 10h10. FOTO: Reprodução/Câmeras Ecovias

TEMPO REAL

21h26 – Avenida dos Bandeirantes com 6 km de filas no sentido Imigrantes/Marginal, a partir da Marginal Pinheiros.

21h09 – Marginal Pinheiros é a via com mais lentidão: 7,4 km de lentidão no sentido Castelo, via local, perto da Cidade Universitária.

21h05 – São Paulo continua com sete pontos de alagamento. Dois deles são intransitáveis, na Rua Hollywood, em Pinheiros, e na Rua Alvarenga, no Butantã. Por bairro, os pontos transitáveis são: Butantã – Praça Jorge de Lima e Avenida Professor Francisco Morato; Pinheiros – Marginal Pinheiros (perto da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo) e Avenida Santo Amaro; Cidade Dutra/ Socorro – Avenida Nossa Senhora do Sabará.

21h01 – Semáforo apagado na Avenida Washington Luís, perto da Praça Ministro Pedro Chaves.

20h54 – Avenida Nove de Julho com 3,2 km de lentidão no sentido bairro até a Rua Barata Ribeiro.

20h46 – CGE informa: nas próximas horas o tempo segue instável com possibilidade de chuva leve no decorrer da noite.

20h27 – Radial Leste com lentidão no sentido Penha entre a Rua Wandenkolk e o Elevado Engenheiro Alberto Badra.

20h08 – Na Marginal Tietê, 11,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Limão até a Avenida Aricanduva.

20h07 – No sentido Castelo Branco, Marginal Pinheiros com 10,1 km na pista local (a partir da Ponte João Dias e 8,9 km na via expressa, da Rua Rubens Gomes Bueno até a Ponte Eusébio Matoso.

20h05 – Marginal Pinheiros continua com trânsito lento nos dois sentidos. Na via para Interlagos, 16,4 km de lentidão na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte João Dias.

20h – Trânsito fica mais tranquilo em São Paulo: 153 km de lentidão, aponta CET.

19h46 – Linha 2-Verde e 3-Vermelha com trens em velocidade reduzida por causa das chuvas.

19h40 – Desde o início do dia, São Paulo tem dez semáforos apagados e sete em amarelo piscante.

19h36 – Cidade tem sete pontos de alagamento, dois deles intransitáveis, na Rua Hollywood, em Pinheiros e na Rua Alvarenga, no Butantã. Transitáveis – Butantã: Praça Jorge de Lima e Avenida Professor Francisco Morato. Pinheiros: Marginal Pinheiros (perto da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo) e Avenida Santo Amaro. Cidade Dutra/ Socorro: Avenida Nossa Senhora do Sabará.

19h32 – 205 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de estabilidade, aponta CET.

19h25 – Avenida Ibirapuera com mais de 3 km de lentidão no sentido bairro a partir da Avenida dos Bandeirantes.

19h15 – Avenida dos Bandeirantes com 7,1 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h09 – No sentido Castelo Branco, Marginal Pinheiros com 9,3 km de lentidão na pista local da Rua Rubens Gomes Bueno até a Ponte Cidade Universitária. Na via expressa, 8,9 km de lentidão entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Ponte Eusébio Matoso.

19h05 – Marginal Pinheiros tem os trechos mais complicados para os motoristas. No sentido Interlagos, mais de 18 km de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Transamérica.

19h – 212 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET em São Paulo. A tendência é de alta.

18h59 – Cidade tem sete pontos de alagamento, um deles intransitável, na Rua Hollywood, em Pinheiros. Transitáveis – Butantã: Praça Jorge de Lima, Avenida Professor Francisco Morato e Avenida Jorge João Saad. Pinheiros: Marginal Pinheiros (perto da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo) e Avenida Santo Amaro. Cidade Dutra/ Socorro: Avenida Nossa Senhora do Sabará.

18h53 – Capital registra 215 km de lentidão. Uma árvore caiu na Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, próximo à Rua Leonor Quadros, na zona sul.

18h43 – 196 km de lentidão em São Paulo.

18h31 – Marginal Pinheiros com mais de 15 km de lentidão no sentido /Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

18h23 – CET registra 187 km de lentidão na cidade – 73 km na zona sul. Na Cônego Domênico Rangoni, há congestionamento no sentido Guarujá, do km 251 ao 248, e no sentido São Paulo, do km 267 ao 270.

18h18 – Rua Hollywood, em Pinheiros, tem ponto de alagamento intransitável, próximo à Rua Guararapes.

18h11 – Congestionamento em São Paulo já é maior do que a média do horário. O percentual de lentidão é de 20,5% – em dias normais, costuma ficar entre 7,9 % e 11,7%. A CET registra 178 km de engarrafamento, com tendência de alta. Na zona oeste, são 36 km de lentidão, mas a tendência é de estabilização.

18h02 – São Paulo tem 164 km de lentidão. Maior congestionamento é registrado na pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Transamérica (15,3 km). Zona sul tem 59 km de lentidão.

18h01 – CGE aponta oito pontos de alagamento na capital paulista, todos transitáveis. Butantã: Praça Jorge de Lima, Avenida Professor Francisco Morato e Avenida Jorge João Saad. Lapa: Rua Turiassu. Pinheiros: Marginal Pinheiros (perto da Ponte Eusébio Matoso e da Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo) e Avenida Santo Amaro. Cidade Dutra/ Socorro: Avenida Nossa Senhora do Sabará.

17h48 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento entre os km 15 e km 18 no sentido interior, e entre os km 21 e km 18 no sentido São Paulo. A Cônego Domênico Rangoni está congestionada no sentido Guarujá, do km 250 ao km 248, e tem caminhões no acostamento do km 1 ao km 5. No sentido São Paulo, o tráfego está congestionado entre o Km 260 e o Km 270, devido a acidente.

17h41 – Campo Belo, Santo Amaro, Vila Andrade e Campo Limpo têm chuva moderada. Temperatura na cidade gira em torno dos 18ºC, segundo a CGE. Capital registra, no momento, 146 km de engarrafamento. Na zona oeste, são 35 km de lentidão.

17h32 – CGE relata cinto pontos de alagamento em São Paulo, todos transitáveis: na Praça Jorge de Lima, na Avenida Professor Francisco Morato, na Avenida Jorge João Saad, na Rua Turiassu e na Marginal Pinheiros (perto da Ponte Eusébio Matoso).

17h20 – Cinco bairros de São Paulo em estado de atenção para enchentes: Perus, Lapa, Butantã, Pirituba e Jaraguá.

17h11 – CGE relata três pontos de alagamento em São Paulo, todos transitáveis: na Praça Jorge de Lima, na Avenida Professor Francisco Morato e na Rua Turiassu.

17h08 – Boa tarde! 113 km de lentidão em São Paulo, com tendência de alta. A CGE ainda não aponta nenhum ponto de alagamento.

11h01 – Manifestação estudantil iniciada na Praça da Sé ocupa totalmente a Rua Boa Vista, neste momento. Agentes da CET e policiais militares acompanham o protesto, que seguirá até a Praça da República, passando ainda pela Rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá, Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Avenida Ipiranga.

10h43 – Uma manifestação ocupa totalmente a Rua Venceslau Brás, nas proximidades da Rua Boa Vista, informa o Twitter da CET. Também através da rede social, a SPTrans alerta que a interferência na Praça da Sé já afeta a circulação de ônibus no local.

10h11 – Na Rodovia Anchieta, uma carreta quebrada no km 42 deixa o tráfego lento no trecho de serra no sentido São Paulo.

10h05 – O excesso de veículos causa transtornos ainda na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no trecho do km 229 ao km 231, nas pistas expressa e marginal. Os motoristas encontram trânsito ruim também entre o km 222 e o km 225, na pista marginal.

10h01 – Lentidão também na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, do km 277 ao km 273, entre as regiões de Embu das Artes e Taboão da Serra (SP), devido ao fluxo intenso de veículos.

09h57 – Dois acidentes complicam o trânsito na Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Um automóvel e uma carreta colidiram no km 929,4, na região de Itapeva (MG), causando retenção do km 928 ao km 930. A outra ocorrência envolveu o capotamento de um veículo no km 930, após o motorista ter perdido o controle da direção por volta das 8h45. Os envolvidos em ambos os acidentes sofreram apenas ferimentos leves e já foram socorridos, segundo a concessionária Arteris. Após restrição no tráfego na faixa 1 por cerca de 1h, o fluxo de veículos está liberado no local.

09h34 – A Marginal Pinheiros acumula 8,4 km de trânsito lento, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária, o que representa 10,8% de todo congestionamento na capital.

09h29 – Tráfego congestionado em 75 km das ruas e avenidas da capital paulista, 8,6% das vias monitoradas pela CET. Apesar da tendência de queda na lentidão em toda cidade, o trânsito ainda deve permanecer complicado na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, e no Eixo Norte-Sul, sentido Santana.

09h10 – A pista foi liberada na Rodovia Castello Branco, no sentido interior, que estava com a faixa local totalmente bloqueada no km 14, devido ao tombamento de uma carreta.

08h32 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, tem 3,9 km de lentidão.

08h10 – Radial Leste com 3,9 km de lentidão, da Wandenkolk até a Alvaro Ramos, sentido centro.

08h03 – Liberado um bloqueio de três faixas da Avenida Bandeirantes, sentido marginal, após o solapamento da via na altura da Rua Cabo Verde na tarde de segunda-feira, 25. A pista foi coberta com asfalto e placas e está transitável desde as 7h10. No entanto, a Bandeirantes registra a segunda maior lentidão da cidade neste momento: 5,1 km, sentido Imigrantes, do Viaduto Santo Amaro até o término da Aliomar Baleeiro. A CET indica excesso de veículos na região.

07h59 – Céu nublado com algumas áreas de chuvas fracas. A temperatura sobe aos poucos ao longo do dia. A máxima é de 26 º C. À tarde, há possibilidade de pancadas de chuva. Uma chuva leve já atrasa o trânsito na região do Aeroporto de Congonhas.

07h49 – Trânsito intenso na Avenida 9 de Julho com a José Maria Lisboa, mas fluindo, aponta uma das câmeras da CET.

07h38 – Marginal Tietê está com o tráfego mais complicado da cidade neste momento – 6,8 km de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até 50 metros depois da Ponte da Freguesia do Ó.

07h30 – São Paulo tem 58 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, no limite para o horário. A tendência é de alta.

07h23 – A Rodovia Castello Branco no sentido interior está com a faixa local totalmente bloqueada no km 14, devido ao tombamento de uma carreta. Para quem chega na capital, também há um congestionamento de 2 km já na chegada à Marginal.

07h10 – A CET informa em seu Twitter que, no momento, é registrada lentidão em 35 km das vias monitoradas em São Paulo.

07h02 – No momento, há ao menos quatro semáforos apagados na capital. Destaque para o do cruzamento entre a Avenida Nove de Julho e a Avenida Brasil, no Jardim Paulista. Há também três semáforos piscando em amarelo intermitente. Um deles fica na esquina da Rua Bela Cintra com a Alameda Santos.

07h01 – Acidente na Avenida Radial Leste, sentido centro, na Avenida Conde de Frontin, junto à Rua Pinhalzinho, no Carrão, zona leste.

Indo para o interior nesta manhã de terça-feira, Fernando Henrique postou no seu Instagram uma imagem do trânsito parado na Radial Leste, às 7h.

07h00 – A Estrada de Itapecerica apresenta lentidão no trecho entre a Praça dos Cartógrafos até a Avenida Giovanni Gronchi, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

06h54 – A faixa central da Avenida dos Bandeirantes, de um total de cinco faixas, permanece interditada devido a um solapamento que aconteceu na tarde de ontem, na altura da Rua Cabo Verde, sentido Marginal.

06h50 – A CET informa que aconteceu às 6h25 um acidente entre um ônibus e uma moto na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido centro, próximo a Avenida Rodrigues Vilares. A faixa central está ocupada, na altura do número 2.907. Na manhã de ontem, na mesma avenida, só que na altura do número 5.300, um acidente resultou na morte de um adolescente.

06h44 – Lentidão no Corredor Norte-Sul, na Avenida Santos Dumont, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, em um trecho de cerca de 1 km.

06h30 – O Complexo Viário Maria Maluf já encontra lentidão da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro, trecho de 1,8 km, no sentido Imigrantes. É no momento o maior ponto de congestionamento da cidade. Confira no mapa acima.

06h25 – Uma colisão entre dois ônibus, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, deixou ao menos oito pessoas feridas, por volta das 1h26 desta terça-feira. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e levadas aos prontos-socorros de M’Boi Mirim e de Itapecerica da Serra. O estado de saúde dos feridos não foi informado.

06h24 – Bom dia!