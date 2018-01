TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

O leitor João Gabriel (@bielcintra) flagrou o trânsito na Avenida Paulista, sentido Consolação, por volta das 7h desta terça-feira, 2.

Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir das vias congestionadas na cidade.

TEMPO REAL

21h44 – Não há pontos de lentidão em São Paulo no momento, segundo CET.

21h31 – 16 km de lentidão em São Paulo, segundo CET.

21h16 – Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão a partir da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

21h05 – Avenida Marquês de São Vicente continua com lentidão no sentido Barra Funda: 2,9 km a partir da Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

21h01 – Marginal Pinheiros com trânsito intenso no sentido Interlagos: na via expressa, 8,9 km de lentidão a partir da Avenida João Dias. Na pista local, 2,9 km desde a Ponte Nova do Morumbi.

20h42 – Marginal Pinheiros com dois pontos de lentidão no sentido Interlagos: na pista expressa, 7 km a partir da Avenida João Dias e na via local, 2,9 km desde a Ponte Nova do Morumbi.

20h38 – Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego lento no sentido Guarujá do km 1 ao km 5, perto da entrada dos terminais de cargas.

20h29 – Avenida Marquês de São Vicente com 2,9 km de lentidão no sentido Barra Funda a partir da Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

20h24 – Anchieta tem trânsito normalizado nos dois sentidos.

20h20 – CET relata, via Twitter, que um acidente na Avenida Sylvio de Magalhães Padilha ocupa duas faixas no sentido Interlagos após a Ponte do Morumbi.

20h17 – Anchieta continua com congestionamento no acesso ao Viaduto da Alemoa entre os kms 60 e 64.

20h07 – Avenida dos Bandeirantes com 2,5 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Bandeirantes.

20h06 – Avenida Marques de São Vicente com 2,9 km de lentidão no sentido Barra Funda, da Rua Francisco Luiz de Sousa Junior até a Rua Abraão Ribeiro.

20h05 – Radial Leste com 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

20h04 – Marginal Pinheiros tem 3,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h – 33 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de baixa no trânsito da Capital, aponta a CET.

19h56 – Imigrantes continua com tráfego lento na chegada a São Vicente entre os kms 62 e 65.

19h44 – Anchieta tem trânsito congestionado no acesso ao Viaduto da Alemoa entre os kms 60 e 64.

19h42 – Cônego Domênico Rangoni continua com trânsito lento no sentido Guarujá entre os kms 1 e 5.

19h37 – Marginal Pinheiros continua com lentidão nos dois sentidos. Na via para Interlagos, 7,2 km na pista expressa a partir da Ponte Transamérica. No sentido Castelo, 5,7 km de lentidão na pista local desde a Ponte Eusébio Matoso.

19h35 – Linha 12-Safira da CPTM opera com maior tempo de parada entre as estações. Segundo a Companhia, um trem seguia no sentido Calmon Viana quando teve um defeito. “Usuários não aguardaram o restabelecimento, acionaram o botão emergência e desceram na via”, registrou a CPTM no Twitter.

19h30 – Dutra com lentidão no sentido São Paulo, perto da Capital, entre os kms 228 e 230.

19h29 – Castelo Branco com um ponto de lentidão no sentido interior (Oeste) entre os kms 13 e 15.

19h27 – Anhanguera tem lentidão no sentido Interior, perto de Campinas, entre os kms 104 e 106 da pista expressa.

19h26 – Imigrantes tem lentidão na chegada a São Vicente entre os kms 62 e 65.

19h25 – No sentido Cubatão, Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre o km 266 e o km 270.

19h23 – Dois pontos de lentidão no sentido litoral da Anchieta: perto do Planalto, entre os kms 14 e 20, e na Baixada, entre os kms 56 e 64.

19h19 – Rua Bela Cintra está liberada depois da queda de árvore que ocorreu perto da Rua Oscar Freire, informa a CET.

19h17 – Avenida Marquês de São Vicente tem 2,9 km de lentidão no sentido Barra Funda a partir da Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

19h14 – 116 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

19h12 – Por causa da chuva, a linha 3-Vermelha do Metrô opera em velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

19h10 – Radial Leste tem 4,6 km de lentidão no sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h09 – Marginal Tietê tem 5,2 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Limão até a Rua Azurita.

19h08 – Marginal Pinheiros tem lentidão nos dois lados. No sentido Interlagos, 7,2 km de trânsito intenso na pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica. Na via para a Castelo Branco, 5,7 km na pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

19h07 – 121 km de lentidão em São Paulo.

19h06 – Ayrton Senna tem lentidão entre os kms 18 e 20 do sentido interior. Na via para a Capital, tráfego lento entre os kms 21 e 20.

18h59 – Anchieta tem dois pontos de lentidão no sentido litoral: do km 14 ao km 20 e entre os kms 53 e 55.

18h58 – Anhanguera tem lentidão no sentido Interior, perto de Jundiaí, entre os kms 61 e 58.

18h55 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h50 – Marginal Pinheiros com lentidão nos dois sentidos. Na via para Interlagos, 7,2 km de trânsito intenso na pista expressa, a partir da Ponte Transamérica. No sentido Castelo, 5,7 km de tráfego pesado na via local, a partir da Avenida Eusébio Matoso.

18h43 – Marginal Pinheiros tem mais de 7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

18h41 – CET interdita parcialmente o Túnel Papa João Paulo II, sentido Aeroporto, das 23h30 de hoje até as 4h30 de amanhã para limpeza.

18h39 – Ayrton Senna tem trânsito lento nos dois sentidos. Na via para São Paulo, lentidão entre os kms 23 e 20. No sentido Rio, tráfego lento do km 11 ao 20.

18h38 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

18h34 – Radial Leste com 6,7 km de lentidão no sentido bairro a partir do Metrô Guilhermina.

18h32 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia com lentidão entre o km 12 e o km 22.

18h29 – Anchieta também tem congestionamento no sentido Guarujá, entre os kms 58 e 64.

18h26 – Cônego Domênico Rangoni: tráfego congestionado no sentido Guarujá do km 2 ao km 5, perto da Rua do Adubo.

18h23 – 114 km de lentidão em São Paulo.

18h12 – Eixo Norte-Sul com lentidão no sentido Aeroporto entre a Praça da Bandeira até Viaduto Marcondes Salgado.

18h09 – Marginal Pinheiros tem 3,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Transamérica.

18h04 – Corredor Norte/Sul com 5,4 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

18h03 – Marginal Tietê com 6,5 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

18h – Boa tarde! Em São Paulo, 97 km de lentidão, com tendência de alta.

13h35 – Um acidente envolveu três caminhões, dois carros e uma van na Rodovia Presidente Dutra na manhã desta terça-feira, 2, provocando cerca de 7 km de congestionamento no sentido São Paulo, entre o km 207 e o km 214. A colisão ocorreu por volta das 9h40, na região de Guarulhos, deixando uma pessoa ferida levemente. Segundo a CCR, concessionária que administra a rodovia, a pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente.

11h43 – A queda de uma árvore ocupa duas faixas da Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, nas proximidades da Rua Simão Álvares, informa o Twitter da CET.

11h15 – São Paulo registra 40 km de lentidão em todas as vias monitoradas pela CET, abaixo da média do horário. Principal via com retenção de tráfego é a Marginal Pinheiros, com 5 km, da Ponte João Dias até 1,9 km depois da Ponte Ary Torres.

11h09 – Ayrton Senna: o tráfego ainda é lento do km 24 ao km 20, no sentido São Paulo.

Excesso de caminhões de carga complica o trânsito na rodovia Anchieta, na entrada de Santos. FOTO: Reprodução/Ecovias.

11h05 – Baixada Santista: Trânsito lento na rodovia Anchieta, do km 60 ao km 64, devido excesso de caminhões em direção ao Porto, informa o Twitter da Ecovias. Também na Cônego Domênico Rangoni há retenção do km 3 ao km 5, no acesso à Rua do Adubo, devido excesso de veículos de carga.

11h00 – A Avenida Nove de Julho, sentido bairro, da Rua Barata Ribeiro até a Rua Groenlandia, tem 3,2 km de lentidão.

10h57 – Chuvas já começam no oeste da Grande São Paulo e se deslocam para a capital e municípios vizinhos a partir da próxima hora. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, pode haver rajadas de vento, granizo e alagamentos. Leia mais.

10h53 – São Paulo tem onze semáforos apagados e outros quatro operando em amarelo intermitente em diversas ruas e avenidas, a exemplo do cruzamento da Avenida Ibirapuera com a Avenida João Castaldi, na zona sul.

10h40 – Começa às 22h desta terça-feira, 2, uma nova interdição na região do Largo da Batata, com previsão de duração de duas semanas, para reconfiguração e adequação do pavimento nas vias do local. Será bloqueado um trecho da Rua Eugênio de Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e Pascoal, que hoje tem sentido único para a Ponte Bernardo Goldfarb e que passará ter as duas direções. A Rua Pascoal terá sentido único para a Eugênio de Medeiros.

10h38 – Motoristas enfrentam 4 km de trânsito ruim na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro. Congestionamento de 4 km também na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte João Dias.

10h15 – Acidente na Rua da Mooca, ocupa duas faixas, sentido único, junto à Rua Barão de Jaguará, informa o Twitter da CET.

10h06 – Capital paulista tem 65 km de lentidão, 7,5% das ruas e avenidas monitoradas pela CET. O congestionamento, no entanto, já está com tendência de queda.

09h58 – Doze linhas de ônibus que operam na região de Pinheiros tiveram seus itinerários alterados pela SPTrans, por conta das obras na Rua Eugênio de Medeiros, entre as Ruas Pais Leme e Paschoal Brito. Os novos itinerários estão disponíveis no site da SPTrans. Confira as linhas que foram alteradas:

177H/10 Metrô Santana – Butantã USP

701U/10 Metrô Santana – Butantã USP

177P/10 Casa Verde – Metrô Butantã

477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

775A/10 Jd. Adalgiza – Metrô Vila Mariana

775V/10 Rio Pequeno – Metrô Santa Cruz

778J/10 Jd. Arpoador – Metrô Barra Funda

778J/41 COHAB Raposo Tavares – Metrô Barra Funda

7002/10 Jd. Rosa Maria – Hospital das Clínicas

7013/10 Pq. Arariba – Pinheiros

809G/10 Pq. Ipê – Pinheiros

Depois de pegar fogo na Marginal Tietê, veículo foi deslocado para o canteiro e a pista local, sentido Castello Branco, foi liberada por volta das 9h20. O momento foi registrado pelo helicóptero da Rádio Estadão. FOTO: Sérgio Quintella/Estadão.

09h08 – Marginal Tietê, do acesso à Rodovia Bandeirantes até o Cebolão, está parada. Quem chega pela Bandeirantes encontra um pouco de lentidão na alça de acesso, onde o trânsito está mais retido. Na Castello Branco, na chegada para São Paulo, o trânsito é ruim principalmente no sentido Ayrton Senna, do cebolão até a Ponte do Piqueri. As informações são da cobertura do helicóptero da Rádio Estadão. Acompanhe:

09h00 – São Paulo tem 72 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, abaixo do mínimo de 76 km para o horário

08h47 – Marginal Pinheiros, pista local, sentido Castello Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida Juscelino Kubitschek tem 3,4 km de lentidão.

08h44 – Rodovia Fernão Dias tem retenção do km 479 ao 477, na região de Contagem (MG), devido ao tráfego intenso no sentido Belo Horizonte.

08h32 – Um incêndio em um veículo na pista local da Marginal Tietê, bloqueia uma faixa no sentido Castello Branco, a 100 metros da Ponte Presidente Dutra.

08h29 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes-Marginal, tem 5,1 km de lentidão, a maior nas vias monitoradas da CET neste momento, dos Viadutos Santo Amaro ao Aliomar Baleeiro.

08h23 – Motoristas devem ter atenção na Régis Bittencourt por causa da nebulosidade. A pista está livre em ambos os sentidos.

07h53 – Dois acidentes na Marginal Tietê. Na pista expressa, a 1 km da Dr. Miguel Arraes, sentido Castello Branco, uma interdição ocupa as faixas 3 e 4 da direita da pista expressa depois da colisão de um ônibus com uma moto, com um ferido. Houve também uma colisão na pista expressa, sentido Interlagos, a 1 km da Ponte do Jaguaré, ocupando a faixa da esquerda. O acidente envolveu um automóvel e uma moto, com um ferido.

07h47 – Maior trecho de lentidão neste instante é na Radial Leste, sentido centro, com 4,9 km da Praça Divinolândia até o Viaduto Alberto Badra.

07h45 – São Paulo tem 43 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, apenas 3 km acima da média para o horário.

07h40 – Rodovia Presidente Dutra: pista sentido Rio – SP com tráfego lento em São José dos Campos na pista marginal por excesso de veículos. do km 144 ao 145; pista sentido SP – Rio com tráfego lento em Guarulhos na pista marginal por excesso de veículos, do km 220 ao 219, pista sentido Rio – SP com tráfego lento em São Paulo na pista marginal por excesso de veículos do km 227 ao 231; pista sentido SP – Rio com tráfego lento em São João de Meriti na pista expressa por excesso de veículos do km 167 ao 164, pista sentido Rio- SP com tráfego lento em Guarulhos na pista marginal após um acidente, do km 216 ao 226.

07h29 – Corredor Norte-Sul: trânsito ficou pesado da Praça Campo de Bagatelle até a região central. Cruzeiro do sul tem também lentidão. Na chegada a São Paulo, na Presidente Dutra até a Ponte da Vila Guilherme, lentidão na pista lateral. Pista central e expressão têm tráfego bom. As informações são do helicóptero da Rádio Estadão.

07h27 – Dois automóveis bateram na Jacu-Pêssego, altura do 4.300. Há uma interdição na faixa da direta.

07h21 – Castello Branco: sentido São Paulo (leste) com tráfego lento na capital na pista marginal do km 18 ao 14; pista sentido capital (leste) com tráfego lento em Osasco na pista expressa, do km 17 ao 15; pista sentido capital (leste) com tráfego lento em Itapevi-Barueri na pista expressa, do km 32 ao 25; pista sentido interior (oeste) com tráfego lento em Osasco na pista expressa e na pista marginal, do k m 19 ao 21.

07h17 – Chegada a São Paulo na Anchieta com trânsito lento devido a excesso de veículos, informa a Ecovias.

07h13 – Corredor Norte-Sul está com o trânsito bom nesta terça-feira. Há alguma lentidão entre a Avenida Tiradentes até o acesso da Praça da Bandeiras.

07h11 – Ayrton Senna: o tráfego é lento do km 25 ao 20 no sentido capital. O resto do sistema está normal.

07h07 – Baixada Santista: na Anchieta, tráfego normal em ambos os sentidos. exceto no acesso ao porto, e no acesso a Cubatão devido excesso de veículos.

07h05 – Na Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125), o tráfego é normal. O tempo bom, mas há neblina em trechos isolados.

06h58 – Na Rodovia Raposo Tavares, o tráfego é lento do km 26 ao km 19 e do km 15 ao km 10 no sentido São Paulo. O tempo é encoberto e a visibilidade é boa.07h00 –A cidade de São Paulo concentra 27 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h49 – A Avenida João Dias tem lentidão no sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até o Viaduto João Dias.

06h44 – A Avenida dos Bandeirantes já tem congestionamento de 3,3 km, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, sentido Marginal.

06h40 – Na manhã da primeira terça-feira de abril, a temperatura oscila entre 21 e 22 graus. A máxima é de 27º, e a mínima, de 20º. O tempo é seco, mas há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, talvez já no turno da manhã. Saia com o guarda-chuva.

06h30 – Bom dia!