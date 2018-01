TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

A ida até o trabalho está lenta? Encontrou algum ponto com trânsito pesado? Mande seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

21h29 – São Paulo tem menos de 1 km de lentidão, na Avenida Paulista, sentido Consolação, da Rua Campinas até Peixoto Gomide.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h28 – A CET informa que vai interditar o cruzamento da Rua Vitório Fasano com a Rua Bela Cintra, trecho entre o número 2349 e a Rua Sarandi, a partir de amanhã (10/04), para a continuidade das obras emergenciais realizadas pela Siurb. As obras tiveram início dia 04 de março, com previsão de término em 90 dias. A interdição ocupará a faixa da direita e a calçada, sem prejudicar a passagem de pedestres.

Desvios

-Os veículos provenientes da Rua Haddock Lobo, com destino à Rua Bela Cintra pela Rua Vitório Fasano, deverão prosseguir pela Rua Haddock Lobo até a Rua Estados Unidos, virar à direita prosseguindo até a Rua Bela Cintra.

– Os veículos provenientes da Rua Vitório Fasano deverão utilizar da Rua Haddock Lobo até a Rua Estados Unidos, virar à direita prosseguindo até a Rua Bela Cintra.

Não haverá alteração de circulação na Rua Bela Cintra e será montada reserva de vagas do lado oposto à ocupação da obra, trecho de estacionamento (Zona Azul) que será desativado, para manter a capacidade de via e evitar lentidões.

20h23 – Na Saúde, um ônibus quebrou na Avenida Jabaquara, sentido centro, após a Rua Carneiro da Cunha.

20h05 – São Paulo tem apenas 16 km de lentidão. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,2 km de trânsito lento, do Viaduto Joao Juliao da Costa Aguiar até o Viaduto do Jabaquara.

19h37 – No Morumbi, há um acidente na Avenida Giovanni Gronchi, sentido centro, antes da Rua Ascencional.

19h29 – Trânsito em São Paulo já tem tendência de baixa. No momento, são 48 km de lentidão. Na zona sul, são 23 km.

19h11 – No Jardim São Luis, um acidente na Estrada M’boi Mirim, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Orozimbo Rodrigues Paiva.

19h10 – A CET informa que vai interditar a pista expressa da Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna da Silva, no trecho entre a Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Imigrante Nordestino, das 22h de quarta-feira (10/04), até as 4h de quinta-feira (11/04), para limpeza e varrição.

19h08 – Principais lentidões do momento:

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Indianópolis (4,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita (3,9 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

19h04 – Trânsito está abaixo da média para o horário, em São Paulo: CET registra apenas 68 km de lentidão. Corredor Norte-Sul tem 4,25 km de lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Indianópolis.

19h – Quem segue pela Rodovia Anchieta encontra tráfego lento no sentido São Paulo, do km 20 ao km 16. Interligação na saída do km 40 está bloqueada, segundo a Ecovias.

Na foto, o tráfego lento na Rodovia Anchieta, na altura do Trevo da Volkswagen. Câmera/Ecovias.

18h56 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, entre o km 1 e o km 5, devido ao excesso de caminhões para entrarem na Rua do Adubo.

18h43 – Acidente no km 18 da Avenida Ayrton Senna, sentido RJ, ocupa faixa 1. Por isso, o tráfego é lento do km 12 ao 19. No sentido SP, há lentidão do km 23 ao 20.

Ayrton Senna, sentido leste, no km 15. FOTO: Câmera/Ecopistas.

18h23 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha, tem lentidão da Rua Augusta até a Rua Almirante Brasil.

18h18 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 350,6 ao km 350, na região de Miracatu (SP), reflexo do tombamento de uma carreta no km 350, que restringiu o tráfego na faixa da direita. A pista já foi totalmente liberada. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão.

18h12 – No momento, São Paulo tem 45 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, com tendência de alta. Principais lentidões:

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até a Viaduto Onze de Junho (4,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde (2,6 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Rua Rodrigo de Barros (2,4 km)

15h46 – Avenida dos Bandeirantes congestionada no sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

14h15 – Na Marginal Pinheiros sentido Interlagos, o motorista reduz a velocidade em um trecho de 1,5 km entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim. Na zona leste, lentidão na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Avenida Roberto Feijó.

14h09 – Trânsito tranquilo neste início de tarde, com apenas 15 km de lentidão em toda São Paulo.

10h45 – Pegádios mais baratos: Governo de SP negocia redução de tarifas em rodovias. Intenção é cortá-las em até 20%, diz jornal.

10h41 – Acidente na Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro, junto ao Viaduto dos Bandeirantes, no Campo Belo, na zona sul.

10h38 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 01 ao km 05. O motorista encontra dificuldade também no sentido Cubatão, do km 4 ao km 3, devido ao excesso de caminhões no acesso à rua do Adubo. A imagem acima mostra a Cônego no pedágio de Santos, no km 250, onde não há problema.

10h30 – Na chegada da Rodovia Raposo Tavares na capital, já dentro da cidade, o motorista encontra dificuldade do trecho que vai da Avenida Benjamim Mansur até a Rua Santanésia.

10h19 – Lentidão na Avenida Nove de Julho, no sentido bairro, a partir da passagem pela Rua Avanhandava.

10h14 – A lentidão total no Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto (sul), é de 5,9 km. Um dos trechos de congestionamento é da Passarela Ciccilo Matarazzo até o viaduto República Árabe Síria (2 km).

9h55 – Avenida Vereador José Diniz com 4,3 km de lentidão no sentido Centro a partir da Avenida dos Bandeirantes.

9h47 – Marginal Pinheiros continua com 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Cidade Universitária.

9h33 – Avenida dos Bandeirantes com lentidão no sentido Marginal: 5,1 km a partir do Viaduto Santo Amaro.

9h27 – Congestionamento na Anhanguera, sentido Interior, entre os kms 127 e 128, por causa de obras na pista que interditam a faixa 2.

9h23 – Marginal Pinheiros com 5,6 km no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Universitária.

9h21 – Bandeirantes tem lentidão no sentido Capital, pista expressa, entre os kms 15 e 13.

9h14 – CET informa: Avenida Washington Luis foi liberada.

9h07 – Raposo Tavares tem tráfego lento entre os kms 13 e 10 no sentido São Paulo.

9h04 – Mais de 10 km de lentidão na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde.

9h – 96 km de lentidão em São Paulo.

8h40 – Raposo Tavares tem tráfego lento no sentido São Paulo do km 26 ao km 19 e entre os kms 13 e 10.

8h34 – Na zona sul, um acidente na Avenida Washington Luís ocupa duas faixas do sentido centro, perto da Rua Tamoios. O trânsito na via chega a 5 km.

8h33 – Régis Bittencourt não tem lentidão nos dois sentidos.

8h32 – 102 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

8h27 – Marginal Tietê tem 8,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco, via expressa, até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

8h24 – Segundo CET, a Radial Leste foi liberada em relação ao acidente ocorrido perto da Rua Francisco Marengo.

Ouça informações sobre o trânsito na Rádio Estadão

8h16 – Uma batida entre duas carretas às 6h30 bloqueou parcialmente o Rodoanel, no sentido Imigrantes, na altura do km 62, por cerca de uma hora na manhã desta terça-feira. Ninguém ficou ferido e nenhuma carga foi derrubada na via.

Após o acidente, duas das três faixas e o acostamento ficaram ocupados até as 7h30, quando os veículos foram retirados. As três faixas já estão liberadas. Somente o acostamento segue bloqueado.

Como consequência do acidente, formou-se um congestionamento entre do km 56 até o km 62. Às 8h, a lentidão havia diminuído e ficado do km 56 ao km 58.

8h21 – Eixo Norte-Sul com lentidão no sentido Aeroporto entre a Praça Campo de Bagatelle e a Praça da Bandeira.

8h14 – CET informa, via Twitter, lentidão na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco até Ponte Jaguaré.

8h13 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão no sentido Centro até a Rua Ana Catharina Randi.

8h08 – Avenida Professor Abraão de Morais tem 3,2 km de lentidão no sentido São Paulo, a partir da Rua Ribeiro Lacerda.

8h06 – Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, pista expressa, entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

8h04 – 85 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

8h03 – 5,1 km de lentidão na Avenida Washington Luís, sentido Centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h58 – CPTM informa que as operações da linha 10 estão normalizadas.

7h49 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 5,6 km de lentidão a partir da Ponte Cidade Universitária.

7h40 – Ayrton Senna: trânsito lento no sentido São Paulo entre os kms 18 e 13.

7h26 – Corredor Norte/Sul com 3,4 km de lentidão no sentido aeroporto, a partir da Avenida Onze de Junho.

7h22 – Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de lentidão a partir do Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

7h15 – Na Dr. Manoel Hyppolito Rego (Rio-Santos), uma faixa foi sinalizada do km 157 ao 160 no sentido São Sebastião para alertar o motorista sobre o risco de queda de barreira no local.

7h13 – 8 km de lentidão na Radial Leste, sentido Centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

7h08 – 45 km de lentidão em São Paulo, aponta CET-SP.

7h07 – Raposo Tavares tem tráfego lento no sentido São Paulo em dois pontos: do km 26 ao km 19 e do km 13 ao 10.

7h02 – No sentido Interlagos, acidente na Avenida Magalhães de Castro, perto da Ponte Cidade Universitária.

7h – Marginal Tietê com 2,1 km de lentidão no sentido Castelo, pista expressa, a partir da Rodovia Castelo Branco.

6h56 – Marginal Pinheiros tem 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, entre a Ponte do Jaguaré e a Castelo Branco.

6h55 – No sentido Capital, Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20.

6h47 – Falha na linha 10-Turquesa da CPTM continua. Os trens circulanm com maior intervalo entre Mauá e Santo Andre por causa de um problema na subestação de energia em Mauá.

6h45 – Três pontos de lentidão na Castelo Branco, sentido Capital: em Barueri, entre os kms 17 e 16 da via expressa, em São Paulo, entre o km 15 e o km 13 da via marginal e em Itapevi, do km 31 ao km 30 da pista expressa.

6h42 – Avenida dos Bandeirantes tem 600 m de lentidão no sentido Marginal a partir do Viaduto Jabaquara.

6h38 – Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido Capital: em São Paulo, entre os kms 15 e 13 da pista marginal e em Itapevi, entre os kms 32 e 30 da via expressa.

6h33 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão no Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h32 – CET relata acidente na Avenida Álvaro Ramos, perto da Rua Itaqueri.

6h29 – Lentidão aumenta na Radial Leste: 6,6 km no sentido Centro a partir do Viaduto Pires do Rio.

6h25 – Em São Paulo, 10 km de lentidão.

6h24 – Avenida Interlagos com 1,3 km de lentidão no sentido Centro a partir da Avenida Jurubatuba.

6h23 – Acidente na Radial Leste gera 3 km de lentidão no sentido Centro, a partir do Viaduto Alberto Badra.

6h06 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 212 e 211 da pista expressa.

6h05 – Perto de Guarulhos, Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao km 20, sentido capital.

6h01 – CPTM: linha 10-Turquesa tem trens circulando com maior intervalo entre Mauá e Santo Andre por causa de uma ocorrência na subestação de energia em Mauá.

6h – Bom dia! Em São Paulo, CET ainda não detecta pontos de lentidão.