TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira, 16 de abril

20h27 – 41 km de lentidão em São Paulo. Na zona oeste, 9 km.

20h11 – Em Pinheiros, um acidente na Avenida Brigadeiro Faria Lima ocupa duas faixa no sentido Itaim, próximo à Rua Baltazar Carrasco.

20h09 – No Campo Belo, um acidente na Rua Joaquim Nabuco ocupa totalmente no sentido centro, junto à Rua República do Iraque.

20h02 – Túnel Jornalista Odon Pereira, em ambos os sentidos, será interditado, das 22h30 às 4h30, para limpeza. O túnel liga a Rua Doutor Luís Ayres à Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera. Desvios:

Sentido Centro: Seguir pela Avenida José Pinheiro Borges (sentido centro), Rua Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (ao lado do Poupatempo Itaquera) e Rua Doutor Luís Ayres;

Sentido Bairro: Seguir pela Rua Castelo do Piauí, Avenida Itaquera (sentido bairro), continuando pelas ruas Heitor, Américo Salvador Novelli, Flores do Piauí e Avenida José Pinheiro Borges.

19h37 – Trânsito já tem tendência de baixa. São Paulo tem, no momento, 93 km de lentidão.

19h24 – Na Vila Formosa, zona leste, um acidente na Avenida Doutor Eduardo Cotching, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo à Praça Canárias.

19h11 – No momento, 113 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Avenida Washington Luiz, sentido Bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua São Leônidas (7,6 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

• Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias (5,1 km)

19h07 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá-Cubatão, entre os km 265 e 270, devido ao excesso de veículos.

18h57 – Na Freguesia do Ó, há um acidente na Avenida Inajar de Souza, sentido Freguesia, próximo à Rua Doutor Elviro Carrilho.

18h51 – O Eixo Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão do Viaduto Santa Generosa até a Avenida do Estado.

18h36 – Na zona sul, 46 km de lentidão.

18h32 – A Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão da Rua Conselheiro Brotero até a Rua Julio Colaço.

18h24 – Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento em direção a São Paulo, devido ao excesso de veículos. Está proibido o tráfego de caminhões no trecho de serra.

18h23 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento em sentido a São Paulo, entre o km 23 e o km 18. Também há lentidão em sentido ao litoral, entre os km 17 e 20, por conta do excesso de veículos. Outro trecho em que há lentidão é entre os km 60 e 64, no acesso à área portuária de Santos.

18h20 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido São Paulo, do km 51 ao km 32, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido ao tombamento de uma carreta carregada com tapetes no km 32, que restringe o tráfego na faixa da direita. Os usuários seguem pela faixa da esquerda. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo, limpeza e liberação total da via. Na pista sentido Curitiba, há lentidão, devido ao tráfego intenso, nos seguintes trechos:

– Entre o km 343 e o km 346 (Miracatu)

– Entre o km 348 e o km 350 (Miracatu)

18h12 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, da Rua Pedro de Toledo até a Praça da Bandeira (6,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista central, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri (5,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri (5,3 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Brazelisa Alves de Carvalho até a Ponte do Piqueri (5,3 km)

18h11 – São Paulo tem 109 km de lentidão. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 km de trânsito lento, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

17h50 – Na Rodovia Anhaguera, os motoristas reduzem a velocidade em trechos nos dois sentidos. Quem segue para o interior, encontra fluxo lento na pista expressa, entre o km 101 e o km 105. Já quem chega à capital paulista, enfrenta lentidão na região de Jundiaí, entre o km 60 e o km 58, pista expressa.

17h45 – Um acidente envolvendo um veículo e uma moto deixa o trânsito lento na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro. A lentidão vai do km 223 ao km 220, na pista marginal. Segundo a CCR Nova Dutra, concessionária da rodovia, ainda não há informações sobre feridos. Outro trecho complicado para os motoristas vai do km 219 ao km 221, na pista marginal, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

17h27 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, no sentido litoral, do km 60 ao km 65, no acesso ao Viaduto da Alemoa e chegada a Santos, devido excesso de veículos. No momento, a pista norte da Anchieta, que estava operando sentido litoral, está fechada para inversão de sentido e normalização do sistema. A pista sul já foi liberada para o tráfego no sentido litoral, depois de ser bloqueada para obras de manutenção no trecho de serra.

17h21 – Fluxo intenso de veículos na Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, entre o km 19 e o km 22, informa o DER-SP através do Twitter.

17h14 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, são 2,9 km de lentidão, da Rua Funchal até a Rua Antônio Macedo Soares.

17h09 – Lentidão também em ambos os sentidos da Marginal Tietê. Quem segue no sentido Ayrton Senna encontra retenção na pista local, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita. Já no sentido Castello Branco, o trânsito é ruim na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

17h06 – O trecho mais complicado para os motoristas no momento é o Corredor Norte/Sul, com 5,4 km de trânsito lento no sentido Santana, da Rua Estado de Israel até a Praça da Bandeira.

17h03 – Tendência de alta no congestionamento em todas as regiões da capital paulista. São 80 km de lentidão, o equivalente a 9,2% das vias monitoradas pela CET.

09h32 – Ecovias informa que a pista norte da Anchieta foi liberada perto do km 50, sentido litoral. O bloqueio ocorreu por causa de um acidente com quatro carretas às 6h23.

09h15 – Uma falha prejudicou por mais de uma hora os passageiros que tentavam utilizar a Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 16. Devido à falha, que começou às 6h e chegou a interromper a circulação das composições em um dos sentidos, os intervalos dos trens aumentaram no ramal, que conecta o Brás, na região central da capital, à Estação Calmon Viana, em Poá, na Grande São Paulo. A situação começou a ser normalizada por volta das 7h25, de acordo com a CPTM. Segundo a empresa, que é controlada pelo governo do Estado, a ocorrência foi provocada por um “agente externo”.

08h45 – A Rodovia Anchieta foi interditada nesta manhã devido ao acidente envolvendo quatro carretas no km 50 por volta das 6h20. O acidente deixou uma vítima com ferimentos moderados, sem risco de morte, segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia. O ferido foi encaminhado à Santa Casa de Santos.

Por volta das 8h, a faixa da esquerda foi liberada no km 50 para os veículos que estavam represados desde o km 46.

No sentido São Paulo, há lentidão do km 20 ao 18 e do km 13 ao km 10, na chegada a Capital, por excesso de veículos. Há congestionamento do km 37 ao km 40, da Anchieta sentido litoral, e fluxo intenso em todo o trecho de serra, por excesso de veículos.

Anchieta tem grande concentração de caminhões no trecho de serra. Foto: Reprodução/Ecovias

Anchieta tem congestionamento longo no Trevo de Cubatão, na pista sentido sul. Foto: Reprodução/Ecovias

08h36 – Quem chega a São Paulo pela Rodovia Castelo Branco não encontra problema no final. O congestionamento é mais firme do km 32 ao 25, na chegada a Osasco. O trânsito melhora na chegada nas marginais.

08h33 – Congestionamento persiste no Corredor Norte-Sul, desde a Praça da Bandeira, no centro, até o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h24 – Marginal Tietê tem circulação de veículos sem congestionamento no trecho entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto, nos dois sentidos. Há apenas um pouco de lentidão na pista local no sentido Ayrton Senna. Veja vídeo:

08h17 – Semáforos: 5 estão apagados e 6 estão em amarelo intermitente na cidade. Quebrados: Avenida José Maria Fernandes, Rua Justo Azambuja/Rua Cesário Ramalho, Rua Aricanduva/Rua Manilha, Avenida Marechal Tito/Viaduto da China.

08h10 – A cidade tem 79 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

7h39 – Avenida dos Bandeirantes continua com lentidão no sentido Marginal: 4 km do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Jabaquara.

7h32 – CET aponta três casos de ônibus nas vias de São Paulo:

– Na Avenida Tiradentes, número 657, sentido Aeroporto;

– Na Avenida Comendador Martinelli, número 367, sentido Centro;

– Na Avenida Atlântica, 5829, sentido Centro.

7h29 – Bombeiros relatam, via Twitter, acidente com carro que bateu em poste na Avenida Senador José Ermirio de Moraes, 905, no Tremembé. A ocorrência gerou duas vítimas, uma delas em estado grave.

7h27 – Na Marginal Tietê, 5,3 km de lentidão no sentido Castelo, pista expressa, a partir da Ponte do Piqueri.

7h22 – Avenida Carlos Caldeira Filho tem 2,8 km de lentidão no sentido Centro, a partir da Avenida Giovanni Gronchi.

7h19 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, pista marginal, entre kms 230 e 231.

7h17 – Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido Capital: do km 26 ao km 19 e entre os kms 15 e 10.

7h16 – Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 52 e 50.

7h14 – Ayrton Senna continua com congestionamento do km 32 ao km 18 no sentido São Paulo (Oeste).

7h11 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, da Rua Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h10 – Marginal Tietê tem 2,8 km de lentidão no sentido Castelo, da Ponte Atilho Fontana até a Rodovia Castelo Branco.

7h09 – Avenida Professor Abraão de Morais tem 3,2 km de lentidão no sentido São Paulo, do Viaduto Matheus Torloni até a Rua Ribeiro Lacerda.

7h08 – Avenida dos Bandeirantes com 4 km de lentidão no sentido marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

7h – 28 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

6h57 – Avenida Professor Abraão de Morais com 3,2 km de lentidão no sentido São Paulo a partir da Rua Ribeiro Lacerda.

6h56 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Jabaquara.

6h55 – 15 km de lentidão em São Paulo.

6h45 – Corredor Norte/Sul com 950 m de lentidão no sentido Aeroporto, da Avenida do Estado até a Praça Campo de Bagatelle.

6h44 – Marginal Tietê tem 1,3 km de lentidão nas pistas local e central, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte do Tatuapé.

6h43 – Avenida Aricanduva com 1,3 km de lentidão no sentido Marginal, a partir da Radial Leste.

6h42 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h41 – 8 km de lentidão em São Paulo, segundo CET-SP.

6h14 – Na Dutra, lentidão no sentido São Paulo entre os kms 226 e 228 da pista marginal.

6h13 – Na região da serra, Anchieta tem pista sul bloqueada para a realização de obras.

6h12 – Ayrton Senna tem trânsito congestionado do km 26 ao km 18 no sentido São Paulo (Oeste).

6h10 – CPTM: desde às 5h35, os trens da linha 12-Safira circulam com maior intervalo, por via única, na região do Jardim Helena.

6h09 – Marginal Pinheiros também tem duas faixas interditadas no sentido Castelo, perto do número 300, por causa de um acidente entre carro e moto. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico.

6h06 – Na Marginal Tietê, um acidente entre três caminhões perto da Ponte Vila Guilherme interdita duas faixas no sentido Castelo. Não há relato de vítimas.

6h01 – Bom dia! Segundo CET-SP, não há pontos de lentidão em São Paulo no momento.