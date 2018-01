TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Está parado no trânsito? Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site.

TEMPO REAL

12h55 – Na Imigrantes, perto da serra, começa a Operação Subida por duas pistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

12h43 – Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego lento no sentido Guarujá por causa do excesso de veículos comerciais. Leia a reportagem que o Estado fez sobre o assunto.

12h37 – Uma obra no km 18 da Rodovia Ayrton Senna ocupou todas as faixas no sentido SP por 15 minutos, o que gera lentidão entre o km 20 e o km 18, informa a Ecopistas via Twitter.

12h36 – CET informa, via Twitter, que um acidente na Marginal Tietê ocupa duas faixas no sentido Ayrton Senna, pista Expressa, junto a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

12h35 – Somente a linha 4-Amarela não opera com trens em velocidade reduzida.

12h31 – Na Imigrantes, perto da Serra, tráfego intenso no sentido São Paulo. A pista sul está bloqueada para implantar a operação subida.

12h29 – Na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, 1,2 km na via expressa a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto. No sentido Castelo, 960 m na pista local a partir da Massinet Sorcinelli.

12h28 – CET registra 3 km de lentidão em São Paulo.

11h51 – Imigrantes com tráfego intenso na região da serra, sentido São Paulo.

11h45 – Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento do km 20 ao km 18 no sentido São Paulo. Na via para o interior, trânsito flui normalmente.

11h22 – Entre o último sábado, 16, e domingo, 17, a CET registra 14 semáforos apagados e dez sinais em amarelo intermitente.

11h15 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias prevê Operação Subida a partir das 15h.

11h14 – Na Dutra , sentido São Paulo, tráfego lento em Barra Mansa entre o km 270 e o km 271. No sentido Rio, lentidão entre km 272 e km 271.

10h51 – Segundo CET, trânsito no Viaduto Engenheiro Orlando Murgel será liberado no sentido Centro entre 11h e 17h.

10h41 – Linha 3-Vermelha também está com trens em velocidade reduzida por causa das chuvas. Lentidão ocorre entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé.

10h25 – Por causa das chuvas, duas linhas do Metrô estão com velocidade reduzida. Na linha 1-Azul, lentidão entre as estações Tiradentes e Tucuruvi. Já a linha 5-lilás, fluxo lento de trens entre Capão Redondo e Largo Treze.

10h24 – No sistema Anhanguera/Bandeirantes, obras na pista interditam o acesso à Avenida Prestes Maia no km 92, sentido interior, no trecho Jundiaí – Campinas. A CCR AutoBAn recomenda, como alternativa, o retorno do km 96.

10h12 – Na Cônego Domênico Rangoni, lentidão no sentido São Paulo por causa de um acidente no km 248.

10h10 – A CPTM terá alguns trechos interditados neste domingo, 17:

Na linha 8-Diamante, a CPTM faz obras entre as estações Júlio Prestes e Imperatriz Leopoldina. 16 ônibus do PAESE, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, farão o trajeto entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Imperatriz Leopoldina.

Já a linha 12-Safira não tem trens circulando entre as estações Brás e Tatuapé durante o horário comercial. Como alternativa, a CPTM recomenda o uso da Linha 11-Coral.

10h – Fique atento às recomendações da CET. Algumas vias de São Paulo estão com trânsito interrompido por causa da VII Meia Maratona Internacional de São Paulo. As alternativas possíveis são:

– Para veículos na Avenida Pacaembu, sentido Estádio, utilizar a Avenida Sumaré por meio da Avenida Auro Soares de Moura Andrade e Avenida Antártica. No sentido Marginal, utilizar a Rua Mário de Andrade, Avenida General Olímpio da Silveira, Avenida Francisco Matarazzo e Viaduto Pompéia.

– Os motoristas que trafegam pela região da Avenida Duque de Caxias e Rua Mauá podem seguir pela Alameda Barão de Limeira, Rua Vitória e Rua General Couto de Magalhães

– Veículos na Rua José Paulino podem seguir pelas as ruas Prates, da Graça e Silva Pinto.

– Na região de Santa Cecília, as alternativas são as avenidas Rio Branco e São João.

– O Terminal Rodoviário Barra Funda pode ser acessado por ambos os sentidos da Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

9h58 – A interdição na Rua Xavantes, no Brás, continua. O incêndio foi contido pelos Bombeiros.

9h43 – Na Zona Norte, a Avenida Olavo Fontoura foi liberada em relação ao acidente que ocorreu perto da Rua Professor Milton Rodrigues.

9h31 – CET não registra lentidão nas vias monitoradas.

9h14 – CET relata, via Twitter, que o acidente na Avenida Guarapiranga continua a interditar uma pista no sentido Bairro, perto da Rua Hercília Gonçalves dos Santos.

8h39 – Avenida Marechal Tito com trânsito liberado.

8h38 –No sábado, 16, e neste domingo, 17, a CET registra sete semáforos apagados e nove em amarelo intermitente.

8h17 – A partir das 12h deste domingo, 17, a CET libera o trânsito no Viaduto Engenheiro Orlando Murgel. A via foi fechada para que o SIURB fizesse obras emergenciais na região.

Com a mudança, a CET alerta para algumas alterações:

– Uma faixa exclusiva de ônibus será implentada no sentido Bairro, estendendo-se pela Avenida Rudge até o cruzamento com as ruas Sérgio Tomás e Norma Pieruccini Giannotti.

– Além dessa faixa, a CET vai colocar em operação uma conversão à esquerda semaforizada para que os ônibus acessem a Avenida Rudge.

– A Alameda Eduardo Prado passará a ter mão dupla no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Alameda Barão de Piracicaba.

8h08 – Por causa de incêndio, a Rua Xavantes, no Brás, está interditada.



FOTO: Reprodução/Google Maps

7h43 – Na Zona Sul, um acidente na Avenida Guarapiranga interdita uma pista no sentido Bairro, próximo a R. Hercília Gonçalves dos Santos, relata a CET no Twitter.



FOTO: Reprodução/Google Maps

7h39 – Em Itaim Paulista, acidente na Avenida Marechal Tito deixa pista interditada no sentido centro, perto da Rua Mathias João da Costa.



View Larger Map

Foto: Reprodução/Google Maps

7h32 – A VII Meia Maratona Internacional de São Paulo altera o tráfego em São Paulo neste domingo, 17. A corrida terá concentração, largada, chegada e premiação na Praça Charles Miller. A CET recomenda as seguintes alternativas:

– Para veículos na Avenida Pacaembu, sentido Estádio, utilizar a Avenida Sumaré por meio da Avenida Auro Soares de Moura Andrade e Avenida Antártica. No sentido Marginal, utilizar a Rua Mário de Andrade, Avenida General Olímpio da Silveira, Avenida Francisco Matarazzo e Viaduto Pompéia.

– Os motoristas que trafegam pela região da Avenida Duque de Caxias e Rua Mauá podem seguir pela Alameda Barão de Limeira, Rua Vitória e Rua General Couto de Magalhães

– Veículos na Rua José Paulino podem seguir pelas as ruas Prates, da Graça e Silva Pinto.

– Na região de Santa Cecília, as alternativas são as avenidas Rio Branco e São João.

– O Terminal Rodoviário Barra Funda pode ser acessado por ambos os sentidos da Avenida Auro Soares de Moura Andrade.

7h27 -A Rua Fidêncio Ramos também estará interditada até às 5h de segunda-feira, 18, para estacionamento de guindaste. Como alternativa, a CET recomenda a Alameda Raja Gabaglia, passando pela Rua São Tomé para acessar a Rua do Rócio, retornando para a Rua Ramos Batista.

7h23 –Avenida Adolfo Pinheiro tem trecho interditado no sentido Bairro, entre as ruas Vol Delmiro Sampaio e Senador Flaquer, até às 5h de segunda-feira, 18, para obras da Linha 5 – Lilás do Metrô. Apenas uma faixa de rolamento será ocupada.

7h20 – Trânsito flui bem no Sistema Anchieta – Imigrantes e no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

7h17 – A CET relata que, a partir de hoje, haverá alteração de fluxo na ciclofaixa da Avenida República do Líbano para a realização de obras no local. O percurso no trecho entre as ruas do Gama e Jauaperi será feito em uma faixa à esquerda da pista sentido Jabaquara, em dupla mão de direção.

7h09 – Bom dia. As vias monitoradas pela CET neste momento não têm lentidão.