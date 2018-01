TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h40: Trânsito tranquilo nas rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Anhanguera, Bandeirantes e Fernão Dias, de acordo com informações das concessionárias.

23h26: Rodovia Anchieta também tem lentidão na subida para São Paulo. São 10 km de congestionamento no planalto, entre os km 38 e 28.

23h05: Rodovia Régis Bittencourt continua com 15 km de lentidão no sentido São Paulo, entre os km 285 e 270, na região de Miracatu.

22h35: Tráfego segue carregado para quem volta do litoral. Rodovia dos Imigrantes acumula 36 km de congestionamento sentido São Paulo: 15 km na baixada (entre os km 70 e 65); 9 km na serra (do km 49 ao 40), e mais 12 km no planalto (entre os km 40 e 28).

22h10: Rodovia Presidente Dutra também já não tem mais pontos de lentidão, segundo a concessionária Nova Dutra.

21h55: Trânsito segue sem retenções nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, de acordo com a ViaOeste.

21h40: Rodovia dos Bandeirantes continua congestionada por 25 km no sentido São Paulo, do km 48 ao 23, na região de Jundiaí.

21h15: Há 21 km de engarrafamento na Régis Bittencourt, na região de Miracatu, entre os km 391 e 370, para quem segue em direção a São Paulo.

21h00: Na Rodovia Anchieta há 10 km de congestionamento, segundo a Ecovias. Trânsito está parado entre os km 38 e 28, no planalto, e intenso na região de serra, em direção a São Paulo.

20h45: A Rodovia dos Imigrantes acumula 34 km de congestionamento em direção a São Paulo: são 15 km na baixada, entre os km 70 e 65; e mais 19 km no planalto, do km 47 ao 28. Na região de serra o tráfego é intenso e lento por causa da neblina.

20h30: Rodovia Anhanguera está com lentidão por 6 km na região de Limeira, entre os km 152 e 146, na pista sentido São Paulo.

20h15: Régis Bittencourt tem 11 km de lentidão em direção a São Paulo, do km 391 até o 380, na região de Miracatu, logo após a praça de pedágio.

20h00: Rodovia dos Bandeirantes está congestionada por 25 km no sentido São Paulo, do km 48 ao 23, na região de Jundiaí.

19h45: A rodovia Fernão Dias está com trânsito intenso por 39 km, com tráfego fluindo a cerca de 50 km/h entre Mairiporã e Atibaia, do km 59 ao 20, para o motorista que segue em direção a São Paulo.

19h30: As rodovias Cônego Domenico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega também têm trânsito intenso no sentido São Paulo.

19h15: O sistema Anchieta-Imigrantes está com visibilidade ruim por causa da neblina. Somado ao excesso de veículos, há lentidão de cerca de 10 km em cada uma das rodovias entre os km 38 e 28. No restante do sistema, o tráfego é intenso.

19h00: Rodovia Castelo Branco soma 15 km lentidão no sentido capital em dois pontos diferentes: são 5 km de congestionamento em Barueri, do km 35 ao 30; e mais 10 km de tráfego intenso na região de Itapevi, entre os km 62 e 52.

17h55 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo, entre o km 396 e o km 370, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. A previsão da concessionária é de que o horário de maior movimento se estenda até às 22h.

No sentido Curitiba, há congestionamento do 68 ao km 76, na região de Campina Grande do Sul, devido a um acidente. O tráfego na faixa da esquerda está bloqueado. A concessionária Autopista informou que equipes trabalham na liberação da via.

17h44 – Imigrantes tem tráfego lento no sentido a São Paulo, do km 70 ao 65, ainda no litoral.

17h38 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta lentidão do km 292 ao 289, sentido Imigrantes. Na Anchieta, sentido São Paulo, tráfego é lento do km 36 ao km 28. No sentido litoral, Operação Comboio funciona a partir da praça de pedágio, devido à neblina.

17h23 – Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem tráfego fluindo bem nos dois sentidos e boa visibilidade, informa a concessionária Ecopistas. Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, também tem trânsito bom.

17h18 – Rodovia Fernão Dias tem 47 km de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Congestionamento vai do km 17 ao 50, entre Bragança e Atibaia, e do km 54 ao 60, em Mairiporã. No sentido Belo Horizonte, motorista enfrenta lentidão na altura de Betim, do km 485 ao 489. Uma carreta tombada que causava lentidão no km 722, altura de Carmo da Cachoeira, também no sentido Belo Horizonte, foi removida por volta das 16h40, informou a concessionária Auto Pista.

17h06 – Rodovia DomênicoRangoni tem tráfego intenso do km 261 ao 270, sentido Cubatão.

16h49 – Anchieta tem tráfego lento no trecho de planalto, sentido São Paulo, do km 36 ao 28.

16h 37 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão entre Itapevi e Itu no sentido São Paulo. O motorista enfrenta engarrafamento do km 64 ao 52 e do km 34 ao 30.

16h21 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Em Guarulhos, fila vai do km 205 ao 210; em Pindamonhangaba, do km do 87 ao 102; e em Guaratinguetá do Km 66 ao 72.

15h55 – Imigrantes tem tráfego lento no trecho de planalto, do Km 35 ao Km 27, sentido São Paulo.

15h38 – Segundo a concessionária Ecovias, dos quase 327 mil que desceram esse feriado pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), 232 mil retornaram para São Paulo. Restam ainda 95 mil carros.

15h35 – A Cônego Domenico Rangoni tem engarrafamento do km 250 ao km 270, sentido capital. A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 292 ao 276. Na Imigrantes o motorista encontra trânsito intenso do km 70 ao 65 e 35 ao 27.

15h30 – A Via Anhanguera tem trânsito congestionado do km 62 ao km 59, na região de Jundiaí, sentido São Paulo.

15h25 – A Rodovia dos Bandeirantes tem morosidade a pista expressa, sentido São Paulo, do km 71 ao 58, em Jundiaí, e do km 77 ao km 71, na região de Itupeva.

15h21 – Há um ponto de congestionamento na pista sentido São Paulo da Régis Bittencourt, do km 383 ao km 370, região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso na volta do feriado. A Concessionária realiza a Operação Subida e iniciou um sistema Pare e Siga no pedágio do km 370, no sentido de São Paulo, para auxiliar na fluidez do tráfego no trecho da pista simples na Serra do Cafezal e no trecho que a antecede. A previsão da Concessionária é de que o horário de maior movimento se estenda até às 22h de hoje.

15h09 – Rodovia Fernão Dias continua congestionada no sentido São Paulo, do km 15 ao 65, entre Vargem (MG) e Mairiporã (SP), respectivamente. No sentido Belo Horizonte, um acidente causa lentidão de 3 quilômetros do km 722 para trás, na atura de Carmo da Cachoeira (MG).

15h00 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 48 ao 23 no sentido São Paulo pela pista expressa, no trecho entre São Paulo e Jundiaí.

14h45 – Rodovia dos Bandeirantes tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Itupeva, do km 77 ao 71. Motivo é excesso de veículos.

14h26 – Imigrantes tem tráfego lento no sentido a São Paulo no trecho da baixada, entre o km 70 e o 65.

14h15 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) lenta entre Mongaguá e Praia Grande, do km 308 ao 292, respectivamente. Acostamento liberado para o tráfego do km 294 ao 292.

14h11 – Rodovia dos Tamoios (SP-099) tem lentidão do km 81 ao 68 no sentido São Paulo por excesso de veículos, entre Caraguatatuba e Paraibuna.

Mogi-Bertioga (SO-098) congestionada no sentido São Paulo do km 98 ao 90, em Bertioga.

Rio-Santos (SP-055) lenta na altura da Riviera de São Lourenço, do km 200 ao 214. Acostamento está liberado em abos sentidos para o tráfego do km 211 ao 214.

16h04 – Rodoanel Oeste tem tráfego bom, informa a concessionária CCR.

13h40 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito intenso no sentido São Vicente, informa o Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

13h25– Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido Rio. Em Belford Roxo, lentidão vai do km 173 ao 171; em Nova Iguaçu, filas vão do km 176 ao km 175.

13h14 – Avenida Paulista tem cerca de 1 km de lentidão no sentido Consolação, da Otávio Mendes até a Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

13h03 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão no sentido da Imigrantes por excesso de veículos. Motorista encontra congestionamento do km 4 ao 1 e do km 260 ao 270.

12h46 – Rodovia Fernão Dias tem 58 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do km 7, em Vargem (SP), até o km 65, em Mairiporã (SP). Segundo a concessionária Autopista Fernão Dias, não há acidentes e filas são causadas pelo excesso de veículos.

12h33 – Imigrantes tem tráfego lento na baixada no sentido São Paulo, do km 70 ao 65. Trecho de planalto rumo à capital também apresenta lentidão, segundo a Ecovias. Sistema Anchieta-Imigrantes opera agora com 8 pistas para São Paulo e duas para o litoral, estasa na Anchieta.

12h25 – Rodovia Castelo Branco tem quatro pontos de congestionamento no sentido São Paulo pela pista expressa por conta do excesso de veículos, entre Barueri e Itu. Pontos com tráfego intenso são os seguintes: km 63 ao 56; km 32 ao 30; km 53 ao 51; km 79 ao 75.

12h21 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido São Paulo pela pista expressa por conta do excesso de veículos, entre os quilômetros , na regiã63 e 58o de Jundiaí.

12h18 – Via Dutra tem lentidão na altura de Belford Roxo, sentido Rio, do km 173 ao 171, por conta do excesso de veículos.