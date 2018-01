TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h01 – São Paulo com 16 km de lentidão nas principais vias da capital. Há 60 semáforos apagados e em amarelo intermitente, segundo a CET.

15h58 – Maior lentidão neste momento está na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros. Há 1,8 km de filas entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h31 – Capital com 19 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h30 – Avenida Brás Leme, no sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Avenida Voluntários da Pátria e a via Maria Curupaiti.

15h05 – Avenida do Estado, sentido Santana, com morosidade entre a Rua Mercúrio e a Rua Vinte e Cinco de Março.

14h40 – Avenida República do Líbano com lentidão no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Ibirapuera e a Rua Senhor.

14h29 – São Paulo tem Trânsito acima da média no Dia Mundial Sem Carro. Saiba mais aqui.

14h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h52 – São Paulo com 29 km de filas nas principais vias da capital. Número acima da média para o horário.

13h14 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com excesso de veículos entre a Ponte Cidade Universitária e a Avenida Eusébio Matoso.13h51 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Ponte Cidade Jardim e a Rua Turquia.

12h13 – Obra de pavimentação na Rodovia Fernão Dias interdita a faixa 2 e o acostamento da via na altura do km 502, região de Betim. O tráfego de veículos escoa pela faixa 1, mas a lentidão atinge 4 km no sentido Belo Horizonte.

12h – São Paulo com 12 km de lentidão.

11h36 – Excesso de veículos na Avenida Ibirapuera, sentido bairro. Há filas entre a Avenida República do Líbano e a via Douro.

11h25 – Há 2,5 km de lentidão na Avenida Washington Luis. O motorista que segue no sentido Centro encontra filas desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua Ática.

11h02 – Avenida República do Líbano, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Rua Canário e a Via Colatino de Marques.

10h51 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Indianópolis e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

10h10 – Avenida Paulista com lentidão no sentido Consolação desde a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Oswaldo Cruz.

10h09 – São Paulo com 27 km de lentidão nas principais vias da capital.

10h08 – A Rodovia Régis Bittencourt com fluxo live nos dois sentidos.

10h06 – Um acidente com duas carretas causa lentidão de 8km no sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias. A colisão aconteceu na altura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, na pista norte da via. Não há informações sobre vítimas.