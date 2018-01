TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Está parado no trânsito? Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Baixe o aplicativo do trânsito

TEMPO REAL

14h47 – Por conta do acidente na Rua Joaquim Nabuco, a Avenida Jornalista Roberto Marinho foi interditada para pouso do helicóptero Águia. Uma das três vítimas do acidente foi levada de helicóptero para o Hospital das Clínicas, segundo o Corpo de Bombeiros.

14h34 – Um automóvel colidiu em um poste na Rua Joaquim Nabuco, nas proximidades da Rua Palmares, em Campo Belo, na zona sul. O acidente ocupa totalmente a via no sentido Aeroporto, segundo o Twitter da CET. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

14h17 – Embora as chamas tenham sido controladas, o trânsito de veículos na Rua do Lavapés continua interditado.

14h05 – Corpo de Bombeiros informa através do Twitter que o incêndio na Rua do Lavapés, no Cambuci, está controlado. Com a fumaça das chamas, 11 pessoas ficaram intoxicadas. Seis pessoas foram levadas para o Pronto-Socorro de Vila Alpina, duas para o Pronto-Socorro de Ipiranga, uma para o Hospital das Clínicas, uma para o Pronto-Socorro de Heliópolis e outra foi socorrida pelo SAMU. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem sobre as prováveis causas do incêndio.



Rua do Lavapés, onde um incêndio atinge número 1099, próximo ao Largo do Cambuci. FOTO: Reprodução/Google Street View

13h03 – Um incêndio em um apartamento interdita a Rua do Lavapés, no bairro do Cambuci, informou a CET através do Twitter. O Corpo de Bombeiros já está no local com onze viaturas para combater as chamas e socorrer as vítimas intoxicadas pela fumaça.

12h31 – Um automóvel capotou na Rodovia Ayrton Senna, no km 13, sentido São Paulo, deixando uma pessoa ferida. A vítima foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro de Pimentas. Por conta do acidente, o trânsito na Ayrton Senna está congestionado entre os km 16 e km 14.

12h – Tempo deve permanecer nublado e instável neste sábado na Grande São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O sol pode aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia, mas também há possibilidade de pancadas de chuvas com descargas elétricas, rajadas de vento e alagamentos entre a tarde e a noite, devido à propagação de uma área de baixa pressão pelo estado.

11h35 – Obras na Rodovia Mogi-Bertioga (SP 98) provocam um congestionamento de 8 km no sentido Mogi das Cruzes, entre os km 98 e 90, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

11h25 – O excesso de caminhões que se dirigem aos terminais portuários continha causando congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, entre os km 1 e km 5 da SP 248. Nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes, o trânsito flui sem ocorrências, com tempo encoberto e visibilidade parcial.

11h10 – Tráfego sem restrições em ambos os sentidos das rodovias Fernão Dias, Presidente Dutra, Castello Branco e Raposo Tavares. O sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto também não tem ocorrências nesta manhã.

11h03 – Lentidão devido ao tráfego intenso de veículos na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, entre os km 341 e km 345, na região de Miracatu (SP). Já no trecho entre os km 22 e km 28, na região de Campina Grande do Sul (PR), o fluxo é lento devido a obras de fresagem no km 28, com trânsito restrito à faixa da direita.

10h57 – A Rodovia Anhaguera tem tráfego de veículos lento entre os km 106 e km 107, sentido interior, no trecho entre Campinas e Cordeirópolis. Segundo a concessionária CCR AutoBan, um acidente na pista expressa dificulta o trânsito na região.

10h50 – Também há interdição parcial na Avenida Adolfo Pinheiro, no sentido Bairro, entre as ruas Vol Delmiro Sampaio e Senador Flaquer. A CET recomenda que os motoristas que precisarem passar pelo local fiquem atentos à canalização de orientação na pista. A Avenida Adolfo Pinheiro permanece parcialmente interditada das 8h deste sábado e às 5h de segunda-feira, 18, para as obras da Linha 5-Lilás do Metrô.

10h34 – Os motoristas que precisarem passar pela Vila Olímpia devem ficar atentos. A Rua Fidêncio Ramos foi interditada às 5h deste sábado, sentido único, entre as ruas Gomes de Carvalho e Ramos Batista, para estacionamento de um guindaste. De acordo com a CET, a opção é seguir pela Alameda Raja Gabaglia até a Rua São Tomé, acessar a Rua do Rócio e retornar para a Rua Ramos Batista. A interdição vale até às 5h de segunda-feira, 18.

10h28 – Bom dia! Sábado de trânsito tranquilo em São Paulo, com apenas 20 km de lentidão, ou 2,3% das vias monitoradas pela CET.