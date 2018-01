TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Manifestantes sírios protestam contra os EUA na Paulista nesta manhã. O internauta Deives Miranda postou a foto no Instagram neste sábado. “Da série ‘coisas só vistas na Paulista'”, comentou.

Está sofrendo transtornos no trânsito ou no metrô? Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado, o sentido e o problema. As principais dicas vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão.

TEMPO REAL

14h37 – Trânsito na região do estádio do Morumbi será monitorado, a partir das 15h, para o jogo São Paulo X Bragantino.

14h33 – Eixo 23 de Maio/Moreira Guimarães marca 3,8 km de congestionamento por excesso de veículos da João Jorge Saad Cebolinha até a Pedroso, de acordo com a CET.

14h27- Dois caminhões e uma moto se envolveram em um acidente na Estrada Turística de Jaraguá, sentido centro, altura do 396. Para não fechar as quatro faixas, a CET instalou duas minirreversíveis ocupando uma faixa de cada lado. Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência.

13h25 – Manifestações atrapalham o trânsito na Avenida Paulista. Da Itapeva à Oswaldo Cruz há 1,5 km de lentidão, segundo a CET. Um grupo de sírios protesta contra os Estados Unidos. No Masp, acontece um churrasco coletivo, chamado de Churras do Conclave.

12h21 – Uma manifestação ocupa uma faixa da direita na Avenida Paulista, sentido Consolação, na altura da Teixeira da Silva. Porém, o trânsito não é afetado, segundo a CET.

10h58 – Tempo fechado e com garoa ocasional na capital paulista. Temperatura estável entre 18 e 23 ºC. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo

10h50 – Baixada Santista: Cônego Domênico e Anchieta/Imigrantes com tráfico livre neste sábado para os motoristas que vão ao litoral. Nesta semana, o congestionamento de carretas no Guarujá ganhou destaque com um liminar da Justiça para impedir a formação das filas na Rodovia Cônego Domênico Rangoni. O trânsito tem ficado parado devido ao excesso de veículos comerciais para o escoamento da safra de grãos.

10h43 – Radial Leste registra um pouco de lentidão neste sábado: 3,5 km, da Avenida Pires do Rio até 590 metros depois do Metrô Penha. Segundo a CET, o motivo é excesso de veículos.

10h40 – Acidente deixa trânsito complicado na Anhaia Mello, sentido Ipiranga, no Viaduto Grande São Paulo, com 2,3 km de congestionamento. Uma moto pegou fogo ao bater com um automóvel. Duas das quatro faixas estão bloqueadas. A fila chega até á Avenida Salim Farah Maluf.

10h25 – Vias livres em São Paulo para aproveitar o final de semana: CET registra apenas 14 km de lentidão em toda a área monitorada da cidade.

Trânsito normal na Radial Leste nesta manhã de sábado, na altura da Ponte da Casa Verde. A imagem é da câmera da CET.

10h21- Bom dia!