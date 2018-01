TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Imagem da Rodovia Ayrton Senna, no km 19, às 7h30. FOTO: Ecopistas

16h41 – O metrô de São Paulo informa que, para atender quem volta do feriado na segunda-feira, a circulação de trens será antecipada para às 4h nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

16h38 – São Paulo tem 4 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A tarde tem variação de nuvens, mas não é esperada a ocorrência de chuvas significativas. Temperatura média fica em torno de 24°C.

16h32 – O trecho São Paulo-Jundiaí da Rodovia Anhanguera tem congestionamento entre os km 63 e 62 (região de Jundiaí), devido a obras na pista e interdição de uma faixa de rolamento.

15h56 – São Paulo tem apenas 3 km de lentidão, concentrados na zona oeste.

15h09 – São Paulo tem trânsito sem complicações na tarde deste sábado. A CET registra apenas 9 km de lentidão na capital – seis deles na zona oeste. A tendência, no entanto, é de alta.

13h33 – São Paulo tem 12 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Centro é a região com mais congestionamento, de 10km, mas a tendência é de baixa.

12h47 – As rodovias dos Tamoios, Dutra, Anchieta, Cônego Domênico Rangoni, Hélio Smidt, Padre Manoel da Nóbrega e o sistema Anhanguera-Bandeirantes apresentam boas condições de trânsito em ambos os sentidos.

12h41 – A Ayrton Senna apresenta fluidez no tráfego em ambos os sentidos. Na foto abaixo, o km 53 da rodovia, sentido leste.

12h35 – O motorista que viaja pela Rodovia dos Imigrantes encontra tráfego lento no sentido litoral, no km 54, devido a um acidente.

12h32 – A CET registra, no momento, 17 km de lentidão na capital paulista, com tendência de alta. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, registra o maior congestionamento: 3,35 km, da Cidade Universitária até a Rua Tucumã.

12h28 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo). O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta os motoristas para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

12h26 – Na Autopista Fernão Dias, os motoristas não encontram retenção em ambos os sentidos (Belo Horizonte e São Paulo).

12h22 – Na Autopista Litoral Sul, o tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste). Também na BR-376/PR e na BR-101/SC, o tráfego segue sem dificuldades em ambos os sentidos (Curitiba e Palhoça), no início da tarde de hoje.

10h40 – Nesta manhã de sábado, no feriadão da Páscoa, o trânsito está tranquilo nas ruas de São Paulo. Segundo a CET, há apenas 2 km de engarrafamento na cidade, o que representa 0,2% do total de vias monitoradas.

10h20 – Na Autopista Litoral Sul, o tráfego flui sem retenção em ambos os sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste).

10h00 – O trânsito na região do Jóquei Clube é monitorado, até o domingo, para realização do Festival Lollapalooza 2013. Informações sobre como chegar, como sair, linhas disponíveis, entre outras, podem ser lidas no site da CET.

09h31 – Previsão do tempo em São Paulo é de tempo seco e máxima de 25º. Saiba mais.

09h24 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na manhã de hoje, segundo a concessionária da rodovia, a Arteris.

09h17 – Lentidão na Avenida Washingotn Luis na aproximação ao Aeroporto de Congonhas, entre a Avenida Luiz Eduardo Magalhães e Avenida Santa Catarina.

09h05 – Dois ônibus se chocaram na Avenida Santo Amaro, na altura do número 3921, no Itaim Bibi, zona sul. Quatro viaturas do Copo de Bombeiros estão no local.

08h45 – A SPTrans informa via Twitter que a linha 309N/21 Vila Nova York – Terminal Parque Dom Pedro II deixa de operar a partir deste sábado, 30. Saiba mais.

08h41 – As rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes e Castello-Raposo não apresentam lentidão neste momento, de acordo com o monitoramento da concessionária que as administra, a CCR.

08h34 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo). Há chuva em pontos alternados. A concessionária da rodovia, a Arteris, orienta cuidado redobrado e velocidade reduzida diante da pista molhada.

08h28 – As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes estão todas com funcionamento tranquilo, segundo a Ecovias, que as administra. O sistema inclui a Rodovia Cônego Domênico Rangoni e a Padre Manoel da Nóbrega, além da Anchieta e da Imigrantes.

08h16 – Trânsito lento na região da Sé, entre o Viaduto 31 de Março e a Avenida Mercúrio.

07h59 – Na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo-Rio, o tráfego está parado entre o km 231 e o km 229, em Piraí-RJ, devido a um acidente. A informação é da administradora da rodovia, a CCR NovaDutra.

07h55 – Há um caminhão quebrado na Marginal Tietê, 300 metros antes da Ponte do Tatuapé, no sentido Castello Branco. O carro ocupa uma das três faixas da pista local e não provoca lentidão no momento. O trânsito ainda não é intenso no local. A CET informa que um guincho foi acionado para remover o caminhão, que quebrou às 6h52.

07h40 – A Rodovia Rio-Santos (SP 055) permanece com uma faixa sinalizada entre o km 157 e 160 na altura de São Sebastião, devido a risco de queda de barreira. No entanto, quem quiser seguir pela rodovia, pode ficar tranquilo: o tráfego segue sendo realizado por uma faixa em cada sentido.

07h30 – Bom dia!