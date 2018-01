TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

FOTO: Rodovia Ayrton Senna, sentido leste, na altura do km 19, apresenta trânsito bom na manhã deste sábado. Câmera/Ecopistas

15h49 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, em Moema, sentido Marginal, ocupa duas faixas junto à Rua João Carlos Mallet.

14h36- No momento, a circulação de trens da CPTM está interrompida devido a problemas técnicos.

13h56 – A partir das 14h de hoje, a CET vai interditar trechos da Avenida Washington Luís em ambos os sentidos para a realização de obras do metrô. A via será liberada às 4h de segunda-feira. Saiba mais.

13h42 – Cidade tem 13 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Centro tem 8 km de vias com trânsito lento, com tendência de alta.

13h20 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de lentidão no sentido Santana, entre o Viaduto Santa Generosa e a Praça da Bandeira, conforme mostra o mapa abaixo:



13h04 – O tráfego já flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

13h – O acostamento da pista Sul (sentido São Paulo) da Rodovia Fernão Dias foi liberado no km 941, na região de Extrema (MG). O tráfego estava temporariamente restrito devido ao tombamento de uma carreta no km 941. No momento, há retenção do km 939,5 ao km 941. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via.

Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), o tráfego flui sem retenção.

11h45 – Na Autopista Régis Bittencourt há lentidão na pista sentido Curitiba, do km 508 ao km 512, na região de Cajati (SP), devido ao tombamento de uma carreta, que restringe o tráfego na faixa da direita. Os usuários seguem pelas faixas da esquerda e central. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, na manhã de hoje.

11h43 – Após acidente, a Avenida Vinte e Três de Maio já está liberada próximo ao Viaduto Tutóia, no Paraíso.

11h42 – No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o trânsito flui normalmente.

11h40 – A Rodovia Presidente Dutra também passa por obras na pista e apresenta lentidão no sentido SP-Rio, na região de Caçapava, entre os km 127 e 125.

11h36 – A pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, em Santana do Parnaíba, entre os km 43 e 45. A concessionária realiza obras nas pistas 1 e 2.

11h30 – No Itaim Bibi, há uma interferência na Avenida Dr. Cardoso de Melo. A via está interditada em ambos os sentidos, junto à Alameda Vicente Pinzon.

11h16 – Acidente na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, próximo ao Viaduto Tutóia, no Paraíso.

11h07 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni apresenta tráfego lento no sentido Guarujá, do km 267 ao km 266, devido a carreta quebrada sobre faixa.

11h05 – Conheça a operação especial de trânsito montada pela CET na região do Anhembi, para o show da banda The Cure.

11h02 – Capital paulista tem 5 km de lentidão.

10h56 – Bom dia!