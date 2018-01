Zona sul apresenta maior lentidão

Dos 868 kms monitorados pela CET, 30 km apresentam lentidão. A incidência maior de congestionamento é da zona sul, com 19%. A Marginal Pinheiros continua com tráfego lento, nos dois sentidos, pistas expressa e local. No sentido Interlagos, pela expressa, é pior circular entre a Ponte Cidade Jardim e João Dias. Pela local, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Nova Morumbi. No sentido Castelo, está mais difícil entre a Avenida Roberto Marinho e a Rua Tucuma, e pela local, enter a Avenida Roberto Marinho e a Ponte Cidade Jardim.

