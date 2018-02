E começa a maravilhosa temporada das sopas de pacote

Daniel Fernandes

Tá certo que não está fazendo muito frio nesse inverno fajuto de São Paulo. Mas o período de temperaturas mais baixas inaugura oficialmente, no meu apartamento, a ‘Temporada das Sopas de Pacote’. Gosto das sopinhas instântaneas faz tempo e elas me remetem à infância, quando eu e meu pai dividiamos todo domingo um desses pacotes.

Claro que ele, naquela época, colocava macarrão e batatas para engrossar a sopa que alguns injustamente chamam de ‘água com sabor’. Não faço isso, óbvio, por pura preguiça. Mas vocês devem ter notado que eu sou preguiçoso, não é mesmo?

Enfim.

A história não é essa. A questão é que até mesmo um especialista em sopas de pacote pode ser surpreendido. Outro dia, no supermercado, resolvi comprar uma sopa diferente, embalada por um pacote em que predominava a cor branca.

Levei para casa e numa dessas noites frias topei sujar uma panela que fosse. Coloquei a água para esquentar, abri o pacote e, enquanto esperava pela fervura, comecei a ler as instruções de preparo que, pensava eu, já sabia de cor.

Surpresa!!!!!

A sopa leva leite. Leite? Isso mesmo, leite! É claro que a culpa meio que foi minha, afinal, nem olhei direito a embalagem antes de a colocar no carrinho (detesto supermercado, mas essa é outra história)

A questão é que estou confuso. Como eu, um fanático pelas sopinhas, parei no tempo do sopão de carne com macarrão? Ou na tradicional canja com arroz? Ou será que as sopas de pacote evoluiram rápido demais?

Fiquei ainda mais confuso quando fiz uma pesquisa rápida no site do Pão de Açúcar Delivery. Há mais de 100 tipos diferentes de sopas instantâneas à venda. Mais de 100!!!!! Tem até uma ‘deliciosa’ sopa de AVEIA com queijo branco e tomate que custa R$ 2,13 o pacotinho com 40 gramas. Sopa de aveia? Alguém se habilita?

Sinceramente, não há inverno que de conta de tanta diversidade.