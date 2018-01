1 2 3 4 5 7 6 Mobilidade Facilidade Social Saúde Educação E-commerce Imóveis Muitas ideias boas, muito dinheiro para investir e uma internet que já é acessada por 94,2 milhões de brasileiros, segundo os números mais recentes do Ibope Media, e que deve continuar em crescimento. É nesse cenário que estão surgindo empresas de internet no Brasil, num ritmo que lembra o início da web comercial. Se em 2011 já se via muita oportunidade de negócio na internet brasileira - cada vez mais usada pela classe C -, em 2012 isso se consolidou.