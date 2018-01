1,2,3 go! 'Nerstock' deu a largada Segunda-feira, os repórteres do Estado começaram a cobrir o início do primeiro Campus Party Brasil. O evento começou a meia noite e o Link já esteva lá para acompanhar cada detalhe da maratona digital. Não é pouca coisa pois são mais de 3 mil acampantes esperados. Leia mais no Cidades/Metrópole e aqui. Em sua primeira edição, o evento que reúne gamers, hackers e aficionados em tecnologia contará com uma cobertura intensa do Link. Acampado na Bienal, o repórter Rodrigo Martins enviará várias vezes por dia ao Campus Party 2008 notícias sobre o evento que acontece na Bienal, confira e fique por dentro de tudo que rola essa semana. Leia mais Amizades virtuais se transformam em reais. E vice-versa Hackers e geeks invadem a Bienal no próximo verão ‘Nerdstock’ reúne 5 mil fanáticos pela web