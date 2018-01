10 anos depois, ‘Matrix’ vive Como um mito moderno, Matrix pode ser interpretado de várias formas e é exatamente aí que reside a sua força. Hoje, dez anos depois, fãs ainda se reúnem para rever e discutir o filme. O site em inglês www.matrixfans.net é um dos mais antigos e segue em pleno funcionamento. Amanhã, para comemorar os 10 anos do filme, será lançada nos EUA a versão em Blu-Ray do primeiro Matrix. A Hot Toys promete para o fim do ano uma réplica da nave Nabucodonosor (!), com 60 centímetros e espaço para guardar toda a coleção Ultimate Matrix.