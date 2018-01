10 vídeos contam futuro do mundo

Qual poderia ser o resultado da seguinte proposta feita para pessoas como Al Gore, J.J. Abrams, Chris Anderson: faça a palestra da sua vida em 18 minutos? Certamente algo que mudaria a forma de o mundo pensar. Eis uma boa definição para a TED, sigla para Technology, Entertainment and Design, uma conferência anual que procura discutir o futuro das idéias – e que agora está acessível a qualquer um pela internet. O site www.ted.com organiza mais de 200 vídeos com palestras de pensadores das mais diversas áreas em licença Creative Commons. Ou seja, cada um pode usar o conteúdo discutido ali em trabalhos acadêmicos ou apenas para publicar em sites e blogs. Tudo começou em 1984, em um encontro despretensioso de filósofos e cientistas ligados à tecnologia em Long Beach, na Califórnia. O interesse do público ficou tão grande que forçou os organizadores a disponibilizar os vídeos na internet. Foi na TED, por exemplo, que o editor da Wired, Chris Anderson, propagou seu conceito de Cauda Longa. Lá também o psicólogo Daniel Gilbert mostrou teorias incômodas sobre felicidade. Veja os dois e mais oito vídeos transformadores na lista acima. Pelo fim das certezas - Parte I Pelo fim das certezas - Parte II