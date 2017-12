11 pessoas foram detidas em 3 dias de ocupação na Maré A Força de Pacificação das Forças Armadas deteve 11 pessoas (sendo três menores) desde sábado, 5, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, quando os militares do Exército e da Marinha substituíram a Polícia Militar no patrulhamento de 15 favelas da região.