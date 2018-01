12º Festival de Tiradentes traz time de franceses estrelados As namoradeiras já estão esperando na janela. Começa na próxima sexta-feira, 21, e vai até o dia 30 o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, evento que agita a cidade há 12 anos. Restaurantes locais preparam menus especialmente para os convidados que vêm de fora. E, no Ano da França no Brasil, era de se esperar que os destaques fossem chefes franceses. O duas estrelas Michelin Philippe Labbé vem apresentar aquela que chama de "cozinha feita com coração". Também estarão na cidade os franceses Emmanuel Ruz e David Etcheverry. Entre os representantes nacionais está Tsuyoshi Murakami. Os chef preparam festins nas pousadas da região. Mais informações: www.culturaegastronomia.com.br.