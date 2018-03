15 leitos de UTI são interditados em Porto Alegre

O ministro Alexandre Padilha, que visitou as instalações do Conceição, disse que a redução de leitos da UTI será compensada pela abertura de outros dez na capital gaúcha e cinco em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Além da NDM, há relatos recentes de pacientes infectados com outra superbactéria, a KPC, no mesmo hospital.A Controladoria Geral da União fará uma inspeção no hospital, que é federal, para verificar se a presença das bactérias está relacionada a algum problema de gestão.

Desde o final do ano passado foram constatados quatro casos de colonização de internados pela NDM. Nesses casos a presença da bactéria não se manifesta com infecção. Um dos pacientes morreu em decorrência de outras causas. Os demais evoluíram para a cura das doenças que tratavam. Houve ainda um quinto caso, com infecção, que também evoluiu para a alta.