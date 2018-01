2º Bahia Gourmet está marcado para agosto Panelas a postos: o chef Edinho Engel acaba de anunciar a programação do Bahia Gourmet 2009. O festival de gastronomia de Salvador será realizado entre 27 e 29 de agosto, e terá aulas, workshops e degustações. "A história da mistura entre culinária baiana e brasileira amadureceu. Além das figurinhas carimbadas, como Alex Atala, Mara Salles, Erick Jacquin, chamei gente ainda desconhecida que precisa ser descoberta", conta Edinho. A abertura do festival vai ser feita por Mabel Veloso, filha de dona Canô e irmã de Caetano e Maria Bethânia, especialista em cozinha do Recôncavo. Comida do cerrado, investigação de ingredientes regionais e até palestra com Gonzalo Barqueiro, especialista em caça, estão entre os destaques do evento. www.bahiagourmet.com.br