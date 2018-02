2 são detidos acusados de envolvimento com tráfico no RJ Após dois dias de intensos tiroteios no complexo de favelas do Lins, na zona norte do Rio, cerca de 200 policiais militares fizeram nesta quarta-feira uma operação no local para tentar prender criminosos. Duas pessoas foram detidas acusadas de envolvimento com o tráfico, drogas e armas foram apreendidas e pelo menos 2.150 alunos da rede municipal ficaram sem aulas.