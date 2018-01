2ª Vini Vinci em SP e Rio Trinta produtores com seus 150 rótulos de tintos, brancos e espumantes de diferentes regiões estarão reunidos no Brasil para a segunda feira de vinhos da importadora Vinci. O evento será dia 18 de maio, no Hotel Sofitel, Rio, e 19 e 20 de maio no Grand Hyatt, em São Paulo. Além de provar os vinhos, o público poderá conversar com produtores. O ingresso custa R$ 150 por dia. Informações pelo tel. 11- 2797-0000.