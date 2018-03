2 vítimas de acidente com ônibus no CE recebem alta Maria Vera Lucia e Rita do Nascimento, duas das vítimas do acidente com o ônibus da empresa Princesa dos Inhamuns, ocorrido na manhã de ontem, tiveram alta na manhã desta segunda-feira do hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), localizado em Fortaleza. Outras nove pessoas seguem internadas na unidade. A expectativa é que outros três ou quatro pacientes tenham alta ainda hoje. Em estado mais grave está a paciente Maria Inês, que segue internada na ala de risco. Ela apresenta lesão na cervical e não pode passar por processo cirúrgico.