2008: o ano 'fail' e os 'fails' do ano

Para muitos, 2008 foi um ano complicado – ainda mais em vista da crise americana que parece pronta para arrastar todo o planeta para o buraco. Mas, como já diziam os antigos, rir é o melhor remédio para expurgar os próprios vexames. E em 2008, isso foi levado ao extremo. Além de muito bem documentados, normalmente registrados em vídeo ou foto, os problemas e trapalhadas que aconteceram durante o ano foram amplamente divulgados pelo Flicker, Picasa, YouTube e a infinidade de sites de vídeo da internet. E como o ser humano gosta de ver a desgraça alheia, isso motivou a explosão de popularidade da expressão "Fail" ("fracasso"), velha conhecida da comunidade gamer. O sucesso do fracasso alheio foi tamanho que gerou um blog disposto a documentar esse tipo de situação: não é exagero dizer que o Fail Blog (www.failblog.org) foi o blog do ano. Mas o blog foi apenas o reflexo de um ano que, por si, foi "fail". Da série de problemas que a Microsoft enfrentou à "morte" anunciada de Steve Jobs, 2008 foi caracterizado por fracassos homéricos. No Brasil, a TV digital chegou fazendo barulho à toa, enquanto a justiça eleitoral limitou a ação online durante as eleições que poderiam ter feito a diferença para candidatos sem grandes arrecadações para campanha. 2008 ainda assistiu a mortes de diferentes formatos de mídia ao ocaso tímido do Second Life, além de ver nascer hypes que prometeram mudar a vida digital mas não passaram de fogo de palha. Nesta página, elencamos outras derrotas que fizeram de 2008 um ano "fail". Confira: JOBS MORREU? QUANDO | outubro WEB | tinyurl.com/2008-jobsmorreu DETALHES | Bloomberg e iReport, da CNN, divulgaram, por engano, que Steve Jobs havia morrido. TRAVADA QUANDO | agosto DETALHES | Durante a abertura dos jogos olímpicos, a tela azul da morte – o tradicional indicativo do travamento do Windows – surgiu sem aviso no Ninho de Pássaro. E A TV DIGITAL? QUANDO | dezembro WEB | tinyurl.com/2008-tvdigital DETALHES | Com preços caros que só foram cair no meio do ano –, a TV digital não emplogou: em um ano, apenas 0,23% das TVs brasileiras sintonizam o sistema. Além de a interatividade não ter saído, quem comprou reclama da falta de programas em alta definição. TELA AZUL DATA | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-billgates DETALHES | Bill Gates se aposentou e Seinfield não conseguiu vender a Microsoft, que desistiu do Yahoo JUSTIÇA QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-eleicoes DETALHES | Os juízes se estranharam com a tecnologia. Os games Counter Strike e EverQuest, menos populares do que já foram, terminaram banidos do Brasil. O TSE proibiu candidados de usarem YouTube, blogs e Orkut. E quase tiraram o WordPress por engano do ar. MÍDIA MORTA QUANDO | O ano todo DETALHES | O HD-DVD perdeu a guerra contra o Blu-ray no começo do ano. A Polaroid, das clássicas fotos instantâneas, foi extinta e a última fábrica de VHS sucumbiu. FIASCOS DIGITAIS QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-secondlife DETALHES | Os universos digitais fizeram água. O Second Life já era e o Google, meses após lançar o seu Lively, cancelou o projeto. E o que dizer do Cuil e do Wikia, que nem cócegas fizeram no Google? US$ 44,6 BI!! DATA | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-yahoo DETALHES | O maior ‘fail’ dos negócios foi o Yahoo ter recusado a compra pela Microsoft, que chegou a oferecer US$ 44,6 bilhões. A recusa pegou mal. Diversos executivos deixaram a empresa, entre eles o CEO Jerry Yang e os criadores do Delicious e do Flickr, ambos do Yahoo.