2009: nada de perder compromissos

Cansado de esquecer compromissos por anotá-los naquele ‘post-it’ que sempre acaba perdido ou na agenda que ficou trancada na mesa do escritório? Se você não tem uma secretária ciosa e costuma se perder entre diferentes agendas de papel, está na hora de experimentar os calendários online. Serviços oferecidos pelo Yahoo, Google e Microsoft, entre outros, podem tornar seu 2009 bem mais simples e deixar tanto amigos como chefes mais satisfeitos graças à recém-adquirida "memória de elefante digital". É o que mostra a experiência de Felipe Frade, de 24 anos. O designer que vive em Olinda (PE) usa o serviço de calendário online gratuito Remember the Milk (RTM) desde 2003. "Além de ter sido salvo do esquecimento inúmeras vezes, consegui otimizar o trabalho ao compartilhar as tarefas entre os membros de minha equipe." Além de reunir em um único espaço todos os seus compromissos, os calendários online garantem o acesso à agenda (e sua alteração) de qualquer dispositivo conectado à internet. Seja um computador ou um celular 3G. Permitem encaminhar convites para outras pessoas que também deverão participar de determinada atividade e enviar lembretes de datas e horários por mensagem de celular e programas como o MSN e o Gchat (veja peculiaridades de cada serviço na página L4). "É difícil se libertar do papel, principalmente se você não tem um aparelho portátil para acessar os sites", pondera o gerente financeiro Fabrício Zeferino, de 24 anos. "Mas, ao descobrir esses sistemas, realmente me desfiz da antiga agenda. A vantagem é que seja no trabalho, na faculdade ou em casa, tenho à mão os meus compromissos, sem medo de perder nada." Zeferino usa a Agenda do Google e o RTM há seis meses. No calendário oferecido pelo Google, grava os compromissos perenes como reuniões e encontros periódicos do escritório. "Com a função de envio de SMS, sou avisado sobre cada novo compromisso", diz. Já no RTM, registra as atividades a serem cumpridas pelos outros funcionários. "São tarefas como ir ao banco ou assinar um contrato, por exemplo. Como esse calendário é compartilhado, consigo controlar o que cada um está fazendo." Enquanto Zeferino prefere manter suas contas separadas, a estudante Yasmin Medeiros aproveita a integração entre os calendários e outros serviços online, como as páginas pessoais e o e-mail (veja ao lado). "Uso um aplicativo do RTM em meu iGoogle. Nunca tive problemas com a configuração dos serviços integrados. É fácil." A paraense de 20 anos conta que, graças ao uso do calendário online, evitou perder a rematrícula em sua faculdade. "Viajei no período em que deveria fazer isso, mas no último dia do prazo recebi um alerta por e-mail. Liguei para os meus pais e pedi que imprimissem e pagassem o boleto para mim." Embora os usuários desses serviços de maneira geral os elogiem, ainda há espaço para melhorias. É o que afirma o advogado carioca Eduardo Souza, de 25 anos. "Uso esse tipo de serviço online há três anos, mas ainda falta ser possível concentrar em um calendário entradas de diversas fontes", diz. "No RTM ainda há uma limitação de caracteres nos lembretes enviados via SMS, o que pode comprometer a leitura."