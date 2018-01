2009 será o melhor ano do El Bulli, diz Albert Adrià

Albert Adrià saiu do El Bulli e anunciou que vai trocar a cozinha de vanguarda pelos sabores tradicionais, preparando tapas em seu bar Inopia, em Barcelona. Em entrevista exclusiva ao Paladar ele comenta sua saída. Paladar - Com sua saída do El Bulli, pretende se dedicar à cozinha tradicional? Albert Adrià - Tenho um pequeno bar de tapas no qual faço cozinha tradicional, é verdade. Mas não dá para fugir do que se é, e toda vida fui um cozinheiro criativo. Isso me acompanhará sempre. Paladar - Foi uma decisão repentina ou você já estava pensando em sair do El Bulli havia algum tempo? Albert Adrià - Há dois anos, quando nasceu meu filho Álex e também comecei a preparar meu novo livro, percebi que era o momento. Paladar - Qual o impacto que sua saída deverá ter no restaurante, especialmente no taller? Albert Adrià - Ferran é um bom técnico (como no futebol) e tem um grande time. Com a saída de um jogador, ele fará os ajustes para que o grupo não sinta falta. Estou certo de que 2009 será o melhor ano do El Bulli. Paladar - Ferran dizia que pretendia parar de trabalhar em breve. Sua saída muda os planos dele? Albert Adrià - Não acredito. Ferran previa ficar mais três anos no El Bulli. Mas diferentemente de mim, ele tem colaboradores que o seguem há muitos anos e estou convencido de que cuidará para que não falte nada a eles, ainda que talvez em outro ritmo ou nível. Paladar - O que Ferran achou de sua saída? Albert Adrià - Ficou surpreso, e como ele mesmo disse, tem apenas um sobrinho. Mas acho que depois de 24 anos juntos sentiremos falta um do outro. Paladar - Qual a melhor lembrança que você vai levar do El Bulli? Albert Adrià - Tudo que levo do El Bulli é positivo. O El Bulli me ensinou, em nível pessoal e profissional, a ser tudo que sou, além de me permitir participar de uma época histórica da cozinha moderna. Paladar - Não pretende mais voltar ao El Bulli ou sua intenção é passar apenas um tempo fora? Albert Adrià - Nunca se sabe... A vida dá muitas voltas e, como digo, só tenho boas recordações de minha passagem pelo El Bulli